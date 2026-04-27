Ο Μητσοτάκης στον Τασούλα θυμήθηκε τη φράση Παπανδρέου για το χρέος

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τούλα στο Προεδρικό Μέγαρο για τις τακτικές μηνιαίες ενημερώσεις.

Συζήτησαν την επιτυχημένη επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά μέσα στα όρια των δημοσιονομικών κανόνων για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ο Τασούλας επισήμανε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας

Γαλλίας και την πρωτοβουλία της Ευρώπης για ενίσχυση και ανεξαρτησία έναντι των εξελίξεων.

Η πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας χαρακτηρίστηκε ως μέσο προστασίας του μέλλοντος και αποφυγής λαϊκισμού.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντάται συτή την ώρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

«Μήπως έπρεπε να πούμε bonjour;» είπε αστειευόμενος μπροστά στις κάμερες ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τους δύο άνδρες να τονίζουν την επιτυχημένη επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα μετά και τις συμφωνίες που υπογράφησαν μεταξύ των δύο χωρών.

«Ήταν μια επίσκεψη με ξεχωριστό συμβολισμό, επανεπιβεβαίωσαμε τους σταθερούς δεσμούς των δύο χωρών», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πρόσθεσε: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά»

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων». Με ιδιαίτερη έμφαση είπε ότι δεν επιβάλλεται από την Ευρώπη αλλά από την ανάγκη να μειωθεί το χρέος που «κληρονομήσαμε από άλλες γενιές».

Μάλιστα ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι «ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή θα μας καταπιεί», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι στο παρελθόν είχε συμβεί το δεύτερο ωστόσο φάνηκε αισιόδοξος ότι τώρα πια αντιμετωπίζεται.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας. «Η στρατηγική μας σχέση αποδεικνύει και η περίφημη ρήτρα συνδρομής. Χαίρομαι να διαπιστώνω ότι η χώρα μας πρωτοστατεί στην πρωτοβουλία Ευρώπης να σηκώσει κεφάλι να μη σύρεται πίσω από τις εξελίξεις.

Η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης, δεν μοιράζει άσκοπα και λαϊκίστικα χρήματα αλλά προστατεύει το μέλλον από επιπολαιότητες», είπε ο κ. Τασούλας υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας στο παρελθόν «πλήρωσε τέτοιες επιπολαιότητες»

