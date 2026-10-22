Συνάντηση Μητσοτάκη στο Μαξίμου με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω συνεργασία στους τομείς των επενδύσεων, τουρισμού, ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης, υποδομών και άμυνας.

Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε άμεσες επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα που είχε τεθεί το 2022.

Συζητήθηκε η υποστήριξη της υποψήφιας Ελλάδας για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της συνεργασίας ως πυλώνων σταθερότητας για ένα πιο ειρηνικό μέλλον στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Καλέντ Μπιν Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν (Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan), στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων και της επενδυτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι συζητήθηκε ακόμη η ενίσχυση της θετικής δυναμικής των επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, καθώς έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος άμεσων επενδύσεων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία, που είχε τεθεί το 2022 με τη Στρατηγική Συμφωνία Επενδυτικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ των ΗΑΕ.

Προσθέτουν ότι αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης των επενδύσεων και της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών της, των υποδομών και της άμυνας.

«Υψηλότατε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα και σας ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να μας επισκεφθείτε. Έρχεστε σε μία περίοδο μεγάλης περιφερειακής αναταραχής, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ενισχύουμε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι μια σχέση την οποία προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Και είμαι ευγνώμων που μας δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επίσκεψή σας για να την ενισχύσουμε περαιτέρω.

Θα υπογραφούν πολύ σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών των χωρών μας. Αποτελεί όμως και μία ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των εξελίξεων στην περιοχή και να συζητήσουμε πώς οι δύο χώρες μας μπορούν να συνεργαστούν ως πυλώνες σταθερότητας, με στόχο ένα πιο ειρηνικό μέλλον που τελικά θα ωφελήσει όχι μόνο τις χώρες μας, αλλά και την περιοχή στο σύνολό της.

Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την παρουσίαση μιας υποψήφιας με εξαιρετικά προσόντα για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ασκεί αυτή τη στιγμή, κατά τον μήνα Οκτώβριο, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να διασφαλίσουμε την επίσπευση όλων των διαδικασιών, με στόχο την επίτευξη του πιο επωφελούς αποτελέσματος, το οποίο θα είναι επίσης αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση.

Επομένως, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε στον Πρόεδρο τους θερμότερους χαιρετισμούς μου. Ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την επίσκεψη και να σας επισκεφθώ πολύ σύντομα. Για ακόμη μια φορά, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

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