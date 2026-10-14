Χέιντεν Πανετιέρ: Ανατριχιαστικό ηχητικό από την προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή

Snapshot Η ηχητική κλήση 911 καταγράφει την απεγνωσμένη προσπάθεια δύο ανδρών να σώσουν τη ζωή της Χέιντεν Πανετιέρ, που βρέθηκε αναίσθητη και χωρίς αναπνοή στο διαμέρισμά της.

Η 36χρονη ηθοποιός πέθανε στις 16 Αυγούστου 2026 από τυχαία υπερβολική δόση πολλαπλών ουσιών, μεταξύ των οποίων φαιντανύλη και άλλες τέσσερις ουσίες.

Παρά τις οδηγίες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την άμεση επέμβαση των διασωστών, η Πανετιέρ δεν επανήλθε στη ζωή.

Στο διαμέρισμα βρέθηκε ρινικό σπρέι ναλοξόνης, που χρησιμοποιείται για υπερβολική δόση οπιοειδών, ενώ ο σύντροφός της προσπάθησε να τη βοηθήσει με τη χορήγησή του.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για την πάλη της με τον εθισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη, ενώ η 11χρονη κόρη της εμφανίστηκε σε δικαστική διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας της μετά τον θάνατό της. Snapshot powered by AI

Οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ έρχονται για πρώτη φορά στο φως μέσα από ένα ηχητικό ντοκουμέντο που καταγράφει την απεγνωσμένη προσπάθεια δύο ανδρών να σώσουν τη ζωή της.

Η 36χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές Heroes και Nashville, πέθανε στις 16 Αυγούστου 2026, έπειτα από τυχαία υπερβολική δόση πολλαπλών ουσιών, μεταξύ των οποίων και φαιντανύλη.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατό της, το CBS έφερε στη δημοσιότητα την ηχογράφηση της κλήσης στο 911, αποκαλύπτοντας την αγωνία που επικράτησε στο διαμέρισμα όπου διέμενε η ηθοποιός στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Στο ηχητικό ακούγεται ο Ζακ Χίκερσον, αδελφός του συντρόφου της, Μπράιαν Χίκερσον, να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια, ενώ οι δύο άνδρες προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του τηλεφωνητή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.Παρά τις προσπάθειές τους και την επέμβαση των διασωστών, η Πανετιέρ δεν κατάφερε να επανέλθει.

https://www.instagram.com/p/DefEqd6vVPl/

«Θεέ μου, Θεέ μου!» – Η κλήση που αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές

Το ηχητικό ντοκουμέντο ξεκινά με τον Ζακ Χίκερσον να ακούγεται σε κατάσταση πανικού. «Θεέ μου, Θεέ μου!», αναφωνεί, περιμένοντας να συνδεθεί με το κέντρο έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια, εξηγεί στον τηλεφωνητή ότι μόλις είχε επιστρέψει από την εκκλησία και είχε μεταβεί στο διαμέρισμα όπου βρίσκονταν ο αδελφός του και η ηθοποιός.

«Μπήκα στο διαμέρισμα του αδελφού μου και της συντρόφου του και εκείνη ήταν αναίσθητη», ακούγεται να λέει. Όπως περιγράφει, ο Μπράιαν ξύπνησε όταν έφτασε στο διαμέρισμα, ωστόσο η Πανετιέρ δεν ανταποκρινόταν. Όταν ο τηλεφωνητής τον ρωτά για την κατάστασή της, ο Ζακ αναφέρει ότι η ηθοποιός δεν αναπνέει. Αμέσως αρχίζουν να δίνονται οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο τηλεφωνητής ρωτά εάν υπάρχει διαθέσιμος απινιδωτής, με τον Ζακ να απορεί εάν ένα συγκρότημα διαμερισμάτων θα μπορούσε να διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό.Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες καλούνται να ξεκινήσουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

«Τι να κάνουμε;» – Η αγωνία κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάνηψης

Καθώς η τηλεφωνική επικοινωνία συνεχίζεται, η ένταση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.Ο τηλεφωνητής ζητά από τον Ζακ να ενεργοποιήσει την ανοιχτή ακρόαση στο κινητό του, ώστε ο ίδιος και ο αδελφός του να μπορούν να ακούν τις οδηγίες.

Τους καθοδηγεί να τοποθετήσουν την ηθοποιό ανάσκελα και να εφαρμόσουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης. Σε κάποια στιγμή, όταν οι οδηγίες διακόπτονται για ελάχιστα δευτερόλεπτα, ένας από τους δύο άνδρες ακούγεται να φωνάζει: «Τι να κάνουμε;.

Λίγο αργότερα, ένας από τους αδελφούς αναφωνεί:«Θεέ μου! Ξέρω πώς γίνεται αυτό! Πόσες φορές;»

Στο βάθος ακούγεται και μια ακόμη απεγνωσμένη προτροπή: «Έλα!»Η τηλεφωνική κλήση ολοκληρώνεται όταν φτάνουν στο σημείο οι διασώστες και αναλαμβάνουν την προσπάθεια ανάνηψης.Ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η 36χρονη ηθοποιός δεν καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή.Σύμφωνα με τις Αρχές, ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο σημείο το απόγευμα της 16ης Αυγούστου.

Η Χέιντεν Πανετιέρ διέμενε εκείνες τις ημέρες σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης μαζί με τον σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον, και τον αδελφό του, Ζακ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαμέρισμα ένα ρινικό σπρέι που περιέχει ναλοξόνη και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο Ζακ φέρεται να υποστήριξε ότι ο Μπράιαν είχε χορηγήσει Narcan στην ηθοποιό, επιχειρώντας να αναστρέψει τις επιδράσεις της πιθανής υπερδοσολογίας.

Ωστόσο, στην ηχογράφηση της κλήσης στο 911 δεν ακούγεται αναφορά στη χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Η παρουσία του σρέι και οι σχετικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στα στοιχεία που έγιναν γνωστά κατά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της ηθοποιού.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Η φαιντανύλη και οι πέντε ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό της

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας Γκρίνβιλ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ προήλθε από τις τοξικές επιδράσεις συνδυασμού ουσιών.Στον οργανισμό της εντοπίστηκαν φαιντανύλη, 4-ANPP, αλπραζολάμη, μεθοκαρβαμόλη και κουετιαπίνη.

Οι ιατροδικαστικές Αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό της ατύχημα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν τραυματισμοί που να συνδέονται με την αιτία θανάτου.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Η δημόσια μάχη της με τον εθισμό και την κατάθλιψη

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την εξάρτηση από το αλκοόλ και άλλες ουσίες, καθώς και με την επιλόχεια κατάθλιψη.

Η ηθοποιός είχε περιγράψει τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, την οποία απέκτησε με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ουκρανό πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή της πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

Το 2018, ο Κλίτσκο ανέλαβε την πλήρη επιμέλεια της κόρης τους, μια απόφαση την οποία η ίδια είχε περιγράψει ως εξαιρετικά επώδυνη.

Η Πανετιέρ είχε αναφερθεί δημόσια στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον εθισμό και να ανακτήσει την ισορροπία στην προσωπική της ζωή.

Στις 8 Οκτωβρίου 2026, σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατό της, η 11χρονη κόρη της εμφανίστηκε εξ αποστάσεως σε δικαστική διαδικασία μαζί με τον πατέρα της, στο πλαίσιο της διαχείρισης της περιουσίας που άφησε πίσω της η ηθοποιός.

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