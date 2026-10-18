Σοβαρό ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

Στο χειρουργείο οδηγήθηκε ο τραγουδιστής έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο

Ανθή Κουρεντζή

Σοβαρό ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
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  • Ο Χάρης Βαρθακούρης υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο μετά από πτώση κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση βιδών και λαμαρινών.
  • Λόγω του τραυματισμού, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του, συμπεριλαμβανομένης της πρεμιέρας στο Ποσειδώνιο που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή.
  • Η ανάρρωση αναμένεται να διαρκέσει πέντε έως έξι εβδομάδες, με στόχο την επιστροφή στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον Δεκέμβριο.
  • Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι πιθανόν θα χρειαστεί να εμφανιστεί καθιστός κατά την πρώτη περίοδο επιστροφής του στη σκηνή.
  • Ο Χάρης Βαρθακούρης ευχαρίστησε το κοινό για τις ευχές και τόνισε ότι προτεραιότητά του είναι η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του.
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Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο γνωστός τραγουδιστής γνωστοποίησε ο ίδιος το ατύχημά του μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για την αναγκαστική αναβολή των προγραμματισμένων εμφανίσεών του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

«Γλίστρησα και συνέθλιψα τον αστράγαλό μου»

Ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε στους ακολούθους του τι ακριβώς συνέβη, τονίζοντας σοβαρότητα του τραυματισμού του.

«Φίλοι μου, γεια σας. Προχτές το βράδυ που έβρεχε καταρρακτωδώς γλίστρησα, με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλό μου. Εχθές το πρωί έκανα επέμβαση. Έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ο τραυματισμός του καθιστά αδύνατη, τουλάχιστον προς το παρόν, την επιστροφή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς η ανάρρωσή του θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες.

https://www.instagram.com/p/DepTAvxM9cv/

Αναβάλλεται η πρεμιέρα – Πότε σχεδιάζει να επιστρέψει

Ο Χάρης Βαρθακούρης επρόκειτο να ξεκινήσει τις εμφανίσεις του την Κυριακή στο Ποσειδώνιο, μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη, ωστόσο το ατύχημα τον υποχρεώνει να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος.

«Και κατ' επέκταση, εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι ότι την Κυριακή που υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με τον Θοδωρή παρέα στο Ποσειδώνιο, αυτό αναβάλλεται για ένα εύλογο διάστημα πέντε-έξι εβδομάδων», ενημέρωσε τους θαυμαστές του.

Όπως διευκρίνισε, στόχος του είναι να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον Δεκέμβριο, εφόσον το επιτρέψει η πορεία της αποκατάστασής του.

Μάλιστα, παρά τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει, ο τραγουδιστής δεν έχασε το χιούμορ του, προετοιμάζοντας το κοινό του για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να τραγουδά καθιστός κατά τις πρώτες εμφανίσεις του.

«Θα προσπαθήσω να επιστρέψω τον Δεκέμβριο. Θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό για τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου», είπε χαμογελώντας.

«Έτσι το ήθελε το σύμπαν» – Το μήνυμα στους θαυμαστές του

Παρά τον πόνο, τη χειρουργική επέμβαση και την αναγκαστική αλλαγή των επαγγελματικών του σχεδίων, ο Χάρης Βαρθακούρης επέλεξε να αντιμετωπίσει την περιπέτειά του με ψυχραιμία και χιούμορ.

Κλείνοντας το βίντεό του, ευχαρίστησε εκ των προτέρων όσους θα του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

«Έτσι το ήθελε το σύμπαν. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που εικάζω ότι κάποιοι θα στείλετε και τα περαστικά. Να είστε καλά», ανέφερε.

Πλέον, προτεραιότητα για τον τραγουδιστή αποτελεί η αποκατάσταση της υγείας του, με την επιστροφή του στη σκηνή να μετατίθεται, σύμφωνα με τον αρχικό του προγραμματισμό, για τον Δεκέμβριο.

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