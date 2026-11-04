Κλέλια Ανδριολάτου: Με μαγιό στην Καραϊβική και καλοκαιρινές πόζες μέσα στον Νοέμβριο

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας για διακοπές.

Μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες με φόντο τις εξωτικές παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής.

Φωτογραφήθηκε με μαγιό απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, συνοδευόμενη και από φίλη της σε κάποιες στιγμές.

Χρησιμοποίησε την ατάκα «Plot twist: it’s November» για να υπογραμμίσει την αντίθεση με το φθινόπωρο στην Ελλάδα.

Πρόσφατα είχε γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της στο Πήλιο, δείχνοντας ότι αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της με ταξίδια και αποδράσεις. Snapshot powered by AI

Με ένα φωτογαφικό άλμπουμ στο Instagram φανέρωσε η Κλέλια Ανδριολάτου πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. H ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε στην εξωτική Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας, από όπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Με φόντο τις εξωτικές παραλίες, τους φοίνικες και τα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής, η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε με μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται και με φίλη της, ενώ δεν έλειψαν οι ανέμελες πόζες και οι παιχνιδιάρικες στιγμές στην παραλία.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram με την ατάκα «Plot twist: it’s November», θέλοντας να σχολιάσει με χιούμορ το γεγονός ότι, ενώ στην Ελλάδα έχει ήδη μπει για τα καλά το φθινόπωρο, εκείνη απολαμβάνει εικόνες που θυμίζουν κατακαλόκαιρο.

Η ηθοποιός αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της με ταξίδια και μικρές αποδράσεις. Πρόσφατα, άλλωστε, είχε βρεθεί και στο Πήλιο, όπου γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Αυτή τη φορά, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε την Καραϊβική για να παρατείνει λίγο ακόμη το καλοκαίρι της, με τις εικόνες από την Πούντα Κάνα να μεταφέρουν για λίγο τους ακολούθους της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.

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