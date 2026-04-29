Μητσοτάκης από Ναύπλιο: «Μη δαιμονοποιούμε το επιτελικό κράτος, ούτε και να το θεοποιούμε - Στη ΝΔ είμαστε μια οικογένεια»

Κώστας Τσιτούνας

Η διπλή γραμμή Μητσοτάκη στο προσυνέδριο: Υπεράσπιση του μοντέλου διακυβέρνησης, μήνυμα συσπείρωσης
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος ως στρατηγική επιλογή και απαραίτητο εργαλείο για την ταχεία υλοποίηση κρίσιμων έργων και μεταρρυθμίσεων.
  • Το 5ο προσυνέδριο της ΝΔ αποτέλεσε απάντηση στην εσωκομματική κριτική, με μήνυμα ενότητας και εσωτερικής πειθαρχίας προς τους βουλευτές που διαφοροποιούνται.
  • Ο Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι χωρίς κεντρικό συντονισμό δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στο κράτος και παρουσίασε το επιτελικό κράτος ως εργαλείο αποτελεσματικότητας.
  • Ο πρωθυπουργός συνδύασε το μοντέλο διακυβέρνησης με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ΝΔ έως το 2030, προβάλλοντας την προοπτική ιστορικού εκσυγχρονισμού της χώρας.
  • Το επιτελικό κράτος αποτελεί βασικό πεδίο πολιτικής ταυτότητας και εσωκομματικής δοκιμασίας για τη Νέα Δημοκρατία, με έμφαση στην ανάγκη εσωτερικής συνοχής και στήριξης των μεταρρυθμίσεων.
Με αιχμές προς το εσωκομματικό μέτωπο που άνοιξε με την επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με μια συνολική πολιτική υπεράσπιση του λεγόμενου «επιτελικού κράτους», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε από το Ναύπλιο να ξαναβάλει στο επίκεντρο το βασικό αφήγημα της διακυβέρνησής του. Ότι δηλαδή χωρίς κεντρικό συντονισμό, τεχνοκρατική παρακολούθηση και αυστηρή δομή εξουσίας, η χώρα δεν θα μπορούσε να κινηθεί με ταχύτητα σε κρίσιμα έργα και μεταρρυθμίσεις.

Το 5ο προσυνέδριο της ΝΔ με θεματική το «Σύγχρονο Κράτος» εξελίχθηκε τελικά σε μια συνολική πολιτική απάντηση προς όσους, εντός και εκτός κόμματος, αμφισβητούν το μοντέλο λειτουργίας του Μεγάρου Μαξίμου. Το μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν διπλό:

•πρώτον ότι το επιτελικό κράτος αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι συγκυριακή κατασκευή και
•δεύτερον ότι οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις δεν πρόκειται να εξελιχθούν σε δημόσιο πεδίο σύγκρουσης.

Ο ίδιος ο Άκης Σκέρτσος, άλλωστε, βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί πολιτικά το σύστημα που σχεδίασε και υπηρέτησε από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης της ΝΔ, περιγράφοντάς το ως εργαλείο αποτελεσματικότητας και γρήγορων αποφάσεων.

«Η πολιτική δεν γίνεται στα κουτουρού»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να σηκώσει προσωπικά το βάρος της υπεράσπισης του επιτελικού κράτους, συνδέοντάς το με τα μεγάλα οικονομικά και αναπτυξιακά projects της κυβέρνησης.

«Τα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος. Η πολιτική δεν γίνεται στα κουτουρού», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να απαντήσει στις κατηγορίες περί υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι το μοντέλο που εφαρμόστηκε από το 2019 δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού αλλά οργανωμένου σχεδίου που είχε επεξεργαστεί η ΝΔ πριν ακόμη αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
«Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ σοβαρών κομμάτων και σοβαρών κυβερνήσεων και όσων σκέφτονται μόνο την Κυριακή των εκλογών και όχι τη Δευτέρα μετά από αυτές», σημείωσε, θέλοντας να εμφανίσει την κυβέρνηση ως δύναμη διοικητικής συνέχειας και θεσμικής οργάνωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τον οποίο χαρακτήρισε «τεράστια επιτυχία», λέγοντας ότι μέσω αυτού αντιμετωπίστηκαν χρόνιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που ταλαιπωρούσαν πολίτες και επιχειρήσεις.

Το μήνυμα προς τους «5»

Πίσω όμως από τις αναφορές για μεταρρυθμίσεις και τεχνοκρατία, το πολιτικό παρασκήνιο του προσυνεδρίου ήταν σαφές. Η επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ που άσκησαν κριτική για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους είχε προκαλέσει προβληματισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιδιώκει αποκλιμάκωση χωρίς όμως να δείξει αδυναμία. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός έσπευσε να δηλώσει ότι το επιτελικό κράτος «δεν χρειάζεται ούτε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το αποθεώνουμε».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει μήνυμα εσωτερικής πειθαρχίας αλλά και ενότητας.

«Στη Νέα Δημοκρατία λύνουμε τις διαφωνίες εντός των τειχών», είπε με νόημα, ενώ πρόσθεσε ότι «συζητούμε ανοιχτά τα προβλήματα, είμαστε μία οικογένεια και γι’ αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Η φράση θεωρήθηκε από πολλούς αποδέκτης τόσο προς τους βουλευτές που διαφοροποιούνται όσο και προς εκείνα τα στελέχη που επιμένουν σε δημόσιες αιχμές κατά του στενού πυρήνα του Μαξίμου.

Το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει ότι το θέμα του επιτελικού κράτους έχει αρχίσει να δημιουργεί εσωτερικές αντιστάσεις στη ΝΔ, ειδικά μετά από υποθέσεις που προκάλεσαν πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση, από τις υποκλοπές μέχρι τις δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού σε κρίσιμες στιγμές. Γι’ αυτό και το μήνυμα του πρωθυπουργού είχε σαφή στόχο: να κλείσει τη συζήτηση πριν αυτή αποκτήσει χαρακτηριστικά οργανωμένης εσωκομματικής αμφισβήτησης.

Σκέρτσος: «Χωρίς συντονισμό δεν αλλάζει το κράτος»

Ο Άκης Σκέρτσος ανέλαβε τον πιο καθαρό ιδεολογικό και πολιτικό ρόλο υπεράσπισης του επιτελικού μοντέλου, επιμένοντας ότι πρόκειται για εργαλείο αποτελεσματικότητας και όχι μηχανισμό ελέγχου υπουργών και κομματικών στελεχών.
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο υπουργός Επικρατείας θέλησε να απαντήσει ευθέως στην κριτική περί «υπερπρωθυπουργοποίησης» του συστήματος εξουσίας, παρουσιάζοντας το επιτελικό κράτος ως προϋπόθεση γρήγορων παρεμβάσεων.
Μάλιστα χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα, λέγοντας ότι τέτοια αποτελέσματα δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς κεντρικό συντονισμό διαφορετικών υπουργείων και υπηρεσιών.
Η παρέμβασή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Σκέρτσος βρίσκεται στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής του επιτελικού κράτους ήδη από το 2019 και αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν συχνά τα εσωκομματικά πυρά.

Το βλέμμα στο 2027 και το αφήγημα της «νέας Ελλάδας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε επίσης να συνδέσει τη συζήτηση για το κράτος με τον μακροπρόθεσμο πολιτικό σχεδιασμό της ΝΔ. Αναφέρθηκε στο 2030, όταν η χώρα θα συμπληρώνει 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, παρουσιάζοντας ουσιαστικά το κυβερνητικό σχέδιο ως μια διαδικασία ιστορικού εκσυγχρονισμού.
«Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε πού ήμασταν αλλά και πού θέλουμε να φτάσουμε», ανέφερε, δίνοντας προεκλογικό τόνο στη συζήτηση ενόψει της μάχης του 2027.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κάλεσε τα στελέχη της ΝΔ να υπερασπιστούν πιο επιθετικά το κυβερνητικό έργο, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την ενεργειακή στρατηγική.

Το Ναύπλιο, πάντως, επιβεβαίωσε ότι το «επιτελικό κράτος» δεν αποτελεί απλώς έναν διοικητικό όρο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι πλέον ο πυρήνας της πολιτικής της ταυτότητας — και ταυτόχρονα το βασικό πεδίο εσωκομματικής δοκιμασίας στη Νέα Δημοκρατία.

Μήνυμα ενότητας ως απάντηση στις αιτιάσεις «γαλάζιων» βουλευτών έστε και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο.

Αναφερόμενος στους Άκη Σκέρτσο, Θοδωρή Λιβάνιο και Δημήτρη Παπαστεργίου, οι οποίοι μίλησαν νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τον ρόλο τους: «Είδατε τρεις συναδέλφους που δεν είναι βουλευτές. Είδατε και το ήθος τους. Κάθε μέρα είναι στο γραφείο τους για να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά» είπε, σημειώνοντας πως «γι’ αυτό τους έχει διαλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί φυσικά με πολλούς ακόμη συναδέλφους, γι’ αυτή τη συλλογική εθνική προσπάθεια».
Παράλληλα, θέλησε να αναδείξει τη συμβολή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας: «Πρέπει να βγάλω το καπέλο και στους βουλευτές μας, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, που έχει στηρίξει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Τους ευχαριστώ για τη συνεχή στήριξη, αλλά και για τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους» τόνισε.

Novibet
