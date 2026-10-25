Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος

Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εκδρομή της στην Αίγινα

Ελένη Ευστρατίου

Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κλέλια Ανδριολτου απολαμβάνει τελευταίες βουές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος στην Αίγινα παρά τον χειμωνιάτικο καιρό.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με μαγιό σε φουσκωτό σκάφος και βρεγμένη από τη θάλασσα.
  • Ακόμη εμφανίζεται με μπουφάν και κουκούλα σε ιστιοπλοϊκό κατά τη διάρκεια ταξιδιού στον Σαρωνικό.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «όσο είναι ακόμα Οκτώβρης», αναδεικνύοντας τον ήλιο και το τοπίο της Αίγινας.
Snapshot powered by AI

Ακόμη κι αν ο καιρός χειμωνιάζει, η Κλέλια Ανδριολάτου δείχνει την αδυναμία της στη θάλασσα, καθώς κάνει ακόμη τις βουτιές της ταξιδεύοντας με σκάφος στην Αίγινα.

Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, φωτογραφίες που ποζάρει με μαγιό σε ένα φουσκωτό σκάφος, βρεγμένη καθώς έκανε τις τελευταίες της βουτιές στη θάλασσα, όσο ακόμα έχει ήλιο.

iii-iiiii-iioiii-iioiiiiii-ai-1.jpg

Σε άλλα στιγμιότυπα η ίδια εμφανίζεται με μπουφάν και κουκούλα σε ένα ιστιοπλοϊκό, ταξιδεύοντας στον Σαρωνικό.

iii-iiiii-iioiii-iioiiiiii-ai-3.jpg

Την ανάρτησή της συνόδευσε με τη φράση «όσο είναι ακόμα Οκτώβρης», δείχνοντας εικόνες από τα κύματα της θάλασσας, αλλά και το νησί της Αίγινας.

https://www.instagram.com/p/De6s0_8DdrF/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές καταιγίδες σε Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χιλιάδες νοικοκυριά σε blackout και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε πότε περνούν ΚΤΕΟ τα αυτοκίνητα - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο €350

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

16:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 19χρονος με πιστόλι που έφερε σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και μαχαίρι

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Παραλύουν τα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά: «Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα»

16:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε με σφυρί σε δύο αστυνομικούς και προκάλεσε φθορές σε οχήματα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Λετίθια: Γλίστρησε και έπεσε σε αλιευτικό σκάφος - Βίντεο

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη - Αρνούνται τις κατηγορίες - Οδηγούνται στον εισαγγελέα

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραπετσώνα: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν ροζ κοκαΐνη, κάνναβη και πιστόλι

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Mr. Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο φοροδιαφυγή, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας

16:00LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος

15:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τελική εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του αριστερού Λούλα και του δεξιού Μπολσονάρο

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που λήστευε περίπτερα με την απειλή μαχαιριού

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά από κεραυνό σε σοφίτα μονοκατοικίας - Κάηκε ολοσχερώς

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου - Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

15:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

15:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Mr. Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο φοροδιαφυγή, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη - Αρνούνται τις κατηγορίες - Οδηγούνται στον εισαγγελέα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Τι δήλωσε για την πιθανότερη αιτία οσμής αερίου στην Γκράβα - «Δύσκολη η κατάσταση» στην Κυψέλη

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας στους φούρνους «Το Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

05:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κυριακή τα Βανουάτου

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά από κεραυνό σε σοφίτα μονοκατοικίας - Κάηκε ολοσχερώς

15:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

16:00LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Σε κλίμα συγκίνησης το μνημόσυνο στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών - «Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας», δήλωσε συγκινημένος ο γιος της

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Λετίθια: Γλίστρησε και έπεσε σε αλιευτικό σκάφος - Βίντεο

10:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Σώθηκαν από θαύμα: Λεωφορείο με 30 επιβάτες έπεσε σε χαράδρα - Ένα δέντρο σταμάτησε την πτώση - Βίντεο

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: «Έκλεισα τα κεράσματα στη Νέα Μάκρη λόγω ελέγχων την εφορίας» - Νέες συνομιλίες - «φωτιά»

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου - Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

14:55LIFESTYLE

Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη Χριστοπούλου – Παπαγεωργίου: Από την αγωγή του ενός εκατομμυρίου στη νέα διεκδίκηση των 150.000 ευρώ

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτή ακρόαση και ηχητικά μηνύματα: Γιατί μιλάμε πλέον στο κινητό σαν να είμαστε μόνοι μας - Τι έδειξε το γκάλοπ του Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ