Τα λάθη που αφήνουν τα καλοριφέρ σας κρύα

Snapshot Η εξαέρωση των καλοριφέρ πρέπει να γίνεται σωστά για να αποφεύγεται ο εγκλωβισμένος αέρας που εμποδίζει την ομοιόμορφη θέρμανση.

Συνιστάται να ανοίγετε πλήρως τη θερμοστατική βαλβίδα πριν την εξαέρωση και να ακολουθείτε σειρά από τα χαμηλότερα προς τα ψηλότερα επίπεδα του κτιρίου.

Μετά την εξαέρωση, πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται η πίεση του συστήματος, καθώς η πτώση της μπορεί να επιτρέψει την είσοδο νέου αέρα.

Η βαλβίδα εξαέρωσης δεν πρέπει να ανοίγει υπερβολικά για να αποφευχθεί η διαρροή νερού.

Η συμπλήρωση νερού στην εγκατάσταση πρέπει να γίνεται με προσοχή και υπό κατάλληλη καθοδήγηση για να μην προκληθούν ζημιές ή απώλεια εγγύησης. Snapshot powered by AI

Η θέρμανση λειτουργεί στο φουλ, αλλά το καλοριφέρ παραμένει κρύο σε ορισμένα σημεία; Ιδίως στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, συχνά ευθύνεται ο αέρας που έχει εγκλωβιστεί στο σύστημα. Αν όμως η εξαέρωση δεν γίνει σωστά, το πρόβλημα μπορεί να επιδεινωθεί.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι πολλοί δεν κάνουν καθόλου εξαέρωση στα καλοριφέρ τους. Ο εγκλωβισμένος αέρας εμποδίζει την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. Έτσι, το θερμαντικό σώμα δεν ζεσταίνεται ολόκληρο και οι χώροι παραμένουν πιο κρύοι από όσο θα θέλαμε.

Πριν ξεκινήσετε, μπορεί να είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε την αντλία κυκλοφορίας νερού. Η συσκευή αυτή διατηρεί το νερό της θέρμανσης σε κίνηση και μπορεί να εμποδίζει τις φυσαλίδες αέρα να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο. Ωστόσο, η απενεργοποίησή της δεν είναι απολύτως απαραίτητη.

«Δεν είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιηθεί η αντλία», αναφέρει στο myHOMEBOOK ο δρ Ματίας Βάγκνιτς, από την Κεντρική Ένωση του γερμανικού κλάδου Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Θέρμανσης και Κλιματισμού (ZVSHK).

Εάν κλείσετε την αντλία, μην αρχίσετε αμέσως την εξαέρωση. Χρειάζεται χρόνος για να συγκεντρωθεί ο αέρας στα θερμαντικά σώματα. Στο διάστημα αυτό, μπορεί επίσης να κρυώσει λίγο το νερό του συστήματος.

Ένα ακόμη συνηθισμένο λάθος είναι να αφήνετε τη θερμοστατική βαλβίδα μισάνοιχτη πριν από την εξαέρωση. Είναι προτιμότερο να την ανοίγετε πλήρως, ώστε ο αέρας να μπορεί να ανέβει από τις σωληνώσεις προς το θερμαντικό σώμα.

Μην ξεχνάτε την πίεση του συστήματος

Εάν πρόκειται να εξαερώσετε πολλά καλοριφέρ, καλό είναι να ακολουθήσετε συγκεκριμένη σειρά. Με όλες τις βαλβίδες ανοιχτές και το σύστημα εκτός λειτουργίας, συνιστάται να ξεκινήσετε από τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου και να συνεχίσετε προς τα ψηλότερα.

«Με αυτόν τον τρόπο, οι φυσαλίδες αέρα έχουν λίγο περισσότερο χρόνο για να ανέβουν», εξηγεί ο Βάγκνιτς.

Μετά την εξαέρωση, συχνά παραβλέπεται μια σημαντική παράμετρος: η πίεση στο σύστημα θέρμανσης. Καθώς απομακρύνεται ο αέρας, μειώνεται ο όγκος μέσα στο κύκλωμα και η πίεση μπορεί να πέσει.

«Αυτό προκαλεί πτώση της πίεσης του συστήματος, η οποία, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να επιτρέψει την είσοδο νέου αέρα στο κύκλωμα θέρμανσης», προειδοποιεί ο ειδικός.

Προσοχή χρειάζεται και στη βαλβίδα εξαέρωσης. Αν την ανοίξετε υπερβολικά, μπορεί να τρέξει νερό.

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται επίσης η συμπλήρωση νερού στην εγκατάσταση χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση.

«Σε ακραίες περιπτώσεις, η λανθασμένη συμπλήρωση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης ή σε ζημιές στον εναλλάκτη θερμότητας», επισημαίνει ο δρ Ματίας Βάγκνιτς.

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