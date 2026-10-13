Τζέσικα Μπίελ:Έδειξε την προπόνησή της πριν από την παράσταση και έγινε viral η αγκαλιά του γιου της

Snapshot Η Τζέσικα Μπίελ έκανε ασκήσεις ενδυνάμωσης για όλο το σώμα ως προετοιμασία πριν από την παράσταση «Matchbox».

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η ηθοποιός δείχνει τη διαδικασία προπόνησής της και την τρυφερή στιγμή με τον γιο της να την αγκαλιάζει.

Η Μπίελ ευχαρίστησε τον προπονητή της, Μπεν Μπρούνο, για τη βοήθειά του στην προετοιμασία της.

Ο γιος της εισέβαλε στον χώρο της προπόνησης, δημιουργώντας έναν χαριτωμένο διάλειμμα από την απαιτητική άσκηση.

Η ηθοποιός μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με το κοινό της. Snapshot powered by AI

Η Τζέσικα Μπίελ αποκάλυψε τι προηγείται μιας θεατρικής εμφάνισης, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την προετοιμασία της πριν από την παράσταση «Matchbox». Η 44χρονη ηθοποιός αρχικά εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, για να αποκαλύψει στη συνέχεια όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα.

Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός καταγράφεται να εκτελεί ασκήσεις ενδυνάμωσης για όλο το σώμα, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά της προετοιμασίας της πριν από την παράσταση.

Η 44χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο καταγράφεται να εκτελεί ασκήσεις ενδυνάμωσης για όλο το σώμα.

Ωστόσο, ανάμεσα στις απαιτητικές ασκήσεις, την παράσταση κλέβει η απρόσμενη εμφάνιση του γιου της, ο οποίος εισβάλλει στον χώρο της προπόνησης και την αγκαλιάζει, ενώ εκείνη εκτελεί άσκηση με τα χέρια της σε ανεστραμμένη θέση.

https://www.instagram.com/reel/DeZt0IoBVwt/

«Έτσι προετοιμάστηκα για το Matchbox: γυμναστική για όλο το σώμα και μερικοί χαριτωμένοι περισπασμοί στο γυμναστήριο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαριστώντας τον προπονητή της, Μπεν Μπρούνο.

Το βίντεο συνδυάζει την απαιτητική προπόνηση με μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, καθώς ο μικρός δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα γυμναστικής της μητέρας του, επιλέγοντας να διακόψει την προσπάθειά της για μια αγκαλιά.

https://www.instagram.com/reel/DaIvrJVRJg5/

Η Τζέσικα Μπίελ είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή και ηθοποιό Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και μαζί έχουν δύο γιους. Η ηθοποιός μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους ακολούθους της μια ματιά πίσω από τις κάμερες και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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