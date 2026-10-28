28η Οκτωβρίου: Από τη στρατιωτική παρέλαση στις ελληνικές ταινίες – Τι αλλάζει στο πρόγραμμα

Η εθνική επέτειος φέρνει αλλαγές στην πρωινή και βραδινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών, με την παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ιστορικές ταινίες και αφιερώματα να έχουν την τιμητική τους

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

28η Οκτωβρίου: Από τη στρατιωτική παρέλαση στις ελληνικές ταινίες – Τι αλλάζει στο πρόγραμμα
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  • Η στρατιωτική παρέλαση της 28ηςκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ3 με 24 κάμερες και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
  • Τα τηλεοπτικά κανάλια θα παρουσιάσουν ιστορικές και πολεμικές ελληνικές ταινίες, ενώ ορισμένες ψυχαγωγικές εκπομπές δεν θα προβληθούν.
  • Ο ΑΝΤ1 θα αντικαταστήσει την εκπομπή «Το Πρωινό» με την ταινία «Μια γυναίκα στην Αντίσταση», ενώ το STAR θα προβάλλει την ταινία «Καλάβρυτα 1943» μετά τα μεσάνυχτα.
  • Στο βραδινό πρόγραμμα, η ΕΡΤ1 θα προβάλει το πολεμικό δράμα «Αυτοί που Μίλησαν με τον Θάνατο» και ο ΣΚΑΪ την ταινία «Κονσέρτο για πολυβόλα».
  • Ο ALPHA, το MEGA και το OPEN θα διατηρήσουν τις πρωινές ενημερωτικές τους εκπομπές, με το OPEN να προβάλλει το βράδυ την ταινία «Κατάσκοπος Νέλη».
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Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα της τηλεόρασης, με ορισμένους από τους τηλεαστέρες να πατούν προσωρινά «pause» και τα κανάλια να επενδύουν σε ιστορικές και πολεμικές ταινίες, τιμώντας την επέτειο του «Όχι».

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας θα έχει, φυσικά, η μετάδοση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης από τη Θεσσαλονίκη, ενώ ορισμένες ψυχαγωγικές εκπομπές δεν θα προβληθούν, δίνοντας τη θέση τους σε κινηματογραφικές παραγωγές με ιστορικό περιεχόμενο.

Ζωντανά η στρατιωτική παρέλαση με 24 κάμερες στην ΕΡΤ

Με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού της, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη, στις 11:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3.

Για τις ανάγκες της φετινής μετάδοσης θα αξιοποιηθεί η μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων της δημόσιας τηλεόρασης (OB Van), με συνολικά 24 κάμερες διαφορετικών τύπων: σταθερές, φορητές, τροχήλατες και minicam, καθώς και δύο γερανούς και τρία drones.

Φορητές ασύρματες κάμερες θα τοποθετηθούν σε πλωτά μέσα, άρματα μάχης και κράνη στελεχών που θα παρελάσουν, ενώ ειδικές κάμερες σε ελικόπτερα και αεροσκάφη θα καταγράφουν εντυπωσιακά πλάνα τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό των πτητικών μέσων.

Στην παραγωγή θα συμμετάσχουν έμπειροι τεχνικοί της ΕΡΤ3 και του ΕΡΤnews, με στόχο μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική κάλυψη της παρέλασης.

Την ίδια ώρα, στη συχνότητα της ΕΡΤ1 οι πρωινές εκπομπές θα μεταδοθούν κανονικά.

Το βράδυ, στις 20:10, θα προβληθεί η ταινία «Αυτοί που Μίλησαν με τον Θάνατο», πολεμικό δράμα του 1970 της Φίνος Φιλμ, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη.

Η ταινία παρουσιάζει την αντίσταση μιας παρέας νέων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τον έρωτα ανάμεσα σε μια νοσοκόμα, την οποία υποδύεται η Ζωή Λάσκαρη, και έναν στρατιώτη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιάννης Φέρτης, υπό τη γερμανική Κατοχή.

Τι αλλάζει στα προγράμματα των καναλιών

Στον ΑΝΤ1, η ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» θα κρατήσει κανονικά συντροφιά στους τηλεθεατές, ωστόσο «Το Πρωινό» δεν θα μεταδοθεί ανήμερα της εθνικής επετείου.

Τη θέση του θα πάρει η ελληνική ταινία «Μια γυναίκα στην Αντίσταση», σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο του Λάζαρου Μοντανάρη και του ίδιου του σκηνοθέτη.

Η ταινία, βασισμένη στην πραγματική ιστορία της Μαρίας Δημάδη, αποτυπώνει την αντιστασιακή δράση μιας Ελληνίδας κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

Η κινηματογραφική παραγωγή σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας 455.385 εισιτήρια και καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση ανάμεσα στις 87 ταινίες της κινηματογραφικής σεζόν κατά την οποία κυκλοφόρησε.

Προβλήθηκε επίσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και στο εξωτερικό, με τον τίτλο A Woman in the Resistance.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στο πρόγραμμα του STAR, καθώς δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», με τις παιδικές σειρές να έχουν τον πρώτο λόγο στην πρωινή ζώνη.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:45, θα προβληθεί η ταινία «Καλάβρυτα 1943», σε σενάριο Δημήτρη Κατσαντώνη.

Η ιστορία ακολουθεί την Καρολάιν Μάρτιν, δικηγόρο και εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης σε υπόθεση σχετική με τις ελληνικές αξιώσεις για πολεμικές αποζημιώσεις από τη ναζιστική Κατοχή.

Κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, η Καρολάιν συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους επιζώντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943.

Καθώς εκείνος αφηγείται τα γεγονότα του παρελθόντος, οι δυο τους έρχονται αντιμέτωποι με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και πεποιθήσεις, μέσα από μια επώδυνη αναμέτρηση με την Ιστορία.

Το ταξίδι αυτό σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής Κατοχής οδηγεί σταδιακά στην αναζήτηση της κατανόησης, της συμφιλίωσης και της ελπίδας.

Στον ALPHA και στο MEGA δεν προγραμματίζονται σημαντικές αλλαγές στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.

Οι εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» στον ALPHA, καθώς και η «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA, θα διατηρήσουν τα καθιερωμένα ραντεβού τους με τους τηλεθεατές, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των σταθμών.

Χωρίς αλλαγές θα παραμείνει και η πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ. Ωστόσο, το βράδυ της εθνικής επετείου, στις 22:30, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ελληνική ταινία «Κονσέρτο για πολυβόλα», μια κινηματογραφική παραγωγή με θέμα την κατασκοπεία και τα γεγονότα που συνδέονται με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο OPEN, η ενημέρωση θα διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Οι εκπομπές «Ώρα Ελλάδος» και «10 Παντού» θα μεταφέρουν στους τηλεθεατές τον παλμό της επικαιρότητας και τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας.

Το βράδυ, στις 21:00, το πρόγραμμα θα αποκτήσει κινηματογραφικό χαρακτήρα, με την προβολή της ταινίας «Κατάσκοπος Νέλη».

Έτσι, η 28η Οκτωβρίου θα φέρει ένα διαφορετικό τηλεοπτικό τοπίο, με την ενημέρωση, τη στρατιωτική παρέλαση και τις ελληνικές ταινίες ιστορικού περιεχομένου να συνθέτουν το πρόγραμμα της εθνικής επετείου.

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