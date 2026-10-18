«Ήταν παιδί της Νίκαιας, με ενσυναίσθηση για όλους»-Ο λόγος του Μητροπολίτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Μητροπολίτης Νίκαιας κ. Αλέξιος τόνισε την ευαίσθητη και αθόρυβη προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη προς ανθρώπους με δυσκολίες, χωρίς να επιδιώκει δημοσιότητα.

Ο τραγουδιστής είχε βαθιά ενσυναίσθηση και αγάπη για τους συνανθρώπους του, στοιχεία που αντανακλώνται στα τραγούδια και τη στάση ζωής του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη «παιδί του Θεού» με ευαίσθητη ψυχή και υπαρξιακές αναζητήσεις, επισημαίνοντας την αυθεντικότητά του και την προσωπική του σχέση με την Εκκλησία.

Η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του και την επίδρασή του στη νεολαία, όπως υπογράμμισε ο Μητροπολίτης κατά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Ο κ. Αλέξιος ευχήθηκε το ταξίδι του τραγουδιστή προς το αιώνιο φως να είναι ευλογημένο και ζήτησε παρηγοριά για τους οικείους του. Snapshot powered by AI

Με λόγια συγκίνησης και πνευματικού στοχασμού για τη ζωή και την παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη, τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνό του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Νίκαιας κ. Αλέξιος αναφέρθηκε στη σχέση του τραγουδιστή με την πόλη όπου μεγάλωσε, στην αγάπη που έδειχνε στους συνανθρώπους του, αλλά και στην καλλιτεχνική του διαδρομή, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο κοινό.

Ο Μητροπολίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις μαρτυρίες για την αθόρυβη προσφορά του καλλιτέχνη σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, υπογραμμίζοντας πως ο Μαζωνάκης δεν περιοριζόταν στη δημόσια εικόνα του, αλλά διέθετε μια ευαίσθητη πλευρά που εκφραζόταν και μέσα από τις πράξεις του.

«Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλέξιος, προσθέτοντας ότι ο τραγουδιστής έσπευδε να βοηθήσει αθόρυβα, χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα.

Η αγάπη, η προσφορά και τα τραγούδια του

Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης συνέδεσε τη στάση ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη με τα τραγούδια του, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτά κατάφερε να εκφράσει συναισθήματα και σκέψεις που άγγιξαν βαθιά το κοινό του.

«Έχοντας βίωμα την αγάπη, τραγουδούσε το πόσο εξαρτημένος ήταν από την αγάπη: “Ανάσα δεν μπορώ να πάρω, αν δεν μ’ αγαπάς…”», είπε, αναφερόμενος σε έναν από τους στίχους που, όπως σημείωσε, αντανακλούσαν και προσωπικά του βιώματα.

Παράλληλα, περιέγραψε τον τραγουδιστή ως έναν καλλιτέχνη που μπορούσε να αναγνωρίζει την ομορφιά και να δίνει έκφραση στα συναισθήματα των ανθρώπων. Όπως τόνισε, μέσα από τη μουσική του ο Μαζωνάκης συγκίνησε και προβλημάτισε, μεταφέροντας μηνύματα για την αγάπη, την προσφορά και μια ζωή με αξίες, μακριά από την προσκόλληση στα υλικά αγαθά.

Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τον στίχο «δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος», από το τραγούδι «Η φιλοσοφία μου».

Ο Μητροπολίτης Νίκαιας έκανε ιδιαίτερη μνεία και στα λόγια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου για τον τραγουδιστή. Όπως μετέφερε, ο Αρχιεπίσκοπος είχε προσωπική γνωριμία μαζί του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και είχε ξεχωρίσει την ευαισθησία του χαρακτήρα του και τις υπαρξιακές του αναζητήσεις.

«Είχε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, με ιδιαίτερα χαρίσματα και υπαρξιακές αναζητήσεις. Κατάφερε, με το ταλέντο που του χάρισε ο Θεός, με την αυθεντικότητά του, να κερδίσει το κοινό, να εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού», ανέφερε ο κ. Ιερώνυμος, σύμφωνα με την ομιλία.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Αρχιεπίσκοπος είχε χαρακτηρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη «παιδί του Θεού», σημειώνοντας πως «μέσα στο σκοτάδι ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το Φως».

Ο κ. Αλέξιος, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι ο τραγουδιστής ήταν πιστό και συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, ενώ αναφέρθηκε και στην ταπεινότητά του, κάνοντας ειδική μνεία στη διάθεσή του να ζητά συγγνώμη όταν θεωρούσε ότι είχε κάνει λάθος.

«Δεν θα τον ξεχάσουμε»

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με αναφορές στο αιφνίδιο τέλος της ζωής του τραγουδιστή και στην αγάπη που εξακολουθεί να εκφράζει ο κόσμος για εκείνον. Ο Μητροπολίτης σημείωσε ότι η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του και την επίδραση που είχε σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, ιδιαίτερα στη νεολαία.

«Όλοι τον ευχαριστούν τον Γιώργο Μαζωνάκη για όσα χάρισε. Για την ομορφιά που σμίλεψε και την έκανε προσιτή στον κόσμο, ιδίως στη Νεολαία μας. Δεν θα τον ξεχάσουμε», ανέφερε.

Επικαλούμενος τη φράση του ιστορικού Τάκιτου ότι «ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ζωντανών», αλλά και τον στίχο του ποιητή Κώστα Ουράνη «τότε οι νεκροί πεθαίνουν όταν τους λησμονούνε», ο κ. Αλέξιος μίλησε για τη δύναμη της μνήμης και της προσευχής.

Κλείνοντας, ευχήθηκε το ταξίδι του τραγουδιστή προς το αιώνιο φως να είναι ευλογημένο, ζητώντας από τον Θεό να αναπαύσει την ψυχή του και να παρηγορήσει τους οικείους του.

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