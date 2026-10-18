Ματίνα Νικολάου: «Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο, είχαν απεργία τα δικαστήρια και το αφήσαμε»

Snapshot Η Ματίνα Νικολάου και ο πατέρας του γιου της έχουν χωρίσει, αλλά δεν έχουν εκδώσει διαζύγιο λόγω απεργίας στα δικαστήρια.

Αρχικά η ηθοποιός φοβόταν τη νέα πραγματικότητα του χωρισμού, αλλά πλέον θεωρεί ότι ήταν για καλό και ωφέλησε τον γιο τους.

Η διαδικασία του διαζυγίου δεν προχώρησε γιατί δεν υπήρχε πρόθεση επανασύνδεσης, αλλά το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί στο μέλλον παραμένει ανοιχτό.

Η Ματίνα αναγνωρίζει τις δυσκολίες της εφηβείας του γιου της και τη σταδιακή ανάγκη του για ανεξαρτησία.

Η σχέση μητέρας και γιου είναι όμορφη και δυναμώνει με τα χρόνια, χωρίς να θεωρείται φιλική αλλά βασισμένη σε διαφορετικούς ρόλους. Snapshot powered by AI

Στην προσωπική της ζωή και στη σχέση που διατηρεί με τον πατέρα του γιου της, Παναγιώτη, αναφέρθηκε η Ματίνα Νικολάου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές που φέρνει η εφηβεία του γιου της, αλλά και για τον χωρισμό της, εξηγώντας πως, παρότι η κοινή πορεία της με τον πρώην σύντροφό της έχει τελειώσει εδώ και χρόνια, οι δυο τους δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση διαζυγίου.

Αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον πατέρα του παιδιού της, η ηθοποιός περιέγραψε πώς άλλαξε η οπτική της με την πάροδο του χρόνου. Όπως εξήγησε, αρχικά φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτή τη νέα πραγματικότητα, ωστόσο σήμερα βλέπει και τη θετική πλευρά της απόφασης να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

«Παλιότερα, όταν πήρα το διαζύγιό μου, νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω. Όμως είναι μερικές φορές που τα πράγματα έτσι έρχονται στη ζωή, που νομίζω ότι για καλό έγινε αυτό. Γιατί νομίζω ότι ο Παναγιώτης πήρε και από τους δύο τα καλύτερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Οπότε το γεγονός ότι δεν ήμασταν ζευγάρι νομίζω ότι βοήθησε», εξομολογήθηκε.

Γιατί δεν έχει εκδοθεί το διαζύγιό της

Η πιο απρόσμενη αποκάλυψη ήρθε όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν έχει ολοκληρωθεί επίσημα το διαζύγιό της. Η Ματίνα Νικολάου απάντησε πως η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς, όπως θυμάται, είχαν προκύψει προβλήματα με τα δικαστήρια και τελικά το θέμα έμεινε πίσω.

«Ναι, δεν έχουμε πάρει. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή, κάτι έγινε. Είχαν απεργία τα δικαστήρια, δεν ξέρω. Αλήθεια. Οπότε το αφήσαμε», ανέφερε.

Όπως συμπλήρωσε, τότε δεν υπήρχε από την πλευρά τους η πρόθεση να δημιουργήσουν ξανά οικογένεια, γι' αυτό και δεν επέμειναν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευθετηθεί το ζήτημα στο μέλλον, λέγοντας με νόημα: «Δεν είχαμε σκοπό να φτιάξουμε ξανά οικογένεια, οπότε… Ακόμα μπορεί όμως να γίνει και αυτό».

Η σχέση με τον γιο της και οι αλλαγές της εφηβείας

Η Ματίνα Νικολάου παραδέχτηκε ότι η εφηβεία του Παναγιώτη δεν την είχε δυσκολέψει ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Ωστόσο, όσο εκείνος μεγαλώνει και διεκδικεί όλο και περισσότερο την ανεξαρτησία του, η ίδια συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται να του αφήνει περισσότερο χώρο.

«Ήταν εύκολη η εφηβεία. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα μου είναι πιο δύσκολο. Γιατί ξέρεις, διαπιστώνεις ότι τώρα πια ανοίγει τα φτερά του και παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Και όταν δεν είσαι εκεί με έναν τρόπο να ελέγξεις κάποια πράγματα, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα πια, είναι λίγο περίεργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τον δεσμό τους, ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει τον γιο της ως φίλο της, καθώς θεωρεί πως οι ρόλοι τους είναι διαφορετικοί. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η σχέση τους θα γίνεται ακόμη καλύτερη με το πέρασμα του χρόνου.

«Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Έχει φίλους, έχει να μοιραστεί πράγματα που ενδεχομένως δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί μου ή τα κρατάει για αργότερα. Αλλά έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη σχέση και νομίζω ότι θα φτιάξει ακόμα περισσότερο περνώντας τα χρόνια», είπε.

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