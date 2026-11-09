Κλέλια Ανδριολάτου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Καραϊβική λίγο πριν την επιστροφή της

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας για διακοπές στην Καραϊβική.

Μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες με μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα σε εξωτικές παραλίες.

Σε μερικές φωτογραφίες εμφανίζεται μαζί με φίλη της, δείχνοντας τη χαλαρή διάθεση των διακοπών της.

Η επιστροφή της στην Ελλάδα πλησιάζει, με την ίδια να αναφέρει ότι απομένουν 24 ώρες μέχρι να γυρίσει στο σπίτι της.

Πρόσφατα είχε γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της στο Πήλιο και τώρα επέλεξε την Καραϊβική για να παρατείνει το καλοκαίρι της. Snapshot powered by AI

Με ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου έδειξε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Η ηθοποιός ταξίδεψε στην εξωτική Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Καραϊβική.

Με φόντο τις εξωτικές παραλίες, τους φοίνικες και τα καταγάλανα νερά, η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε με μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Σε ορισμένα στιγμιότυπα εμφανίζεται μαζί με φίλη της, ενώ οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ανεμελιά και τη χαλαρή διάθεση των διακοπών της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να μοιράζεται φωτογραφίες από την απόδρασή της, ωστόσο η επιστροφή της πλησιάζει. Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της ποζάρει και πάλι με μαγιό στην παραλία, αποκαλύπτοντας πως απομένουν μόλις 24 ώρες μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η ηθοποιός αξιοποιεί συχνά τον ελεύθερο χρόνο της για ταξίδια και μικρές αποδράσεις. Πρόσφατα, είχε βρεθεί στο Πήλιο, όπου γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Αυτή τη φορά, επέλεξε την Καραϊβική για να παρατείνει λίγο ακόμη το καλοκαίρι της, χαρίζοντας στους ακολούθους της εικόνες από έναν εντελώς διαφορετικό προορισμό.

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