Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

Snapshot Η Ρούλα Κορολά καταγγέλλει τη δημό διαπόμπευση και την έκ ευαίσθητων προσωπικών και ιατρικών δεδο του Γιώργ Μαζωνάκη, ζητώντας σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητά του.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη τελέστηκε στη Νίκαια με ομιλία του Μητροπολίτη Αλέξιου, που τόνισε την ευαίσθητη και προσφορά πλευρά του καλλιτέχνη.

Ο Μητροπολίτης υπογράμμισε τη σχέση του Μαζωνάκη με την πόλη της Νίκαιας και την αθόρυβη βοήθεια που παρείχε σε συνανθρώπους του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στην ευαισθησία και τις υπαρξιακές αναζητήσεις του Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «παιδί του Θεού».

Η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του και την επίδρασή του στη νεολαία, ενώ η Εκκλησία ευχήθηκε την ειρήνη της ψυχής του. Snapshot powered by AI

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο Χ, η Ρούλα Κορομηλά παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας την έκθεση ευαίσθητων προσωπικών και ιατρικών δεδομένων.

Το μήνυμά της έρχεται στο προσκήνιο την ημέρα του 40ήμερου μνημοσύνου του τραγουδιστή στη Νίκαια. Σε μια ηχηρή παρέμβαση για τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να συζητείται δημόσια η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε η Ρούλα Κορομηλά, στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα για την προστασία της αξιοπρέπειας, της ψυχικής υγείας και της ιδιωτικής ζωής του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η γνωστή παρουσιάστρια επέλεξε να τοποθετηθεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, καταδικάζοντας με έντονους χαρακτηρισμούς τη δημόσια διαπόμπευση και την έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν τον τραγουδιστή.

«Η αξιοπρέπεια και η ψυχική υγεία του Μαζωνάκη είναι ιερά και απαραβίαστα»

Η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να προβάλλονται πτυχές της προσωπικής ζωής του καλλιτέχνη. Στην ανάρτηση, την οποία δημοσίευσε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, έγραψε χαρακτηριστικά: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση και τη δημόσια διαπόμπευση. Η αξιοπρέπεια, η ψυχική υγεία και τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα του Μαζωνάκη είναι ιερά και απαραβίαστα και δεν παζαρεύονται για σκοπιμότητες. Δεν μας αφορούν. Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Κρίμα».

Η παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε σε μια γενική έκκληση για σεβασμό, αλλά χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις, κάνοντας λόγο για «εμμονική εξόντωση» και «δημόσια διαπόμπευση».

«Ήταν παιδί της Νίκαιας, με ενσυναίσθηση για όλους» - Ο λόγος του Μητροπολίτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με λόγια συγκίνησης και πνευματικού στοχασμού για τη ζωή και την παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη, τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνό του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Νίκαιας κ. Αλέξιος αναφέρθηκε στη σχέση του τραγουδιστή με την πόλη όπου μεγάλωσε, στην αγάπη που έδειχνε στους συνανθρώπους του, αλλά και στην καλλιτεχνική του διαδρομή, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο κοινό.

Ο Μητροπολίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις μαρτυρίες για την αθόρυβη προσφορά του καλλιτέχνη σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, υπογραμμίζοντας πως ο Μαζωνάκης δεν περιοριζόταν στη δημόσια εικόνα του, αλλά διέθετε μια ευαίσθητη πλευρά που εκφραζόταν και μέσα από τις πράξεις του.

«Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλέξιος, προσθέτοντας ότι ο τραγουδιστής έσπευδε να βοηθήσει αθόρυβα, χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα.

Η αγάπη, η προσφορά και τα τραγούδια του

Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης συνέδεσε τη στάση ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη με τα τραγούδια του, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτά κατάφερε να εκφράσει συναισθήματα και σκέψεις που άγγιξαν βαθιά το κοινό του.

«Έχοντας βίωμα την αγάπη, τραγουδούσε το πόσο εξαρτημένος ήταν από την αγάπη: “Ανάσα δεν μπορώ να πάρω, αν δεν μ’ αγαπάς…”», είπε, αναφερόμενος σε έναν από τους στίχους που, όπως σημείωσε, αντανακλούσαν και προσωπικά του βιώματα.

Παράλληλα, περιέγραψε τον τραγουδιστή ως έναν καλλιτέχνη που μπορούσε να αναγνωρίζει την ομορφιά και να δίνει έκφραση στα συναισθήματα των ανθρώπων. Όπως τόνισε, μέσα από τη μουσική του ο Μαζωνάκης συγκίνησε και προβλημάτισε, μεταφέροντας μηνύματα για την αγάπη, την προσφορά και μια ζωή με αξίες, μακριά από την προσκόλληση στα υλικά αγαθά.

Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τον στίχο «δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος», από το τραγούδι «Η φιλοσοφία μου».

Ο Μητροπολίτης Νίκαιας έκανε ιδιαίτερη μνεία και στα λόγια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου για τον τραγουδιστή. Όπως μετέφερε, ο Αρχιεπίσκοπος είχε προσωπική γνωριμία μαζί του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και είχε ξεχωρίσει την ευαισθησία του χαρακτήρα του και τις υπαρξιακές του αναζητήσεις.

«Είχε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, με ιδιαίτερα χαρίσματα και υπαρξιακές αναζητήσεις. Κατάφερε, με το ταλέντο που του χάρισε ο Θεός, με την αυθεντικότητά του, να κερδίσει το κοινό, να εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού», ανέφερε ο κ. Ιερώνυμος, σύμφωνα με την ομιλία.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Αρχιεπίσκοπος είχε χαρακτηρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη «παιδί του Θεού», σημειώνοντας πως «μέσα στο σκοτάδι ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το Φως».

Ο κ. Αλέξιος, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι ο τραγουδιστής ήταν πιστό και συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, ενώ αναφέρθηκε και στην ταπεινότητά του, κάνοντας ειδική μνεία στη διάθεσή του να ζητά συγγνώμη όταν θεωρούσε ότι είχε κάνει λάθος.

«Δεν θα τον ξεχάσουμε»

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με αναφορές στο αιφνίδιο τέλος της ζωής του τραγουδιστή και στην αγάπη που εξακολουθεί να εκφράζει ο κόσμος για εκείνον. Ο Μητροπολίτης σημείωσε ότι η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του και την επίδραση που είχε σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, ιδιαίτερα στη νεολαία.

«Όλοι τον ευχαριστούν τον Γιώργο Μαζωνάκη για όσα χάρισε. Για την ομορφιά που σμίλεψε και την έκανε προσιτή στον κόσμο, ιδίως στη Νεολαία μας. Δεν θα τον ξεχάσουμε», ανέφερε.

Επικαλούμενος τη φράση του ιστορικού Τάκιτου ότι «ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ζωντανών», αλλά και τον στίχο του ποιητή Κώστα Ουράνη «τότε οι νεκροί πεθαίνουν όταν τους λησμονούνε», ο κ. Αλέξιος μίλησε για τη δύναμη της μνήμης και της προσευχής.

Κλείνοντας, ευχήθηκε το ταξίδι του τραγουδιστή προς το αιώνιο φως να είναι ευλογημένο, ζητώντας από τον Θεό να αναπαύσει την ψυχή του και να παρηγορήσει τους οικείους του.

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