Γρηγόρης Κορπίδης: Το αντίο στην αγαπημένη σκυλίτσα των social media που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες

Snapshot Ο Γρηόρης Κορδης αποχαιτησε τη σκλίτσα τουιλού, που συντρόφευσε για 16 χρόνια, μέσα από ένα συγκινητικό βτεο που συγκίνησε το κοινό.

Η Μιλού είχε μεγάλη απήχ στα social media λόγω της παρουσίας της στα βίντεο και τις καθηές στιγμές με τον Κορδη.

Η ανάρ με την τελευταία βόλτα τηςιλού συγκένρωσε σχεδ 300.000 και πάνω από 22.000 σχόλια.

Το βίντεο ανακοίν του θανάτου της συγκέντρωσε πάνω από 50.000 likes σε σύντομο χρονικό διάστημα και προκάλεσε ευρεία ανταπόκριση πέρα από τους ακόλουθους του Κορπίδη.

Σ αποχαιρετισμό συμμετείχαν και γνωστοί καλλιτέχνες, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους προς τον Γρηγόρη Κορπίδη και τη μνήμη της Μιλού. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες το συγκινητικό βίντεο με το οποίο ο Γρηγόρης Κορπίδης αποχαιρετά την αγαπημένη του σκυλίτσα, Μιλού, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον γνωστό δημιουργό περιεχομένου, ο οποίος μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό τις τελευταίες στιγμές της τετράποδης συντρόφου του, έπειτα από 16 χρόνια κοινής ζωής.

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου!Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν», έγραωε ο γνωστός instagrammer, βυθίζοντας στη θλίψη το διαδικτυακό κοινό.

Η συγκίνηση που προκάλεσε το βίντεο δεν είναι τυχαία. Η Μιλού είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια τη δική της ξεχωριστή θέση στα social media, καθώς οι κοινές περιπέτειες, τα ταξίδια και οι καθημερινές στιγμές της με τον Γρηγόρη Κορπίδη είχαν δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τους διαδικτυακούς του ακολούθους.

https://www.instagram.com/p/Del6DKAIgmB/

Για πολλούς από αυτούς, η μικρή σκυλίτσα δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο που εμφανιζόταν στα βίντεό του, αλλά μια οικεία παρουσία που είχαν παρακολουθήσει να μεγαλώνει μέσα από την οθόνη τους. Έτσι, η είδηση του θανάτου της και οι εικόνες από την τελευταία τους βόλτα στη θάλασσα απέκτησαν μια πολύ ευρύτερη συναισθηματική διάσταση, με το διαδικτυακό κοινό να συμμετέχει στον αποχαιρετισμό της.

Πάνω από 300.000 likes και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης

Το μέγεθος της απήχησης που είχε η ιστορία τους αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Η ανάρτηση με την τελευταία βόλτα της Μιλού στη θάλασσα είχε συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 likes και περισσότερα από 22.000 σχόλια, σύμφωνα με τις καταγραφές που δημοσιεύτηκαν στις 17 Οκτωβρίου.

Λίγες ώρες αργότερα, το νέο βίντεο με το οποίο ο Γρηγόρης Κορπίδης ανακοίνωσε τον θάνατό της συγκέντρωσε περισσότερα από 50.000 likes σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανταπόκριση δεν περιορίστηκε στους σταθερούς ακολούθους του. Η ιστορία αναπαράχθηκε ευρέως, φτάνοντας σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν γνώριζαν προηγουμένως τη Μιλού, αλλά αναγνώρισαν στον αποχαιρετισμό του κάτι από τη δική τους σχέση με τα ζώα. Ανάμεσα στα μηνύματα συμπαράστασης ξεχώρισαν και εκείνα γνωστών καλλιτεχνών.

Ο ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έγραψε: «Σήμερα η καρδιά μας, φίλε Γρηγόρη, σταμάτησε για λίγο και θα χτυπά σαν χειροκρότημα για αυτό το πλάσμα και την αγάπη σου».Από την πλευρά του, ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης σχολίασε: «Και κάπως έτσι, μας τσάκισε ένα πλάσμα που δεν γνωρίσαμε. Να 'σαι καλά να τη θυμάσαι».

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