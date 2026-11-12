Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

Snapshot Η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλαγές στη μοριοδότηση αθλητών για τις πανελλαδικές με στόχο τον περιορισμό της καταστρατήγησης του συστήματος.

Η νέα μοριοδότηση θα βασίζεται στην πραγματική και διαρκή συμμετοχή των μαθητών στον αθλητισμό από τη Γ’ Γυμνασίου έως τη Γ’ Λυκείου, όχι μόνο σε μεμονωμένες διακρίσεις.

Θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την επικαιροποίηση του συστήματος που ισχύει εδώ και περίπου 30 χρόνια, με συνεργασία των υπουργείων Παιδείας και Αθλητισμού.

Η μοριοδότηση θα προϋποθέτει αυστηρότερους ελέγχους και τη συλλογή αθλητικών μονάδων καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας, ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική αθλητική δραστηριότητα.

Το νέο σύστημα στοχεύει στην ενίσχυση της συνέχειας στον αθλητισμό και στη μείωση των περιπτώσεων κατάχρησης μέσω επιφανειακών διακρίσεων. Snapshot powered by AI

«Στο τραπέζι αλλαγές στη μοριοδότηση των αθλητών για τις πανελλαδικές», ανέφερε σήμερα σε συνέχεια των ανακοινώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, η αρμόδια υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι πολλές κυβερνήσεις προσπάθησαν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν το επίμαχο άρθρο. «Να περιορίσουμε το περιθώριο καταστρατήγησης», τόνισε η κυρία Ζαχαράκη αναλύοντας τον στόχο της κυβέρνησης.

Η υπουργός επισήμανε ότι το σχετικό άρθρο 34 του 1999 έχει τροποποιηθεί 51 φορές, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για ένα πιο σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, το υπουργείο είχε ήδη ξεκινήσει προσπάθεια περιορισμού των περιθωρίων καταστρατήγησης του συστήματος και αυστηροποίησης των κριτηρίων, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

«Το παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό πρέπει να το απολαμβάνει, όχι μόνο να επιδιώκει την μοριοδότηση», επισήμανε η υπουργός και πρόσθεσε ότι θα ελέγχεται: «Πόσα χρόνια είναι ένας αθλητής; Συμμετέχει; Και πόσο. Είναι σημαντικό το είδος της συμμετοχής. Και σίγουρα την κρίσιμη χρονιά ή τις κρίσιμες χρονιές την πραγματική συμμετοχή»

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι στη νέα προσέγγιση θα αξιολογούνται περισσότερο η διάρκεια ενασχόλησης ενός αθλητή με το άθλημα, η συστηματική συμμετοχή του και η πραγματική αθλητική δραστηριότητα, πέρα από μια μεμονωμένη διάκριση.

Σημείωσε ακόμα ότι το υπουργείο είχε ήδη ξεκινήσει επεξεργασία προτάσεων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με στόχο ένα «πιο στέρεο και πιο στιβαρό» νομοθετικό πλαίσιο.

Όπως εξήγησε, στις αλλαγές που εξετάζονται θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στη διάκριση ενός αθλητή, αλλά και στη διαχρονικότητα της ενασχόλησής του με το άθλημα, στα χρόνια συμμετοχής του, στη συχνότητα παρουσίας του σε αγώνες και στην πραγματική αγωνιστική του συμμετοχή. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τα είδη των αθλημάτων και τις διαφορές μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.

«Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα της ενασχόλησης με το άθλημα, στο πόσες φορές έχει συμμετάσχει ένας αθλητής και στην πραγματική του παρουσία την κρίσιμη περίοδο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό επειδή τον αγαπούν και όχι αποκλειστικά για τη μοριοδότηση.

Αναφερόμενη στην υπόθεση της κόρης του πρώην υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία παρανομία στη διαδικασία. Όπως είπε, ο κ. Τσαβδαρίδης δεν επικοινώνησε ποτέ με το υπουργείο ή με συνεργάτες της, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ψηφιακά. Η μαθήτρια συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και υπέβαλε αίτηση για αθλητική μοριοδότηση, ωστόσο τελικά δεν έκανε εγγραφή στη σχολή για την οποία αιτήθηκε τα σχετικά μόρια.

Η υπουργός επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθεί ένα δικαιότερο και αξιοκρατικότερο πλαίσιο, με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις ώστε οι αθλητές που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αγωνιστικών διακρίσεων να γνωρίζουν εγκαίρως τους κανόνες που θα ισχύουν. «Με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο Γενικος Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια προανήγγειλε και ο Γενικος Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων Παιδείας και Αθλητισμού για την επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με στόχο την επικαιροποίηση του συστήματος, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και περίπου 30 χρόνια. Μεταξύ των βασικών προτάσεων είναι η καθιέρωση κριτηρίων που θα διασφαλίζουν την πραγματική και διαρκή συμμετοχή των μαθητών στον αθλητισμό, από την Γ΄ Γυμνασίου έως και την Γ΄ Λυκείου, ώστε η μοριοδότηση να μην εξαρτάται αποκλειστικά από μία μεμονωμένη αθλητική διάκριση.

«Ήδη έχει υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ της υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη και του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη Βρούτση, για να δουν το σύστημα αυτό και να υπάρξει μια επικαιροποίηση. Θα υπάρξει πολύ σύντομα και μια σχετική ομάδα εργασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες του πρωθυπουργού», είπε χαρακτηριστικά.

Αυστηρότεροι έλεγχοι και διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας

Όπως διευκρίνισε «το βασικό που πρέπει να διορθωθεί και προς τα εκεί νομίζω ότι θα στραφεί και η δουλειά της ομάδας εργασίας που θα γίνει είναι αφενός μεν στο να τεκμηριώνεται ο ανταγωνισμός, δηλαδή ότι όντως είναι πχ οκτώ οι ομάδες κι αν χρειαστεί να είναι και παραπάνω, να υπάρχει το κριτήριο της διάρκειας, δηλαδή όχι με μία επιτυχία να παίρνεις το 10% ή το 8%, αλλά να συλλέγεις, “αθλητικά μόρια” ή αθλητικές πιστωτικές μονάδες όπως το λέμε καθ’ όλη την τετραετία από την Γ’ Γυμνασίου έως την Γ’ Λυκείου, ώστε να υπάρχει το τεκμήριο ότι είσαι πραγματικός αθλητής και ότι δεν είσαι ας πούμε ένας λαθρεπιβάτης του συστήματος. Και αυτά τα μόρια που θα συλλέγονται στο τέλος θα είναι αυτά που θα σου δίνουν ανάλογα και το ποσοστό της επαύξησης των μορίων που έγραψες στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό νομίζω είναι ένα σύστημα πιο δίκαιο γιατί βάζει τη διάρκεια μέσα και αφενός μεν τα παιδιά δεν θα κάνουν μία επιτυχία και θα εγκαταλείπουν τον αθλητισμό στην Α’ ή στη Β’ Λυκείου, αλλά θα έχουν κίνητρο να συνεχίσουν και για τη Β’ και Γ’ Λυκείου και αφετέρου θα υπάρξουν λιγότεροι “λαθρεπιβάτες” του συστήματος, γιατί δεν θα υπάρχουν θέσεις για λαθρεπιβάτες».

Διαβάστε επίσης