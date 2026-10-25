Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολτου απολαμβάνει τελευταίες βουές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος στην Αίγινα παρά τον χειμωνιάτικο καιρό.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με μαγιό σε φουσκωτό σκάφος και βρεγμένη από τη θάλασσα.

Ακόμη εμφανίζεται με μπουφάν και κουκούλα σε ιστιοπλοϊκό κατά τη διάρκεια ταξιδιού στον Σαρωνικό.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «όσο είναι ακόμα Οκτώβρης», αναδεικνύοντας τον ήλιο και το τοπίο της Αίγινας. Snapshot powered by AI

Ακόμη κι αν ο καιρός χειμωνιάζει, η Κλέλια Ανδριολάτου δείχνει την αδυναμία της στη θάλασσα, καθώς κάνει ακόμη τις βουτιές της ταξιδεύοντας με σκάφος στην Αίγινα.

Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, φωτογραφίες που ποζάρει με μαγιό σε ένα φουσκωτό σκάφος, βρεγμένη καθώς έκανε τις τελευταίες της βουτιές στη θάλασσα, όσο ακόμα έχει ήλιο.

Σε άλλα στιγμιότυπα η ίδια εμφανίζεται με μπουφάν και κουκούλα σε ένα ιστιοπλοϊκό, ταξιδεύοντας στον Σαρωνικό.

Την ανάρτησή της συνόδευσε με τη φράση «όσο είναι ακόμα Οκτώβρης», δείχνοντας εικόνες από τα κύματα της θάλασσας, αλλά και το νησί της Αίγινας.

https://www.instagram.com/p/De6s0_8DdrF/

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