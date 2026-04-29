«Στο εργαστήριο κομμωτικής θα δοκιμάσουμε…»: Το βίντεο Μητσοτάκη από το Ναύπλιο
Στα στιγμιότυπα καταγράφεται ο πρωθυπουργός με πλήθος κόσμου στις επισκέψεις του στο Ναύπλιο
Μια μέρα μετά το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε... απολογισμό μέσω ανάρτησής του στα social media.
To βίντεο συνοδεύεται από το σχόλιο: Όλα ξεκινούν από μία κεντρική προσέγγιση: το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.
Το βίντεο ξεκινάει με τη φράση «Στο εργαστήριο κομμωτικής θα δοκιμάσουμε…» και με την... αναζήτηση του Κωστή Χατζηδάκη. Στα στιγμιότυπα καταγράφεται ο πρωθυπουργός με πλήθος κόσμου στις επισκέψεις του στο Ναύπλιο, ενώ περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από όσα είπε στη συζήτηση που είχε με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες.
Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο... αντάμωσε και με τον εκπαιδευτή του στην Τρίπολη, όταν υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία. «Ήταν ο καλύτερος», είπε ο εκπαιδευτής για τον πρωθυπουργό.