Ντούα Λίπα: Η ανατρεπτική Chanel εμφάνιση με το καπέλο που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Με δημιουργία Chanel Haute Couture και ένα εντυπωσιακό καπέλο, η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της ξεχωριστή στιλιστική υπογραφή στα WSJ Magazine Innovator Awards.

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ντούα Λίπα: Η ανατρεπτική Chanel εμφάνιση με το καπέλο που τράβηξε όλα τα βλέμματα
LIFESTYLE
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Snapshot
  • Η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε στα WSJ Magazine Innovator Awards με δημιουργία Chanel Haute Couture.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε ένα ιδιαίτερο καπέλο που τράβηξε την προσοχή.
  • Η τραγουδίστρια συνδύασε κομψότητα και τόλμη, επιβεβαιώνοντας τη σχέση της με τον χώρο της μόδας.
  • Η επιλογή της ανέδειξε την υψηλή αισθητική και τη δημιουργική υπογραφή του γαλλικού οίκου Chanel.
  • Η υψηλή ραπτική παραμένει σταθερή επιλογή της για τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.
Snapshot powered by AI

Η Ντούα Λίπα έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας μια δημιουργία Chanel Haute Couture για τα WSJ Magazine Innovator Awards.

Με ένα ιδιαίτερο καπέλο και μια εμφάνιση που συνδύαζε κομψότητα και τόλμη, η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σχέση της με τον κόσμο της μόδας, μετατρέποντας την παρουσία της στο κόκκινο χαλί σε μια ξεχωριστή στιλιστική δήλωση.

https://www.instagram.com/reel/DfHQC6jokE2/

Με μια επιλογή που συνδύαζε κομψότητα και υψηλή αισθητική, η Ντούα Λίπα ανέδειξε τη δημιουργική υπογραφή του γαλλικού οίκου, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή ραπτική παραμένει σταθερή επιλογή της για τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

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