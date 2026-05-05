Πιερρακάκης: Η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην αντεπίθεση

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία ως σημείο καμπής για την Ευρώπη, καλώντας την Ένωση να περάσει από την ανθεκτικότητα στην ενεργητική διαμόρφωση του μέλλοντος της.

Τα τρέχοντα επίπεδα ανάπτυξης της ευρωζώνης κρίνονται ανεπαρκή για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων, όπως οι δημογραφικές πιέσεις και η παραγωγικότητα, απαιτώντας ευρύτερες μεταρρυθμίσεις.

Η ενεργειακή πολιτική θεωρείται κρίσιμη για την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ επισημαίνεται ο κίνδυνος οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η οικονομική ανακούφιση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις πρέπει να είναι στοχευμένη, προσωρινή και κοινωνικά δίκαιη, με ορθή χρήση της δημοσιονομικής ευελιξίας εντός των κανόνων.

Το ψηφιακό ευρώ προβάλλεται ως βασικό εργαλείο για τη νομισματική κυριαρχία και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησής του ώστε να αντιμετωπιστεί η κυριαρχία του δολαρίου και των stablecoins. Snapshot powered by AI

Σημείο καμπής για την Ευρώπη χαρακτήρισε την συγκυρία ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα η Ένωση να περάσει από την ανθεκτικότητα στην αντεπίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της.

«Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων», σημείωσε μιλώντας στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει «να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της.

Τα σημερινά επίπεδα ανάκαμψης δεν επαρκούν

Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε η ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια, από την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση, ο κ. Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση - να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Όπως είπε, τα σημερινά επίπεδα ανάπτυξης «δεν επαρκούν» για να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι δημογραφικές πιέσεις και τα ζητήματα παραγωγικότητας, καλώντας σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

«Η ανθεκτικότητα είναι άμυνα, αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε στην επίθεση», με στόχο μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενέργεια, επισημαίνοντας ότι «η ενέργεια σημαίνει κυριαρχία, ασφάλεια και προστασία των πολιτών», ενώ δεν απέκλεισε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν αύξηση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, με την αβεβαιότητα να καθίσταται ως «η νέα κανονικότητα».

Στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, τόνισε ότι η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, αλλά «τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά», δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πιο ευάλωτων. «Καμία ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα πετύχει αν δεν είναι κοινωνικά δίκαιη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η δημοσιονομική ευελιξία υπάρχει, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και εντός των συμφωνημένων κανόνων.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, σημείωσε ότι τα μη στοχευμένα μέτρα συχνά ωφελούν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών. Τόνισε, επίσης, ότι σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι επιλογές της ΕΕ μετά το 2022, όπως η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, έχουν ήδη περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ψηφιακό ευρώ, τονίζοντας ότι αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη νομισματική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών. «Κάθε μήνας μετράει», σημείωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, ώστε η Ευρώπη να μην χάσει το πλεονέκτημα στην ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Όπως σημείωσε, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ταχείας ψηφιοποίησης, με διαφορετικές προσεγγίσεις από μεγάλες οικονομίες.

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, επισήμανε ότι δεν προχωρούν σε ψηφιακό δολάριο, αλλά βασίζονται σε stablecoins, ενώ η Κίνα ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, προωθώντας αποκλειστικά ένα ψηφιακό νόμισμα. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να βασίζεται σε δημόσια υποδομή, με «πυρήνα το ψηφιακό ευρώ», το οποίο όπως είπε μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ, επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη ιδιωτικής καινοτομίας γύρω από αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι σήμερα «το 95% των stablecoins είναι συνδεδεμένα με το δολάριο και λιγότερο από 1% με το ευρώ», κάτι που, όπως υπογράμμισε, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη προώθησης του ψηφιακού ευρώ. «Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, θα χάσουμε μια τεράστια ευκαιρία να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ», προειδοποίησε.