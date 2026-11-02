Παραίτηση Πιτσιλή ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το «Χωριάτικο»

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση απομάκρυνση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, λόγω αποκαλύψεων για κύκλωμα χρηματισμού υψηλόβαθμων στελεχών της Αρχής στην υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα, στο γραφείο της λογίστριας του ιδιοκτήτη της «Χωριάτικο» βρέθηκε λίστα με 25 στελέχη της ΑΑΔΕ που φέρονται να χρηματίζονταν και να είναι προσωπικές επιλογές του Πιτσιλή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών μηχανισμών και την προτεραιοποίηση των ελέγχων, επισημαίνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κατάσταση και υπενθυμίζει ότι η θητεία Πιτσιλή έχει ανανεωθεί δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας.

Ζητείται από την κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών και την πάταξη της διαφθοράς. Snapshot powered by AI

Την άμεση απομάκρυνση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή αποκαλύψεις για φερόμενο κύκλωμα χρηματισμού υψηλόβαθμων στελεχών της Αρχής, που σχετίζεται με την υπόθεση φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει σειρά ερωτημάτων για τις ευθύνες του διοικητή της ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι «η θητεία Πιτσιλή στην ΑΑΔΕ πρέπει να λάβει τέλος».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, στο γραφείο της λογίστριας του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», ο οποίος ελέγχεται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ, εντοπίστηκε λίστα με 25 υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ που φέρονται να χρηματίζονταν.

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, τα συγκεκριμένα στελέχη φέρονται να κατέχουν κομβικές θέσεις στον φοροελεγκτικό μηχανισμό και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτελούν προσωπικές επιλογές του Γιώργου Πιτσιλή.

Τα ερωτήματα για τους ελέγχους και τις καταγγελίες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον διοικητή της ΑΑΔΕ να απαντήσει πώς είναι δυνατόν να έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα δύο μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής χωρίς να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

«Η πολυδιαφημισμένη υπηρεσία του δεν γνώριζε τίποτα; Ασχολήθηκε ποτέ με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή τα "ραντάρ" της ΑΑΔΕ κοίταζαν τους μικροοφειλέτες;», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα με ποια κριτήρια προτεραιοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μόλις το Σάββατο ζήτησε, κατόπιν εντολής του διοικητή, στοιχεία για ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι για ορισμένα από τα εμπλεκόμενα στελέχη είχαν υπάρξει και στο παρελθόν καταγγελίες, οι οποίες είχαν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ, και ζητά να διευκρινιστεί εάν διερευνήθηκαν και ποια ήταν τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων.

Ευθύνες στην κυβέρνηση για την παραμονή Πιτσιλή

Η Κουμουνδούρου στρέφει τα πυρά της και προς την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι η θητεία του Γιώργου Πιτσιλή έχει ανανεωθεί δύο φορές επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

«Οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της διοίκησής του;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ανέχεται μια κατάσταση στην οποία μεγάλες επιχειρήσεις φέρονται να φοροδιαφεύγουν, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επικεντρώνονται στους μικρούς οφειλέτες.

Όπως σημειώνει, η φοροδιαφυγή δεν συνεπάγεται μόνο απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων, αλλά πλήττει και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο φορολογικό σύστημα.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφές αίτημα απομάκρυνσης του διοικητή της ΑΑΔΕ: «Το λέμε ευθέως: Η κυβέρνηση οφείλει να απομακρύνει τώρα τον κ. Πιτσιλή από επικεφαλής της ΑΑΔΕ και να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών και την πάταξη της διαφθοράς».

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