Νίκος Αλιάγας: «Η ωραιότερη φωτογραφία μου ήταν η πιο σκληρή, ήταν αυτή του πατέρα μου στην κηδεία»

Snapshot Ο Νίκος Αλιάγας φωτογράφισε τον πατέρα του κατά την κηδεία του με το κινητό του, δημιουργώντας την πιο προσωπική και δύσκολη φωτογραφία της ζωής του.

Πριν δημοσιεύσει τη φωτογραφία, ζήτησε τη συγκατάθεση της μητέρας του.

Δημοσίευσε τη φωτογραφία για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του και να αποτελέσει υπενθύμιση για τη ζωή για τον ίδιο και τα παιδιά του.

Η φωτογραφία συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του «Η δοκιμασία του Χρόνου» ως έκφραση της σχέσης του με τη μνήμη και την απώλεια.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν η μοναδική που τράβηξε εκείνη τη στιγμή με το κινητό, χωρίς χρήση επαγγελματικής κάμερας. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο προσωπικές και δύσκολες στιγμές της ζωής του αποτύπωσε με το κινητό του τηλέφωνο ο Νίκος Αλιάγας, φωτογραφίζοντας τον πατέρα του την ώρα της κηδείας του. Ο γνωστός παρουσιαστής και φωτογράφος μίλησε για την εικόνα που, όπως εξομολογήθηκε, θεωρεί την ωραιότερη φωτογραφία που έχει τραβήξει, παρότι ήταν ταυτόχρονα και η πιο σκληρή.

Ο Νίκος Αγαλιάς εξήγησε πως δεν γνωρίζει ακριβώς τι τον οδήγησε να τραβήξει και τελικά να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Πριν το κάνει, ωστόσο, απευθύνθηκε στη μητέρα του και τη ρώτησε αν συμφωνούσε να τη δημοσιοποιήσει.

«Η ωραιότερη φωτογραφία, δυστυχώς, ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα τη μητέρα μου εάν μπορούσα να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο λόγος που δημοσίευσε τη φωτογραφία του πατέρα του

Για τον ίδιο, η απόφαση να μοιραστεί αυτή την τόσο προσωπική στιγμή δεν αφορούσε μόνο τη διατήρηση μιας ανάμνησης. Όπως εξήγησε, ήθελε η φωτογραφία να υπάρχει για τα παιδιά του και τις επόμενες γενιές, αλλά και να λειτουργεί ως μια υπενθύμιση της ίδιας της ζωής.

«Τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου, για τους επόμενους. Τη δημοσίευσα και για εμένα, για να μην ξεχάσω να ζήσω», είπε ο Νίκος Αλιάγας, δίνοντας το δικό του νόημα σε μια εικόνα που συνδέεται με την απώλεια και το πένθος.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την ώρα της κηδείας του πατέρα του, χωρίς να χρησιμοποιήσει φωτογραφική μηχανή, αλλά το κινητό του τηλέφωνο. Όπως διευκρίνισε, ήταν η μοναδική φωτογραφία που τράβηξε με αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια επέλεξε να δημοσιεύσει.

Η εικόνα συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του με τίτλο «Η δοκιμασία του Χρόνου», αποτελώντας ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της προσωπικής του σχέσης με τη φωτογραφία, τη μνήμη και την απώλεια.

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