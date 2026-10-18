Νίκος Αλιάγας: «Η ωραιότερη φωτογραφία μου ήταν η πιο σκληρή, ήταν αυτή του πατέρα μου στην κηδεία»

Ο παρουσιαστής και φωτογράφος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από μια ιδιαίτερα προσωπική εικόνα, την οποία δημοσίευσε αφού πρώτα ζήτησε την άδεια της μητέρας του 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νίκος Αλιάγας: «Η ωραιότερη φωτογραφία μου ήταν η πιο σκληρή, ήταν αυτή του πατέρα μου στην κηδεία»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Αλιάγας φωτογράφισε τον πατέρα του κατά την κηδεία του με το κινητό του, δημιουργώντας την πιο προσωπική και δύσκολη φωτογραφία της ζωής του.
  • Πριν δημοσιεύσει τη φωτογραφία, ζήτησε τη συγκατάθεση της μητέρας του.
  • Δημοσίευσε τη φωτογραφία για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του και να αποτελέσει υπενθύμιση για τη ζωή για τον ίδιο και τα παιδιά του.
  • Η φωτογραφία συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του «Η δοκιμασία του Χρόνου» ως έκφραση της σχέσης του με τη μνήμη και την απώλεια.
  • Η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν η μοναδική που τράβηξε εκείνη τη στιγμή με το κινητό, χωρίς χρήση επαγγελματικής κάμερας.
Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο προσωπικές και δύσκολες στιγμές της ζωής του αποτύπωσε με το κινητό του τηλέφωνο ο Νίκος Αλιάγας, φωτογραφίζοντας τον πατέρα του την ώρα της κηδείας του. Ο γνωστός παρουσιαστής και φωτογράφος μίλησε για την εικόνα που, όπως εξομολογήθηκε, θεωρεί την ωραιότερη φωτογραφία που έχει τραβήξει, παρότι ήταν ταυτόχρονα και η πιο σκληρή.

Ο Νίκος Αγαλιάς εξήγησε πως δεν γνωρίζει ακριβώς τι τον οδήγησε να τραβήξει και τελικά να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Πριν το κάνει, ωστόσο, απευθύνθηκε στη μητέρα του και τη ρώτησε αν συμφωνούσε να τη δημοσιοποιήσει.

«Η ωραιότερη φωτογραφία, δυστυχώς, ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα τη μητέρα μου εάν μπορούσα να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο λόγος που δημοσίευσε τη φωτογραφία του πατέρα του

Για τον ίδιο, η απόφαση να μοιραστεί αυτή την τόσο προσωπική στιγμή δεν αφορούσε μόνο τη διατήρηση μιας ανάμνησης. Όπως εξήγησε, ήθελε η φωτογραφία να υπάρχει για τα παιδιά του και τις επόμενες γενιές, αλλά και να λειτουργεί ως μια υπενθύμιση της ίδιας της ζωής.

«Τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου, για τους επόμενους. Τη δημοσίευσα και για εμένα, για να μην ξεχάσω να ζήσω», είπε ο Νίκος Αλιάγας, δίνοντας το δικό του νόημα σε μια εικόνα που συνδέεται με την απώλεια και το πένθος.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την ώρα της κηδείας του πατέρα του, χωρίς να χρησιμοποιήσει φωτογραφική μηχανή, αλλά το κινητό του τηλέφωνο. Όπως διευκρίνισε, ήταν η μοναδική φωτογραφία που τράβηξε με αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια επέλεξε να δημοσιεύσει.

Η εικόνα συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του με τίτλο «Η δοκιμασία του Χρόνου», αποτελώντας ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της προσωπικής του σχέσης με τη φωτογραφία, τη μνήμη και την απώλεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:21ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Πολυτελές γιοτ με πισίνα 50 μέτρων και νεροτσουλήθρες κοντά στην εξοχική του οικία

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

11:06LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: «Η ωραιότερη φωτογραφία μου ήταν η πιο σκληρή, ήταν αυτή του πατέρα μου στην κηδεία του»

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Γκάβιν Νιούσομ για την πρώην σύζυγό του, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο»

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής - Τι να προσέξετε

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση - Άγνωστα τα αίτια

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Βόλο: Πέθανε ο αγαπημένος βιολιστής Ρένος Πίποϊ

10:26WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

10:14LIFESTYLE

Πάμελα Άντερσον: Με αέρινο φιστικί φόρεμα και λευκή μπλούζα έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

10:02ΥΓΕΙΑ

Γιατί νιώθετε σαν να έχετε ξαναζήσει κάτι που συμβαίνει τώρα: Τι είναι το «ντεζαβού» (déjà vu)

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Οι ελληνικές προτάσεις για την ενέργεια πήραν έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες»

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία «φλέγεται»: Νεκρός διαδηλωτής από ανακοπή - Σχεδόν 800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας κατά του «υψηλού κόστους ζωής»

09:55WHAT THE FACT

Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία έχουν προκηρύξει δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση των ζημιών σε διαμερίσματα από το μετρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

10:26WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Sony: Τέλος εποχής για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκος Λεβέντης: «Μήπως έχεις καταστροφέα εγγράφων;» - Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ του 251 ΓΝΑ

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κρητική urban τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της πόλης

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία «φλέγεται»: Νεκρός διαδηλωτής από ανακοπή - Σχεδόν 800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας κατά του «υψηλού κόστους ζωής»

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Γκάβιν Νιούσομ για την πρώην σύζυγό του, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο»

14:35WHAT THE FACT

«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Οι ελληνικές προτάσεις για την ενέργεια πήραν έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες»

23:26LIFESTYLE

The Voice: Ο εγγονός του Ζαμπέτα αιφνιδίασε τον Μουζουράκη – «Το πρώτο τραγούδι μου το είχα γράψει για σένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ