Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με ροζ κορμάκι και κορδέλα στο γυμναστήριο - Η νέα της φωτογραφία

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media.

Πρόσφατα δημοσίευσε φωτογραφία από το γυμναστήριο με αθλητικό ντύσιμο και ροζ κορδέλα στα μαλλιά.

Στη φωτογραφία ποζάρει καθισμένη πάνω σε μπάλα γυμναστικής, κρατώντας το κινητό της.

Οι αναρτήσεις της αντικατοπτρίζουν την αθλητική της διάθεση και τη σύνδεσή της με το κοινό μέσω των social media.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες με στιγμές από την καθημερινότητά της. Snapshot powered by AI

Τις καλοκαιρινές της στιγμές, αλλά και μικρές εικόνες από την καθημερινότητά της, συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κλέλια Ανδριολάτου.

Αυτή τη φορά, η ίδια δημοσίευσε μία φωτογραφία από το γυμναστήριο, όπου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη, επιλέγοντας ένα άκρως αθλητικό look.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με ένα ροζ κορμάκι, το οποίο συνδύασε με γκρι κολάν και μία φαρδιά ροζ κορδέλα στα μαλλιά, δημιουργώντας ένα σύνολο σε απόλυτη αρμονία με την αθλητική διάθεση της στιγμής. Στη φωτογραφία ποζάρει καθισμένη πάνω σε μία μπάλα γυμναστικής, έχοντας το κινητό της στο χέρι.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται να προστεθεί στις φωτογραφίες που μοιράζεται κατά διαστήματα η Κλέλια Ανδριολάτου με τους followers της, δίνοντάς τους μία μικρή γεύση από την καθημερινότητά της.

https://www.instagram.com/p/Dc-T2dWsegy/

Άλλωστε, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν έλειψαν από το προφίλ της οι φωτογραφίες από τις στιγμές που ξεχώρισε, αποδεικνύοντας πως τα social media αποτελούν για εκείνη έναν τρόπο να κρατά επαφή με το κοινό της και να μοιράζεται εικόνες από την καθημερινότητά της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου

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