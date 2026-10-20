Πυρά ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Snapshot Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα και κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αρνητική για τα εθνικά συμφέροντα, επισημαίνοντας ότι το μνημόνιο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και προσβάλλει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Η ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία στην εξωτερική πολιτική και ζητά δυναμική αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της απειλής ευρωπαϊκών κυρώσεων σε Λιβύη και Τουρκία.

Και τα δύο κόμματα απαιτούν από την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα για τις επιπτώσεις του μνημονίου και να αναθεωρήσει τη στρατηγική της στην περιοχή.

Η ΕΛΑΣ προτείνει επέκταση χωρικών υδάτων και ενεργητική εξωτερική πολιτική για την επαναφορά της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, ανατρέποντας την προηγούμενη θέση της από το 2020, προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, καθώς τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ καταλογίζουν σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το λιβυκό κοινοβούλιο, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, είχε απορρίψει το 2020 τη συμφωνία της Τουρκίας με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης. Ωστόσο, σήμερα έγινε γνωστό ότι η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο, αλλά και ανακάλεσε και την προηγούμενη απόφαση για διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.

ΠΑΣΟΚ: Εξέλιξη με δυσμενείς επιπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννης Μανιάτης κάνουν λόγο για μια «πολύ αρνητική εξέλιξη με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωπολιτική θέση της χώρας και στα εθνικά μας συμφέροντα».

Τα δύο στελέχη επισημαίνουν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, που υπογράφηκε το 2019, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθώς αγνοεί την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, προσβάλλοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Παράλληλα, συνδέουν τη νέα εξέλιξη με τη ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Τρίπολης στις 24 Αυγούστου 2026, σχετικά με τις ελληνικές ενέργειες για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στις προηγούμενες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την πορεία των ελληνολιβυκών σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις περί θετικής πορείας των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση ΑΟΖ, αλλά και με τις αναφορές του υπουργού Εξωτερικών ότι έκλειναν «χαίνουσες πληγές» μεταξύ των δύο χωρών.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα τα πολιτικά κόμματα και την ελληνική κοινωνία για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και για τις πιθανές επιπτώσεις στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και στην υλοποίηση κρίσιμων έργων, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

«Η επικοινωνιακή, επιφανειακή και αντιφατική διαχείριση της κατάστασης από το 2019 έως σήμερα αναδεικνύει την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα εθνικά μας συμφέροντα», καταλήγουν οι Δημήτρης Μάντζος και Γιάννης Μανιάτης.

ΕΛΑΣ: Αποτυχία Μητσοτάκη – Να εξεταστούν ευρωπαϊκές κυρώσεις

Πολύ επιθετική είναι και η ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, η οποία χαρακτηρίζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου «ευθεία και σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας» και αποδίδει την εξέλιξη στην αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΕΛΑΣ ζητά την άμεση και δυναμική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, επισημαίνοντας ότι πρέπει να καταστούν σαφείς τόσο στην κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και στην πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ οι συνέπειες που θα έχει η απόφαση στις σχέσεις της Λιβύης με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, προτείνει να αξιοποιηθεί ακόμη και η απειλή επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων τόσο στη Λιβύη όσο και στην Τουρκία.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει την υπογραφή του μνημονίου το 2019, ούτε να εξασφαλίσει την ουσιαστική στήριξη συμμάχων, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, για την καταγγελία του.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του προσωπικά στον Γιώργο Γεραπετρίτη, διερωτώμενο: «Αυτή είναι η πρόοδος που έλεγε ο κ. Γεραπετρίτης ότι έχει διαπιστωθεί στις συζητήσεις Ελλάδας - Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΖ; Αυτές είναι οι "ικανοποιητικές σχέσεις" με την ανατολική Λιβύη για τις οποίες μιλούσε η κυβέρνηση;».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει στρατηγικά κενά στην περιοχή, τα οποία αξιοποιεί η Τουρκία εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

«Δυστυχώς, η χώρα επί Μητσοτάκη, μετράει συνεχόμενες εθνικές ήττες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΕΛΑΣ ζητά αλλαγή στρατηγικής, με επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, προώθηση οριοθετήσεων με τις όμορες χώρες και επιστροφή σε μια πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα πρέπει να επανέλθει στον ρόλο του πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και «να σταματήσουμε να είμαστε άβουλοι παρατηρητές των εξελίξεων όπως μετατραπήκαμε επί Μητσοτάκη».

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