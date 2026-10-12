«Για τα 30 ρε γ***το» : Η Κλέλια Ανδριολάτου βούτηξε στη θάλασσα Οκτώβρη μήνα για τα γενέθλιά της

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια με μια απόδραση στο Πήλιο μαζί με φίλους.

Παρά τον Οκτώβριο, έκανε βουτιές στη θάλασσα για να υποδεχτεί τη νέα της δεκαετία.

Στην παρέα της βρισκόταν και η φίλη της Μαρία Καβογιάννη.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media, δείχνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Snapshot powered by AI

Τα 30ά της γενέθλια γιόρτασε η Κλέλια Ανδριολάτου με μια απόδραση στο Πήλιο, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και επιλέγοντας να υποδεχτεί τη νέα δεκαετία της ζωής της με βουτιές στη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι ημερολογιακά έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης που πέρασε μακριά από την καθημερινότητα. Ανάμεσα στην παρέα της ήταν και η Μαρία Καβογιάννη, με την οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση.

Η Κλέλια Ανδριολάτου, φαίνεται πως επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να γιορτάσει τα φετινά γενέθλιά της, με φυσικό τοπίο, καλή παρέα και μια βουτιά στα νερά του Πηλίου.

Οι φωτογραφίες από την απόδραση αποτυπώνουν το χαλαρό κλίμα της παρέας, με την ηθοποιό να απολαμβάνει τις στιγμές με τους φίλους της και να καλωσορίζει τη νέα της δεκαετία με καλοκαιρινή διάθεση, ακόμη κι αν το ημερολόγιο γράφει Οκτώβριος.

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