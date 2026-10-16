Αλλαγή φυλακής για τον «Diddy» μετά τις αποκαλύψεις για VIP «διαμονή» και καυγάδες

Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών, αφού καταδικάστηκε το 2025 για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αλλαγή φυλακής για τον «Diddy» μετά τις αποκαλύψεις για VIP «διαμονή» και καυγάδες
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  • Ο Σον «Diddy» Κομπς μεταφέρθηκε από τη φυλακή FCI Fort Dix σε φυλακή χαμηλής ασφάλειας στο Άλενγουντ της Πενσυλβανίας.
  • Η μεταφορά έγινε για καλύτερη επιτήρηση και προστασία, λόγω μικρότερου όγκου κρατουμένων στη νέα φυλακή.
  • Ο Diddy έχει παραβάσεις εντός φυλακής, όπως χρήση τηλεφώνου και εμπλοκή σε καβγάδες, και έχει βρεθεί δύο φορές στη Μονάδα Ειδικής Στέγασης.
  • Έχασε 41 ημέρες από την έκπτωση ποινής του και 400 ημέρες προνομίων από το κυλικείο.
  • Εκτίει ποινή 50 μηνών για κατηγορίες σχετικές με πορνεία και αθωώθηκε από κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων και οργανωμένης εγκληματικότητας.
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Σε νέα φυλακή φέρεται πως μεταφέρθηκε ο Σον «Diddy» Κομπς, μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε εξαιτίας τραυματισμού του, στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν προήλθε από πτώση ή καυγά.

Ο Diddy, όπως αποκαλύπτει το ΤΜΖ βρίσκεται πλέον στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα στο Άλενγουντ της Πενσυλβανίας, μια φυλακή χαμηλής ασφάλειας, όπου μεταφέρθηκε την Παρασκευή.

Τη μεταφορά του από τη φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ επιβεβαίωσε στο μέσο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών (BOP), χωρίς ωστόσο να δώσε λεπτομέρειες αναφορικά για τον λόγο.

Ο Diddy έχει μία σειρά από παραβάσεις εντός των φυλακών, σχετικά με τη χρήση τηλεφώνου και για εμπλοκή σε καβγάδες. Δύο φορές έχει σταλεί στη Μονάδα Ειδικής Στέγασης για κρατούμενους που παραβιάζουν τους κανόνες.

Όπως όμως διευκρινίζει το ΤΜΖ, ο λόγος της μεταφοράς δεν αποδίδεται στο προωληματικό της συμπεριφοράς του, αλλά στο γεγονός ότι στη νέα φυλακή ο όγκος των κρατουμένων είναι μικρότερος, οπότε είναι ευκολότερο για τους φρουρούς να τον επιτηρούν και να τον προστατεύπυν.

Ο Diddy, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχασε 41 ημέρες από την έκπτωση ποινής που του είχε χορηγηθεί, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους κρατούμενους να αποφυλακιστούν νωρίτερα, καθώς και 400 ημέρες προνομίων από το κυλικείο.

Το NBC News ανέφερε επίσης ότι ο Diddy φέρεται να είχε στην κατοχή του ένα λαθραίο κινητό τηλέφωνο με γυμνές φωτογραφίες, αλκοόλ, μασάζ και πολυτελή γεύματα.

Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών, αφού καταδικάστηκε το 2025 για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία.

Ο μεγιστάνας της μουσικής αθωώθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς και της οργανωμένης εγκληματικότητας.

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