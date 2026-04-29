Η γεωγραφία του επιτελικού κράτους: Τροχαία, gov.gr, 112, panic button,36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Μάνος Χατζηγιάννης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το επιτελικό κράτος, που εισήχθη το 2019, εφαρμόζει κεντρικό προγραμμαμό με στοχοθεσία και τακτικό έχο για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της διοίκησης.
  • Η ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr εξυπηρέτησε εκατομμύρια πολίτες, με πάνω από 13,9 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές μόνο τον Μάρτιο, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και υγειονομική περίθαλψη.
  • Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης με 36 δισ. ευρώ χρηματοδοτεί σημαντικά έργα υποδομών, δημόσια υγεία, εκπαίδευση και κατοικία, όπως η παροχή στέγης σε 23,5 χιλιάδες νοικοκυριά.
  • Μέσω του panic button και του συστήματος «112», η τεχνολογία συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοποίησης και έκτακτης ανάγκης.
  • Η στρατηγική μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων έχει ήδη αποφέρει σημαντική μείωση νεκρών, με 148 λιγότερους θανάτους σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του κεντρικού συντονισμού του επιτελικού κράτους.
Snapshot powered by AI

Σε θέμα των ημερών έχει εξελιχθεί η ουσία, η δράση, αλλά και η αποτελεσματικότητα του λεγόμενου επιτελικού κράτους.

Έμμεση απάντηση προς τους 5 «γαλάζιους» βουλευτές που με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα» αμφισβητούν το μοντέλο Μαξίμου για το επιτελικό κράτος έδωσε χθες από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ επανήλθε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.

Τι είναι όμως αυτό το περίφημο επιτελικό κράτος;

Τι κοινό έχουν η επιτυχής απορρόφηση των 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης με την ψηφιακή μεταρρύθμιση του gov.gr , τη στρατηγική για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και το panic button;

Όλα φέρουν τη σφραγίδα του «επιτελικού κράτους», του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης με ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης, συγκεκριμένη στοχοθέτηση και τακτικό έλεγχο που εισήγαγε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το οποίο έχει οδηγήσει σε λύσεις σε μείζονα προβλήματα, αρκετά εκ των οποίων αποτελούσαν παθογένειες δεκαετιών.

Τα σημαντικότερα έργα του επιτελικού κράτους

Εμβληματικά έργα του επιτελικού κράτους είναι η ψηφιακή μεταρρύθμιση του gov.gr αλλά και η επιτυχής υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ-, με έργα υποδομών, επενδύσεις και δράσεις, ύψους 36 δισ. ευρώ, που αφήνουν «βαθύ» αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Χαρακτηριστικό του βαθμού στον οποίο το gov.gr έχει καταστεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια πολίτες είναι ότι μόνο εντός του Μαρτίου:

-πραγματοποιήθηκαν 13.977.000 ψηφιακές συναλλαγές,
-1,5 εκατομμύριο υπεύθυνες δηλώσεις εκδόθηκαν χωρίς καμία φυσική παρουσία,
-πάνω από 10,1 εκατομμύρια άυλες συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά εκτελέστηκαν ψηφιακά,
-σχεδόν 300.000 ραντεβού κλείστηκαν μέσω των εφαρμογών υγείας.
-ενώ 240.000 αιτήματα πολιτών απαντήθηκαν άμεσα από τον ψηφιακό βοηθό mAigov.

Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν επίσης τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε φαρμακοϊατρική περίθαλψη και σε διαγνωστικές εξετάσεις, όπου επί πολλά κυριαρχούσε η λύση της γνωριμίας.

Επιπρόσθετα, 5,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και 3,2 εκατομμύρια χρησιμοποιούν ενεργά το Gov.gr Wallet, το οποίο σημαίνει ότι τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των πολιτών.

Η ίδια φιλοσοφία διαπερνά και κρίσιμα εργαλεία, όπως το «112», όπου η τεχνολογία αξιοποιείται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αποδεικνύοντας ότι το ψηφιακό κράτος μπορεί να είναι και ανθρώπινο κράτος.

Παράλληλα, βαρύτητα έχει δοθεί και στις υποδομές. Με στοχευμένα προγράμματα, όπως το Gigabit Voucher και το Smart Readiness, με πόρους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με το μεγάλο έργο του Ultrafast Broadband, οι υποδομές επεκτείνονται στο σύνολο της επικράτειας με έμφαση σε περιοχές στις οποίες δεν θα επένδυε η αγορά, δηλαδή σε περιαστικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προκειμένου η συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων να γίνει πραγματικότητα για κάθε πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται.

Σημαντικές υποδομές προωθούνται και από τους πόρους 36 δισ. ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο έχει επιφέρει θετικές αλλαγές σε μείζονα πεδία δημόσιων πολιτικών, όπως η δημόσια υγεία και η δημόσια εκπαίδευση.

Για παράδειγμα, 23,5 χιλιάδες νοικοκυριά, όσος δηλαδή είναι ο πληθυσμός μιας πόλης του μεγέθους του Πύργου, έχουν αποκτήσει χάρη στα προγράμματα «Σπίτι μου» Ι και ΙΙ το δικό τους κεραμίδι τα τελευταία δύο χρόνια.

Επιπρόσθετα, αξιοποιώντας ψηφιακή εφαρμογή στο κινητό τους, το γνωστό panic button, 2.147 γυναίκες έχουν σωθεί χάρη στην Ελληνική Αστυνομία από περιστατικά κακοποίησης μέσα στο σπίτι τους.

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα και στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Με βάση το σχέδιο που καταρτίστηκε και υλοποιείται, το 2025 η Ελλάδα παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη σε ετήσια βάση σε ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στην άσφαλτο καθώς 148 άνθρωποι λιγότεροι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί περισσότεροι γλίτωσαν από βαρείς ή ελαφρότερους τραυματισμούς.

Ταυτόχρονα, κάθε ασθενής που παίρνει εξιτήριο από οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, έχει πλέον την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να αξιολογήσει τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου, συμβαλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω βελτίωσή τους.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με βασικά ζητήματα που αφορούσαν την οικονομία, τη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Eurokinissi

Το μήνυμα Μητσοτάκη

«Επιτελικό κράτος σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ο οποίος μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μία χώρα, να μπορούμε να την κάνουμε κάπως πιο απλή, για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να θέτουμε προτεραιότητες και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός, να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος, με την ιδιότητά του, η Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει, όχι για να καπελώνει κανέναν, αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού», επισήμανε από το προσυνέδριο της ΝΔ ο πρωθυπουργός φέρνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα τη στρατηγική για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να έχουμε συγκροτημένη στρατηγική αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων, έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι τέσσερις υπουργοί. Κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Και από τη στιγμή που είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα, η ευθύνη εκ των πραγμάτων περνάει σε αυτό το οποίο αποκαλούμε “επιτελικό κράτος”. Άρα, ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο η οποία να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
