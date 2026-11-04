19 υπογραφές συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας

Ένδειξη ενισχυμένης επιρροής απο τον ΣΥΡΙΖΑ 

Αντώνης Ρηγόπουλος

19 υπογραφές συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας με 19 υπογραφές, υπερβαίνοντας τα 12 μέλη της ΚΟ του, συμπεριλαμβανομένων επτά ανεξάρτητων βουλευτών.
  • Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να δεχτεί την ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα 22, 24 και 30 του νομοσχεδίου για τους servicers μετά από πίεση του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Το άρθρο 22 επιβάλλει ασφυκτικές προθεσμίες για τους δανειολήπτες και ευνοϊκές για τους πιστωτές.
  • Το άρθρο 24 δεν προβλέπει ουσιαστικές κυρώσεις για καθυστερήσεις των πιστωτών, ενώ οι δανειολήπτες συνεχίζουν να επιβαρύνονται.
  • Το άρθρο 30 αφήνει τον δανειολήπτη χωρίς ουσιαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, αναγκάζοντάς τον να προσφύγει στη δικαιοσύνη με δαπάνες και καθυστερήσεις.
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Σε μια κίνηση που θέλει να υποδηλώσει την επιρροή του εντός της Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας με τις υπογραφές 19 βουλευτών, παρά το γεγονός ότι η ΚΟ του κόμματος αριθμεί 12 μέλη.

Το αίτημα συνυπογραφεται, εκτός από τους βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από τους εξής ανεξάρτητους βουλευτές:

  • Νάσος Ηλιόπουλος
  • Γιώργος Βαρεμένος
  • Πέτυ Πέρκα
  • Κυριακή Μάλαμα
  • Γιάννης Σαρακιώτης
  • Αρετή Παπαϊωάννου
  • Σία Αναγνωστοπούλου

Είναι ενδεικτικό ότι όταν η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου ανακοίνωσε στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η κοινή συνεδρίαση της ΠΓ και της ΚΟ, τη συγκέντρωση 19 υπογραφών, τα στελέχη του κόμματος χειροκρότησαν έντονα το γεγονός.

Είναι ενδεικτικό ότι όταν η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου ανακοίνωσε στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η κοινή συνεδρίαση της ΠΓ και της ΚΟ, τη συγκέντρωση 19 υπογραφών, τα στελέχη του κόμματος χειροκρότησαν έντονα το γεγονός.

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει σχετικά με την πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας που κατέθεσε το πρωί ο υπ. Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ότι "ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ανάγκασε την κυβέρνηση να δεχτεί ονομαστική ψηφοφορία για τα κρίσιμα άρθρα του νομοσχεδίου".

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 22, 24 και 30 του νομοσχεδίου για τους servicers, εξασφαλίζοντας τις υπογραφές επτά ανεξάρτητων βουλευτών και βουλευτριών. Μετά την πίεση που άσκησε η Κ.Ο. στην Ολομέλεια, η κυβερνητική πλειοψηφία υποχρεώθηκε να αποδεχθεί τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας και για αυτά τα άρθρα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Τρία άρθρα που αποκαλύπτουν για ποιον νομοθετεί η Ν.Δ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει τρία άρθρα του νομοσχεδίου που αποκαλύπτουν όπως αναφέρει, ότι η ΝΔ νομοθετεί προς όφελος των funds και των servicers.Αναφέρει συγκεκριμένα:

*Άρθρο 22* – Ο δανειολήπτης έχει μόλις έναν μήνα να ανταποκριθεί, διαφορετικά χάνει τη δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας. Ο πιστωτής έχει τρεις μήνες και δυνατότητα επανάληψης. Ασφυκτικές προθεσμίες για τον αδύναμο, άνεση χρόνου για τον ισχυρό.

*Άρθρο 24* – Προθεσμίες χωρίς κυρώσεις για τους πιστωτές. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται σε έξι μήνες. Αν όμως ο πιστωτής καθυστερήσει, δεν προβλέπεται ουσιαστική κύρωση, ούτε καν αναστολή των τόκων. Ο δανειολήπτης μπορεί να περιμένει και να συνεχίζει να επιβαρύνεται. Ο πιστωτής δεν πληρώνει το κόστος της καθυστέρησής του.

*Άρθρο 30* – Ο δανειολήπτης μόνος απέναντι στους πιστωτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών. Αν ο πολίτης αμφισβητεί τη συμπεριφορά του πιστωτή, δεν του παρέχεται ουσιαστικός διοικητικός μηχανισμός επίλυσης. Του απομένει η χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική οδός. Δηλαδή, για να διεκδικήσει το δίκιο του, πρέπει πρώτα να αντέχει οικονομικά να το κάνει.

"Η κυβέρνηση προσφέρει περισσότερα περιθώρια αυθαιρεσίας για τους πιστωτές, και μεγαλύτερες υποχρεώσεις για τους πολίτες. Κάθε βουλευτής και κάθε βουλεύτρια θα ψηφίσει με το όνομά του. Ή με τους δανειολήπτες ή με τα funds και τους servicers", καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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