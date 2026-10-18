Πάμελα Άντερσον: Με αέρινο φιστικί φόρεμα και λευκή μπλούζα έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

Η πρωταγωνίστρια του «The Last Showgirl» ξεχώρισε στο Academy Museum Gala 2026

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πάμελα Άντερσον: Με αέρινο φιστικί φόρεμα και λευκή μπλούζα έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί
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  • Η Πάμελα Άντερσον εμφανίστηκε στο Academy Museum Gala 2026 με ένα απλό και αέρινο σύνολο Carolina Herrera από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027.
  • Το look της περιλάμβανε μια λευκή μπλούζα με μακριά μανίκια και μια διαφανή φιστικί φούστα με ψηλή μέση και φιόγκο.
  • Η ηθοποιός επέλεξε φυσικό μακιγιάζ και διακριτικά κοσμήματα, αποφεύγοντας υπερβολές και εντυπωσιακά αξεσουάρ.
  • Η συλλογή Carolina Herrera Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027 εμπνεύστηκε από τη δεκαετία του ’80 και περιλαμβάνει απαλές αποχρώσεις όπως φιστικί, dusty pink και σομόν.
  • Το Academy Museum Gala πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά στο Academy Museum of Motion Pictures του Λος Άντζελες.
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Με ένα look που ξεχώρισε για την απλότητα και τις απαλές αποχρώσεις του εμφανίστηκε η Πάμελα Άντερσον στο Academy Museum Gala 2026, στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου. Η ηθοποιός επέλεξε ένα σύνολο Carolina Herrera από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027, αποδεικνύοντας ότι μια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί δεν χρειάζεται υπερβολές για να τραβήξει τα βλέμματα.

Το σύνολο, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Γουές Γκόρντον, αποτελούνταν από μια λευκή μπλούζα με μακριά μανίκια, κουμπιά και έντονα σχηματισμένο γιακά. Την εμφάνιση συμπλήρωνε μια αέρινη, ελαφρώς διαφανής φούστα από σιφόν σε απαλό φιστικί χρώμα, με ψηλή μέση και φιόγκο που τόνιζε τη σιλουέτα.

Η φούστα έπεφτε ανάλαφρα μέχρι το πάτωμα, δημιουργώντας μια κομψή αντίθεση με την πιο αυστηρή γραμμή της λευκής μπλούζας. Ο συνδυασμός των δύο κομματιών έδωσε στο look μια ανοιξιάτικη αίσθηση, παρότι η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε μία από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές βραδιές του Λος Άντζελες.

Το φυσικό μακιγιάζ και οι διακριτικές λεπτομέρειες

Η Πάμελα Άντερσον παρέμεινε πιστή στην επιλογή της για φυσικό μακιγιάζ, χωρίς έντονες παρεμβάσεις, ενώ τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρες μπούκλες. Τα μοναδικά κοσμήματα που ξεχώρισαν ήταν ένα ζευγάρι μικρά, λαμπερά σκουλαρίκια.

Η εμφάνισή της κινήθηκε μακριά από τις υπερβολές και τα εντυπωσιακά αξεσουάρ, αφήνοντας το παιχνίδι των υφών και των χρωμάτων να πρωταγωνιστήσει.

Η συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027 παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, και σηματοδότησε την 45η επέτειο του οίκου Carolina Herrera.

Ο Γουές Γκόρντον άντλησε έμπνευση από τη δεκαετία του ’80, ξεκινώντας με πιο έντονες σιλουέτες και χρωματικές αντιθέσεις σε μαύρο, λευκό και κίτρινο, προτού περάσει σε πιο απαλές αποχρώσεις, όπως το φιστικί, το σομόν και το γαλάζιο. Η συλλογή ολοκληρώθηκε με πιο πληθωρικές, λαμπερές δημιουργίες.

Το Academy Museum Gala πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά στο Academy Museum of Motion Pictures.

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