Detrop & Oenos 2023: Oι πρώτες εκθέσεις HELEXPO με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η ΔΕΘ εφαρμόζει το πρόγραμμα Just Go Zero by Polygreen, υιοθετώντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας για την αύξηση αποδοτικότητας των πρώτων υλών

Με την υποστήριξη της Polygreen, η ΔΕΘ πρωτοπορεί, υιοθετώντας για τις εκθέσεις Detrop & Oenos 2023 το καινοτόμο πρόγραμμα Just Go Zero, για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων. Μέσω της συνεργασίας με μια εταιρεία – ηγέτη στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας παγκοσμίως, η ΔΕΘ συνεισφέρει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και υποστηρίζει το κίνημα της Kυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Οι δύο διοργανώσεις θα πραγματοποιηθούν ποιοτικά αναβαθμισμένες, καινοτόμες και εμπλουτισμένες με πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στη Detrop ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, θύμισε πως πρόκειται για την παλαιότερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη χώρα, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες θα κληθούν να τοποθετούν τα απορρίμματά τους στους σταθμούς διαλογής με τις ειδικές σημάνσεις, διασφαλίζοντας την ορθή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και των οργανικών αποβλήτων. Μετά το τέλος των εκθέσεων, η συνολική ποσότητα των υλικών που θα συλλεχθούν θα ζυγιστεί και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν.

Η Polygreen διασφαλίζει τη συγκέντρωση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθησή τους για την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών που θα επανεισαχθούν στην οικονομία. Με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και την καινοτομία, η Polygreen εξειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις με βάση τα πρότυπα ISO για την ορθή διαχείριση μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων.

Το πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen προσφέρει λύσεις ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη διεξαγωγή μιας εκδήλωσης ή τη λειτουργία ενός οργανισμού. Με την κατάλληλη μελέτη, εφαρμόζεται και σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, όπως ήδη συμβαίνει στην Τήλο. Μέσω του Just Go Zero, τα ρεύματα αποβλήτων διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται και προωθούνται για αξιοποίηση, με στόχο να αποκτήσουν δεύτερη ζωή.