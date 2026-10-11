Μείωση χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και προστασία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Όλα όσα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» που τέθηκε χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση

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Μείωση χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και προστασία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
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  • Το σχέδιο νόμου προβλέπει μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για οικιακούς καταναλωτές στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης.
  • Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα υποχρεούνται να προσφέρουν συμβάσεις με σταθερή τιμή διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και προστασία από μονομερείς αλλαγές.
  • Προβλέπονται προστασίες καταναλωτών από διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια διαδικασιών επίλυσης διαφορών και αύξηση του μέγιστου διαστήματος εκπροσώπησης από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου σε έξι μήνες.
  • Ιδρύεται το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων με πόρους 2,3 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
  • Εισάγονται ευέλικτες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος με όρια χρήσης και αποζημιώσεις, ενώ οι αιτήσεις σύνδεσης θα υποβάλλονται ψηφιακά με τακτική ενημέρωση.
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Μείωση των χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά 50%, ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων με πόρους ύψους 2,3 δισ. Ευρώ, ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη data centers, καθώς και stress tests για τους προμηθευτές περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» που τέθηκε χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα με τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

-Υλοποιείται η κυβερνητική εξαγγελία για μείωση κατά 50% της χρέωσης ΥΚΩ για τους οικιακούς καταναλωτές στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης. «Η σταδιακή διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα μειώνει σημαντικά το κόστος ηλεκτροδότησής τους και καθιστά δυνατή τη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, συμβάλλοντας άμεσα στην ελάφρυνση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

-Κατοχυρώνεται νομικά η υποχρέωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να προσφέρουν στον καταναλωτή συμβάσεις ορισμένου χρόνου με σταθερή τιμή, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Όσο ισχύει η σύμβαση, ο προμηθευτής δεν θα μπορεί να αλλάζει μονομερώς τους όρους και την τιμή που ο ίδιος καθορίζει. Έτσι, ο καταναλωτής θα γνωρίζει εκ των προτέρων τη συμφωνημένη τιμή προμήθειας για το συγκεκριμένο διάστημα.

-Προβλέπεται προστασία από τη διακοπή του ρεύματος όσο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επίλυσης διαφοράς.

-Για όσους εξυπηρετούνται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, το μέγιστο διάστημα εκπροσώπησης αυξάνεται σε τουλάχιστον έξι μήνες από τρεις μήνες που ίσχυε.

-Ένας καταναλωτής θα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να έχει περισσότερες από μία συμβάσεις προμήθειας ή συμφωνίες κοινής χρήσης ενέργειας μέσω διαφορετικών μετρητών στο ίδιο σημείο σύνδεσης.

-Νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς θα μπορούν να μοιράζονται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω ιδιωτικής συμφωνίας ή κοινού νομικού σχήματος. Θα μπορούν επίσης να αναθέτουν την οργάνωση της κοινής χρήσης σε τρίτο πρόσωπο. Προϋπόθεση είναι η κοινή χρήση ενέργειας να μην αποτελεί την κύρια εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων.

-Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου από μεγάλες αυξομειώσεις των τιμών στη χονδρική αγορά, μέσω στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου, γνωστών ως hedging.

-Προβλέπονται επίσης δοκιμές αντοχής, ώστε να αξιολογείται εάν μπορούν να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Το σχετικό πλαίσιο θα καθορίζεται από τη ΡΑΑΕΥ.

-Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε τρίμηνο πληροφορίες για τη δυνατότητα νέων συνδέσεων ανά περιοχή.

Οι αιτήσεις σύνδεσης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την πορεία τους εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, με νέα ενημέρωση ανά τρίμηνο.

-Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητα για νέες συνδέσεις εγγυημένης ισχύος, εισάγονται οι Συμβάσεις Σύνδεσης Ευέλικτης Ισχύος.

Μια εγκατάσταση θα μπορεί να συνδεθεί συμφωνώντας εκ των προτέρων ότι, μέσα σε καθορισμένα όρια, ο Διαχειριστής θα μπορεί να περιορίζει την ενέργεια που δίνει στο δίκτυο ή λαμβάνει από αυτό. Οι περιοχές εφαρμογής θα καθορίζονται από τη ΡΑΑΕΥ, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών.

Όταν οι περιορισμοί παραμένουν μέσα στα συμφωνημένα όρια, δεν προβλέπεται αποζημίωση. Αν τα όρια ξεπεραστούν, ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Για όσους δεν τηρούν τους προβλεπόμενους περιορισμούς θεσπίζονται χρεώσεις μη συμμόρφωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων ανάπτυξης του δικτύου, μια ευέλικτη σύνδεση θα μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να μετατραπεί σε σύνδεση εγγυημένης ισχύος. Οι ευέλικτες συνδέσεις δεν θα αναστέλλουν ούτε θα καθυστερούν τα προγραμματισμένα έργα ενίσχυσης των δικτύων.

-Συστήνεται το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών για τη χρηματοδότηση έργων που θα μειώσουν την εξάρτηση των νησιών από την ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο.

Το Ταμείο θα μπορεί να συγχρηματοδοτεί έως το 60% επενδύσεις για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, ηλεκτρικές διασυνδέσεις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φράγματα πολλαπλού σκοπού.

Για τα Κέντρα Δεδομένων (data centers) προβλέπεται πλήρης ανάληψη από τους επενδυτές του κόστους σύνδεσης και των αναγκαίων έργων ενίσχυσης του ηλεκτρικού συστήματος και κάλυψη τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για τα νέα Data Centers.

Τέλος, το σχέδιο νόμου προβλέπει ρυθμίσεις για την μετεγκατάσταση του οικισμού Μεταμόρφωση που έχει καταστραφεί κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες, σε περιοχή στα νότια του γειτονικού οικισμού του Παλαμά. Επίσης, για την αναβάθμιση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» με αύξηση της χωρητικότητάς του από 33.500 σε 52.000 θέσεις, με χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών από τον Ολυμπιακό.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου,

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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