Στους 12 βουλευτές η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ με τη Ζωή Αναστασόπουλου – Ανεξαρτητοποιείται ο Βαρεμένος

Snapshot Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε σε 12 μέλη μετά την ορκωμοσία της Ζωής Αναστασοπούλου.

Η Ζωή Αναστασοπούλου ανέλαβε την έδρα της Ηλείας που άφησε κενή ο Διονύσης Καλαματιανός.

Η πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, τόνισε τη σημασία της πολιτικής συνέπειας και του σεβασμού στη λαϊκή εντολή.

Ο Γιώργος Βαρεμένος, που κατέλαβε την έδρα στην Αιτωλοακαρνανία, επέλεξε να παραμείνει ανεξάρτητος και δεν εντάχθηκε στην ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ.

Ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή ανέρχεται πλέον σε 48. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τη δύναμή του στους 12 βουλευτές μετά την ορκωμοσία της Ζωής Αναστασοπούλου, την ώρα που ο Γιώργος Βαρεμένος επιλέγει να ανεξαρτητοποιηθεί.

Η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στους 12 βουλευτές

Η Ζωή Αναστασοπούλου ορκίστηκε σήμερα στη Βουλή ως βουλεύτρια Ηλείας, αναλαμβάνοντας την έδρα που άφησε κενή με την παραίτησή του ο Διονύσης Καλαματιανός.

Με την εξέλιξη αυτή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 12 μέλη, διατηρώντας την τέταρτη θέση στην κατάταξη των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.

Την ένταξη της νέας βουλεύτριας χαιρέτισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής συνέπειας και του σεβασμού στη λαϊκή εντολή.

Η κ. Δούρου αναφέρθηκε στις ανάγκες της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση και τον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας ότι η συνέπεια αποδεικνύεται μέσα από τις πολιτικές επιλογές και την καθημερινή δράση. Όπως είπε σε δήλωσή της η κ. Δούρου, "η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου. Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά".

Από την πλευρά της, η Ζωή Αναστασοπούλου, σε συνέντευξή της στην «Αυγή» πριν από την ορκωμοσία της, είχε αναφερθεί στην κρίση εμπιστοσύνης που αποτυπώνεται και στην παρουσία μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων βουλευτών. Είχε επίσης επισημάνει την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο, μέσα από τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού σχήματος.

Ανεξάρτητος ο Γιώργος Βαρεμένος

Διαφορετική είναι η εξέλιξη στην Αιτωλοακαρνανία, όπου ο Γιώργος Βαρεμένος καταλαμβάνει την έδρα που έμεινε διαθέσιμη μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του Γρηγόρη Θεοδωράκη να μην αποδεχθεί τη συγκεκριμένη έδρα, με αποτέλεσμα αυτή να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.

Ωστόσο, ο Γιώργος Βαρεμένος επέλεξε να μην ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κινηθεί ως ανεξάρτητος βουλευτής. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων στη Βουλή φτάνει τους 48.

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