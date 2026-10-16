Αμερικανική πρεσβεία: Ο Τζος Χακ ανέλαβε επίσημα την ηγεσία της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ

Snapshot Ο Τζος Χακ ανέλαβε επίσημα επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ως επικεφαλής της αποστολής, ο Τζος Χακ θα προωθήσει τις προτεραιότητες των ΗΠΑ και θα ενισχύσει τη στρατηγική εταιρική σχέση με την Ελλάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται στη διεύρυνση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα, καθώς και στην προώθηση εμπορίου και επενδύσεων.

Ο Τζος Χακ έχει εκτενή διπλωματική εμπειρία σε ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις και έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις σε διάφορες χώρες και στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Είναι κάτοχος πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων από το Johns Hopkins University, το International University of Japan και το Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Snapshot powered by AI

Επισήμως ανέλαβε από την Πέμπτη το τιμόνι τις αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα ο διπλωμάτης καριέρας Τζος Χακ, μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έπειτα από αίτημα του Λευκού Οίκου.

Ο Τζος Χακ είναι επίσημα από χθες ο επιτετραμμένος α.α., της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μόνιμο στέλεχος της Διπλωματικής Υπηρεσίας των Η.Π.Α με το βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού, ο Τζος Χακ υπηρέτησε προηγουμένως ως αναπληρωτής επικεφαλής Αποστολής στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, ο Τζος Χακ «με τη νέα του ιδιότητα, θα ηγηθεί των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Αποστολής για την προώθηση των προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη στενή τους συνεργασία με την Ελλάδα, μεταξύ άλλων μέσω της διεύρυνσης της αμυντικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, της ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, της προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της προώθησης κοινών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο Τζος Χακ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη τον Σεπτέμβριο του 2025

Ποιος είναι ο Τζος Χακ

Ο Τζος Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών με εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις. Πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με αρμοδιότητα για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας, έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ, καθώς και σε σειρά ανώτερων θέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Ουάσιγκτον. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταπτυχιακού τίτλου από το International University of Japan και πιστοποιητικού από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Διαβάστε επίσης