Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party και έγινε viral

Snapshot Η Ιρίνα Σάικ εμφανίστηκε με διάφανο μπορντό παντελόνι και μαύρο σουτιέν στο after-party του Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Το παντελόνι της ήταν σχεδιασμένο από το brand Mowalola και φορεμένο χαμηλά στους γοφούς, αναδεικνύοντας το εσώρουχό της.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μπορντό γόβες, κολιέ με σταυρό και μικρό τσαντάκι λεοπάρ μοτίβο.

Η Ιρίνα Σάικ συμμετείχε για τέταρτη φορά στο Victoria’s Secret Fashion Show, δέκα χρόνια μετά το ντεμπούτο της το 2016 όταν ήταν έγκυος.

Δήλωσε ότι επιστρέφει στο σόου λόγω των σέξι σουτιέν, των εντυπωσιακών φτερών, της παρέας και της διασκέδασης στα παρασκήνια. Snapshot powered by AI

Με μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη, η Ιρίνα Σάικ έδωσε το δικό της στιλιστικό στίγμα στο after-party του Victoria’s Secret Fashion Show 2026, το βράδυ της Κυριακής. Το 40χρονο μοντέλο επέλεξε ένα διάφανο, μπορντό παντελόνι που φοριόταν εξαιρετικά χαμηλά στους γοφούς, αφήνοντας σε κοινή θέα το εσώρουχό της.

Η Ιρίνα Σάικ έφτασε στο Bird Streets Club, στο Γουέστ Χόλιγουντ, με ένα look που συνδύαζε τη διαφάνεια με τη lingerie αισθητική, τραβώντας τα βλέμματα με την τολμηρή επιλογή της.

Το διάφανο παντελόνι που έκλεψε την παράσταση

Το παντελόνι ήταν δημιουργία της Mowalola, του brand που ξεχωρίζει για τις ανατρεπτικές σχεδιαστικές επιλογές του. Κατασκευασμένο από διάφανη οργάντζα σε μπορντό απόχρωση, φοριόταν τόσο χαμηλά στη μέση ώστε να αναδεικνύει το εσώρουχο του μοντέλου.

Η Ιρίνα Σάικ συνδύασε το ιδιαίτερο κομμάτι με μαύρο σουτιέν push-up και μπορντό γόβες, ακολουθώντας το styling που είχε παρουσιαστεί στη συλλογή Άνοιξη 2027 του brand.

Ένα κολιέ με σταυρό και ένα μικρό τσαντάκι με λεοπάρ μοτίβο ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Η Ιρίνα Σάικ στο after party του Victoria's Secret Show

Η τέταρτη εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Ιρίνα Σάικ είχε περπατήσει στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Sony Pictures Studios, στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνιας.

Ήταν η τέταρτη συμμετοχή της στο σόου, δέκα χρόνια μετά το ντεμπούτο της το 2016, όταν ήταν έγκυος στην κόρη της, Λέα, η οποία σήμερα είναι εννέα ετών και την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της, Μπράντλεϊ Κούπερ.

«Ένιωθα πολύ περήφανη που ήμουν μαμά», είχε δηλώσει στο Page Six Style στα παρασκήνια της φετινής διοργάνωσης.

Όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που την κάνει να επιστρέφει στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, απάντησε με χιούμορ ότι την κερδίζουν τα σέξι σουτιέν push-up, τα εντυπωσιακά φτερά, τα κορίτσια και η διασκέδαση στα παρασκήνια.

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