Σωτήρης Τσαφούλιας: Παρενέβη στο «Πρωινό» - «Παραπλανάτε τον κόσμο»

Snapshot Ο Σωτήρης Τσαφούλιας δήλωσε ότι εξέπληξε το γεγονός πως τον κατηγόρησαν για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Αγγελική Ηλιάδη, τις οποίες χαρακτήρισε ως πρωτοπόρες και ανοιχτόμυαλες.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι ο Τσαφούλιας αρχικά υποτίμησε τις δύο γυναίκες, αλλά προσπάθησε να μαλακώσει τα λόγια του μετά την κριτική.

Ο Τσαφούλιας παρενέβη στην εκπομπή και αρνήθηκε ότι αναφέρθηκε στο μορφωτικό επίπεδο των δύο γυναικών, ζητώντας να ακουστεί ολόκληρη η δήλωσή του.

Ο δημιουργός υπογράμμισε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει ή να θέσει πρότυπα στον δημόσιο λόγο και δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοιες εκφράσεις. Snapshot powered by AI

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολιάστηκε από τις πρωινές εκπομπές, την Πέμπτη, με αφορμή δηλώσεις που έκανε πρόσφατα για τη Σαμπρίνα και την Αγγελική Ηλιάδη.

Ο επιτυχημένος δημιουργός, παραχωρώντας πρόσφατα συνέντευξη, δήλωσε: «Το έχω πει πολλές φορές και με βρίζουν και θα με βρίζουν και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι από άτομα που δεν το περιμένεις. Να σε κατηγορούν για αμορφωσιά η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, επειδή λες να ορίζει το σώμα της η γυναίκα. Και λες από όλο τον κόσμο, που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δύο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που έσπασαν στερεότυπα και έβγαλαν τον ερωτισμό τους και το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν; Αντί να έρθει να μου την πει η Ελένη Λουκά, μου τη λέει η Σαμπρίνα; Είναι αυτός ο παραλογισμός».

H τοποθέτησή του έγινε αντικείμενο συζήτησης και στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα να δηλώνει: «Θεωρώ ότι ξεκίνησε να πει “θα με κρίνουν εμένα για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Ηλιάδη;”. Και μόλις κατάλαβε ο ίδιος ότι αν ακουστεί αυτό, θα φάει το κράξιμο του αιώνα, είπε ότι είναι πρωτοπόρες. Μέσα σε μία φράση, είπε δύο πράγματα που αντικρούουν το ένα το άλλο. Από τη μία λες κάποιον αμόρφωτο και από την άλλη ότι είναι πρωτοπόρος.

Η πραγματική του άποψη είναι το κομμάτι ότι “πώς θα κρίνουν εμένα που είμαι μορφωμένος δύο άνθρωποι που δεν έχουν το μορφωτικό επίπεδο, θα πουν εμένα αμόρφωτο αυτές οι δύο;”, αυτό είπε. Και μόλις κατάλαβε ότι με βάση την πολιτική ορθότητα και αυτά που πρεσβεύει, είναι λάθος αυτό που είπε, το γύρισε και προσπάθησε να το λειάνει. Όμως, στην αρχή πήγε να τις υποτιμήσει, ξεκάθαρα».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας παρενέβη στον αέρα της εκπομπής, λίγο αργότερα, φανερά ενοχλημένος και είπε: «Δεν το περίμενα καθόλου από εσάς αυτό το πράγμα. Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό. Μίλησα εγώ για μορφωτικό επίπεδο; Δεν το ακούσατε, βάλτε τη δήλωση ολόκληρη. Δεν δέχομαι ότι βγαίνετε εσείς και με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει στη ζωή μου, χωρίς να έχετε δει εσείς ο ίδιος τη δήλωσή μου ολόκληρη. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε απέναντί μου».

«Εγώ είπα ότι από όλα τα άτομα, αυτές οι γυναίκες ήταν οι τελευταίες που θα περίμενα, διότι υπήρξαν ανοιχτόμυαλες και πρωτοπόρες για την εποχή τους. Αυτή ήταν η δήλωση. Και βεβαίως αναφέρομαι στις συγκεκριμένες και βεβαίως αναφέρομαι με θετικό πρόσημο. Δηλώνω την έκπληξή μου για το ποιοι εναντιώθηκαν στις δύο συγκεκριμένες μου δηλώσεις. Ούτε προσέβαλα, ούτε έθεσα standards για δημόσιο λόγο. Ήμουν ο τελευταίος που θα το έκανα. Δεν το έχω κάνει ποτέ», ξεκαθάρισε.

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