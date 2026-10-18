Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια

Snapshot Στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια απουσίαζαν γνωστά πρόσωπα όπως η Μαρία Μπεκατώρου, ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Δέσποινα Βανδή.

Η απουσία από τις καταγραφές δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιοι να βρέθηκαν στο μνημόσυνο χωρίς να καταγραφούν ή να προσήλθαν αργότερα.

Στην τελετή παρευρέθηκαν καλλιτέχνες όπως η Αμαρυλλίς, η Άντζελα Δημητρίου, ο Ανδρέας Λαγός και η Μελίνα Ασλανίδου.

Το μνημόσυνο αποτέλεσε μια στιγμή τιμής με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων και ανθρώπων που είχαν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Το ενδιαφέρον στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, που τελέστηκε στη Νίκαια, δεν περιορίστηκε στους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή. Τα βλέμματα στράφηκαν και στις απουσίες γνωστών καλλιτεχνών και τηλεοπτικών προσώπων που είχαν δώσει το «παρών» στην κηδεία του.

Ανάμεσα στα ονόματα που δεν εντοπίστηκαν στις μέχρι τώρα εικόνες από την τελετή είναι η Μαρία Μπεκατώρου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Δέσποινα Βανδή, ο Νίκος Βουρλιώτης και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιώργος Λιανός και η Πάολα.

Ωστόσο, η απουσία τους από τις εικόνες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν προσήλθαν στο μνημόσυνο, καθώς δεν αποκλείεται κάποιοι να βρέθηκαν στον χώρο χωρίς να καταγραφούν από τις κάμερες ή να προσήλθαν αργότερα.

Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τιμώντας τη μνήμη του τραγουδιστή.

Μεταξύ αυτών ήταν η Αμαρυλλίς και η Άντζελα Δημητρίου, ο Ανδρέας Λαγός, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Μελίνα Ασλανίδου

Ανδρέας Λαγός

Το 40ήμερο μνημόσυνο αποτέλεσε μια ακόμη στιγμή τιμής στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί του προσωπικά ή μέσα από τη μουσική του να συγκεντρώνονται στη Νίκαια.

Αμαρυλλίς

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