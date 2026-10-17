Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

Η ανάρτησή της στο Instagram και όσα είχε αποκαλύψει για την κατάσταση της υγείας της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»
LIFESTYLE
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  • Η Αγγελική Ηλιάδη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο λόγω επίμονου πυρετού και έντονης εξάντλησης.
  • Η τραγουδίστρια είχε πυρετό για έξι ημέρες χωρίς βελτίωση, με επιδείνωση της κατάστασής της.
  • Ο γιατρός της σύστησε νοσοκομειακές εξετάσεις και ακτινογραφίες εξαιτίας της παρατεταμένης συμπτωματολογίας.
  • Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για την αιτία των συμπτωμάτων ή πιθανή διάγνωση.
  • Η Αγγελική Ηλιάδη δεν έχει γνωστοποιήσει αν θα χρειαστεί παραμονή για νοσηλεία.
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Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Αγγελική Ηλιάδη, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια, η οποία τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από επίμονο πυρετό και έντονη εξάντληση, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Η εισαγωγή της στο νοσοκομείο έρχεται έπειτα από έξι ημέρες κατά τις οποίες, όπως είχε περιγράψει σε προηγούμενη ανάρτησή της, δεν έβλεπε βελτίωση, αλλά ένιωθε πως η κατάστασή της επιδεινωνόταν.

Ο πυρετός που την ταλαιπωρεί εδώ και έξι ημέρες

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της την ανησυχία της για την πορεία της υγείας της, εξηγώντας πως ο πυρετός επέμενε και την είχε καταβάλει σωματικά.

Μάλιστα, όπως είχε αναφέρει, ο γιατρός της τής είχε συστήσει να μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις και ακτινογραφίες, εφόσον ο πυρετός δεν υποχωρούσε.

«Καλημέρα, αισθάνομαι ότι χειροτερεύω όχι ότι καλυτερεύω. Δεν περίμενα να εξελιχθεί τόσο άσχημα αυτό. Είναι η 6η μέρα που είμαι με πυρετό. Μου είχε πει ο γιατρός μου ότι αν δούμε ότι συνεχίζεται ο πυρετός θα πρέπει να μπούμε στο νοσοκομείο για κάτι εξετάσεις και ακτινογραφίες. Πραγματικά δεν έχω υπάρξει πιο εξαντλημένη στη ζωή μου, με έχει κάνει κομμάτια. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αλλά ευχηθείτε μου περαστικά παιδιά», είχε αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε.

ηλιάδη

Με τη νεότερη δημοσίευσή της, η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την αιτία των συμπτωμάτων της, ούτε έχει ανακοινώσει αν υπάρχει κάποια διάγνωση ή αν θα χρειαστεί να παραμείνει για νοσηλεία.

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