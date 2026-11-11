Γιώργος Γιαννόπουλος για Μητσοτάκη: «Είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό»

Snapshot Ο Γιώργος Γιαννόπουλος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ευφυή, μετριοπαθή και φιλελεύθερο πρωθυπουργό.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν διακρίνει αυτή τη στιγμή κάποια εναλλακτική πολιτική πρόταση ικανή να αντικαταστήσει την κυβέρνηση.

Υποστήριξε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, αναφερόμενος ειδικά στο casus belli και τις θαλάσσιες οριοθετήσεις.

Προέβλεψε αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές, λόγω της σημασίας των κυβερνητικών χειρισμών στην εξωτερική πολιτική.

Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική και επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην υποκριτική. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέφρασε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, μιλώντας ανοιχτά για τις πολιτικές του απόψεις και την εικόνα που έχει σχηματίσει για τον πρωθυπουργό.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, όπου συνομίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο περιέγραψε ως έναν ευφυή, διαβασμένο και μετριοπαθή πολιτικό, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό για τον οποίο ο ίδιος αισθάνεται υπερήφανος.

«Είμαι περήφανος που έχουμε έναν τέτοιο πρωθυπουργό»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος δεν έκρυψε την υποστήριξή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον πολιτικό του χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται απέναντι στα ζητήματα της χώρας.

«Εγώ πιστεύω ότι είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό κι εγώ επίσης είμαι περήφανος που έχω έναν τέτοιο πρωθυπουργό που έχει μία μετριοφροσύνη στα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολιτική ταυτότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερος και όχι ως εκπρόσωπος της παραδοσιακής Δεξιάς.

«Καταρχάς δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι είναι δεξιός. Είναι φιλελεύθερος, λέει. Δεν το λέει γιατί θέλει να πάρει και τους δεξιούς. Δεν μπορείς να έχεις ένα μεγάλο κόμμα και να μην έχεις διάφορους μέσα», σημείωσε.

«Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη πρόταση»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό, εκφράζοντας την προσωπική του εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εναλλακτική πρόταση που να μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στην κυβέρνηση. «Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη πρόταση. Όχι μόνο εγώ, δεν τη βλέπει και κανένας», ανέφερε.

Παράλληλα, προέβλεψε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές η συμμετοχή των πολιτών θα είναι μεγαλύτερη, συνδέοντας την εκτίμησή του με τη σημασία που αποδίδει στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. «Θα ψηφίσει ο κόσμος. Και πιο πολύς κόσμος θα πάει αυτή τη φορά», υποστήριξε.

Πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του ηθοποιού σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις και την εκλογική συμπεριφορά, όχι για διαπιστωμένα εκλογικά δεδομένα.

Η αναφορά στο casus belli και στην εξωτερική πολιτική

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γιώργος Γιαννόπουλος στα ελληνοτουρκικά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο ηθοποιός υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του πρωθυπουργού, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην τουρκική απειλή πολέμου, γνωστή ως casus belli, στις θαλάσσιες οριοθετήσεις και στις ενεργειακές διασυνδέσεις.

«Ποιος είπε μέσα στην Άγκυρα για το casus belli; Ποιος θα ρίξει τα καλώδια; Ποιος έκανε τις επεκτάσεις στα χωρικά ύδατα; Με τρελαίνει αυτό. Λένε “δεν έκανες αυτό”. Εσύ έκανες, ρε άνθρωπε;», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική και ότι μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις στο μέλλον.

«Αυτός έκανε στο Ιόνιο, θα κάνει τώρα και με την Αίγυπτο και θα έρθει η ώρα που θα γίνει και με την Τουρκία. Κάτι θα βρούμε σιγά σιγά, πώς θα γίνει και με το Ισραήλ, πώς θα τα ταιριάξουμε», σχολίασε.

Οι αναφορές του αποτυπώνουν την προσωπική του αποτίμηση για την κυβερνητική πολιτική, καθώς και τις προσδοκίες του για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στην πολιτική»

Παρά τις σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις του, ο Γιώργος Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική ή να διεκδικήσει κάποιο δημόσιο αξίωμα.

Όπως εξήγησε, αισθάνεται ικανοποιημένος από την επαγγελματική του πορεία και επιθυμεί να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην υποκριτική.

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στην πολιτική, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό που κάνω τώρα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ ευτυχής», ανέφερε.

Ο ηθοποιός στάθηκε επίσης στις προσωπικές επιλογές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η εμπειρία και η αυτογνωσία τον βοήθησαν να διαμορφώσει μια καθημερινότητα με την οποία αισθάνεται ευχαριστημένος.

«Εγώ δημιούργησα τις συνθήκες αυτές και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια είπα “αυτό θα χτυπήσω, όχι το άλλο”», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης