Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Ιερό Ναό η μητέρα του για το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή

Snapshot Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία συγγενών, φίλων και θαυμαστών.

Η μητέρα του καλλιτέχνη βρίσκεται στον ναό, όπου η τελετή ξεκινά στις 09:30 με τη Θεία Λειτουργία και συνεχίζεται με τρισάγιο στο μνήμα του.

Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αστυνομική παρουσία γύρω από τον ναό και το Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

Στον Ιερό Ναό επιτρέπεται η παρουσία κυρίως στενών συγγενών και φίλων, ενώ οι θαυμαστές τιμούν τη μνήμη του από τους εξωτερικούς χώρους.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στην κηδεία υπογραμμίζει την επίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω της μουσικής και της καριέρας του. Snapshot powered by AI

Στη Νίκαια, όπου τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρίσκεται και η μητέρα του, Κλειώ, με την κόρη της και αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση κόσμου. Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με αστυνομική παρουσία τόσο γύρω από την εκκλησία όσο και στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου βρίσκεται ο τάφος του καλλιτέχνη.

Το 40ήμερο μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο στο μνήμα του τραγουδιστή, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη του.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Η προσέλευση και τα μέτρα ασφαλείας

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη είχε ήδη δείξει το ισχυρό αποτύπωμα που άφησε στον κόσμο που τον αγάπησε μέσα από τα τραγούδια και την πορεία του. Για την ομαλή διεξαγωγή του μνημοσύνου έχουν προβλεφθεί μέτρα ασφαλείας και ρυθμίσεις για την πρόσβαση στους χώρους των θρησκευτικών ακολουθιών.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο εσωτερικό του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας αναμένεται να βρίσκονται κυρίως μέλη της οικογένειας, συγγενείς και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή, ενώ οι θαυμαστές του θα έχουν την ευκαιρία να τιμήσουν τη μνήμη του.

Τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου στην Αγία Τριάδα, η οικογένεια και οι παρευρισκόμενοι αναμένεται να μεταβούν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία προβλέπεται και στον χώρο του νεκροταφείου, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός θαυμαστών θα θελήσει να βρεθεί και εκεί, για να αφήσει ένα λουλούδι ή να προσευχηθεί στη μνήμη του.

Η διαχείριση της προσέλευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, προκειμένου τόσο η ακολουθία στον ναό όσο και το τρισάγιο να πραγματοποιηθούν με τάξη και σεβασμό προς την οικογένεια.

Διαβάστε επίσης