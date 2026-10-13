Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών:Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

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Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών:Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας
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Η έναρξη της παραγωγής στις Σκουριές, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Πέρα από τη σημασία του ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις της χώρας, το έργο αναδεικνύει στην πράξη πώς η τεχνολογία μετασχηματίζει έναν ολόκληρο κλάδο, επαναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα σε επίπεδο ασφάλειας, αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

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Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά μεγαλύτερη αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός που θα παράγεται στις Σκουριές, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την αξιοποίηση των διαθέσιμων κοιτασμάτων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα σύγχρονα μεταλλευτικά έργα. Οι Σκουριές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας προσέγγισης, ενσωματώνοντας από τον σχεδιασμό τους τεχνολογίες που θεωρούνται πρωτοποριακές για τη διεθνή μεταλλευτική βιομηχανία.

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Πρόκειται για το πρώτο πλήρως ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο της Ελλάδας, όπου προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, τηλεχειρισμού και παρακολούθησης εξοπλισμού και μηχανημάτων, επιτρέπουν τον έλεγχο κρίσιμων διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Μέσα από τη συνεχή συλλογή και ανάλυση δεδομένων, η λειτουργία του μεταλλείου γίνεται πιο ακριβής και αποδοτική, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα επίπεδα ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

Η τεχνολογία όμως δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγική διαδικασία. Αποτελεί βασικό εργαλείο, τόσο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα από αυτοματοποιημένα συστήματα και τεχνολογίες τηλεχειρισμού, περιορίζεται η ανθρώπινη παρουσία σε περιοχές με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, ενώ η συνεχής παρακολούθηση κρίσιμων λειτουργιών, συμβάλλει στην πρόληψη κινδύνων και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Prometheus Mining Academy, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε προσομοιωτές επαυξημένης πραγματικότητας πριν αναλάβουν καθήκοντα στο πεδίο. Μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης, αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και εξοικειώνονται με τον εξοπλισμό και τα πρωτόκολλα λειτουργίας, ενισχύοντας περαιτέρω την κουλτούρα ασφάλειας του έργου. Παράλληλα, μέσα από τη νέα συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και τη λειτουργία της νέας ΕΠΑΣ Μαθητείας στο Στρατώνι, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, συνδέοντας την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

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Εξίσου σημαντικός, είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην περιβαλλοντική διαχείριση. Στις Σκουριές εφαρμόζεται η τεχνολογία απόθεσης αφυγρασμένων μεταλλευτικών καταλοίπων, μία από τις πλέον προηγμένες διεθνώς. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση μεγάλου μέρους του νερού στην παραγωγική διαδικασία, περιορίζοντας τις ανάγκες κατανάλωσης και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου.

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Παράλληλα, η λειτουργία του μεταλλείου υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Εκατοντάδες σημεία ελέγχου καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους, επιτρέποντας τη συνεχή αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Πρόκειται για μια προσέγγιση όπου η τεχνολογία λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο παραγωγής, αλλά και ως μηχανισμός υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

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Η σημασία του νέου μεταλλείου των Σκουριών όμως, ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε τις Σκουριές, ως Στρατηγικό Έργο, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA), αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης. Πρόκειται για μια επένδυση, που συνδέει την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με ευρύτερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στην παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών.

Η έναρξη της παραγωγής στις Σκουριές δεν σηματοδοτεί απλώς τη λειτουργία ενός νέου μεταλλείου. Αποτυπώνει τη μετάβαση της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε μια νέα εποχή κοινωνικής αποδοχής, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του ίδιου παραγωγικού μοντέλου. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, οι Σκουριές αναδεικνύουν πώς η σύγχρονη τεχνολογία, μπορεί να συνδυαστεί με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, δημιουργώντας ένα έργο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήμερα και στις προκλήσεις του αύριο.

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