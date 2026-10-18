Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Κατέρρευσε η Μαρία Μαζωνάκη έξω από την εκκλησία

Snapshot Πραγματοποιήθηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Η Μαρία Μαζωνάκη κατέρρευσε έξω από την εκκλησία λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Οι οικείοι της προσέφεραν στήριξη σε μια δύσκολη στιγμή για εκείνη.

Η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει έντονη σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα πραγματοποιήθηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τον αγάπησαν να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η ημέρα είναι δύσκολη για τους οικείους του τραγουδιστή, καθώς η απουσία του παραμένει έντονη, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής είναι και η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Η Μαρία Μαζωνάκη βγήκε από τον ναό σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και κατέρρευσε έξω από την εκκλησία.

Οι δικοί της άνθρωποι βρέθηκαν κοντά της, προσπαθώντας να της προσφέρουν στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η ίδια, έπεσε στην αγκαλιά τους, αναζητώντας παρηγοριά μέσα στη συγκίνηση της ημέρας.

Η εικόνα της εξόδου από τον ναό περιγράφεται ως ιδιαίτερα φορτισμένη, με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της να στέκονται στο πλευρό της. Σε μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η συναισθηματική πίεση ήταν μεγάλη για όσους βρίσκονταν κοντά του.