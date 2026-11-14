Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού

H υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη εγκαινίασε την 41η Philoxenia, παρουσιάζοντας τα νέα έργα υποδομών, την πρωτοβουλία TAG GREECE και τα δεδομένα για τον ορεινό τουρισμό.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η 41η Philoxenia και η Food & Drinks by Detrop εγκαινιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στις νέες τουριστικές υποδομές και πρωτοβουλίες όπως το TAG GREECE.
  • Η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται ως κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός μέσω σύγχρονου αεροδρομίου, μετρό και νέων υποδομών φιλοξενίας.
  • Το υπουργείο Τουρισμού υποστηρίζει την ανάδειξη του πολιτισμού, της γαστρονομίας και της τοπικής ταυτότητας, ενισχύοντας τη συνεργασία με τον διεθνή οδηγό Michelin.
  • Υλοποιούνται σημαντικά έργα στον ορεινό, θαλάσσιο και καταδυτικό τουρισμό με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και βελτιώνονται οι υποδομές προσβασιμότητας σε παραλίες.
  • Το VisitGreece.gr λειτουργεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και έχουν συσταθεί 19 Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, ενώ το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης παρέχει δεδομένα για πολιτικές ανάπτυξης.
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Την 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia και τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Food & Drinks by Detrop στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Σύμφωνα με την υπουργό, η πόλη αποτυπώνει σήμερα με ξεκάθαρο τρόπο τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, καθώς το σύγχρονο αεροδρόμιο, το μετρό και οι νέες υποδομές φιλοξενίας αναβαθμίζουν αισθητά τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το υπουργείο στηρίζει σθεναρά την τοπική δυναμική, εστιάζοντας στην ανάδειξη του πολιτισμού, της ιδιαίτερης ταυτότητας και της γαστρονομίας της ευρύτερης περιοχής. Ενδεικτική αυτής της προσπάθειας αποτελεί η νέα συνεργασία του ΕΟΤ με τον διεθνή οδηγό Michelin. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη συμπράξεις με αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς οργανισμούς για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, με κύριο στόχο να καταστεί η Θεσσαλονίκη μια αυτοτελής ταξιδιωτική επιλογή και για τις τέσσερις εποχές του χρόνου.

«Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να προοδεύει, ως αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας της Πολιτείας, των επιχειρήσεων, των φορέων και, βεβαίως, των εργαζομένων», υπογράμμισε η Όλγα Κεφαλογιάννη. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης και των εισπράξεων κατά τους μήνες εκτός αιχμής αποτελεί ουσιαστική ένδειξη της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.

Νέα έργα και στρατηγικές επενδύσεις

Στο πεδίο του ορεινού τουρισμού, η στρατηγική εστιάζει στην ανάδειξη των ορεινών περιοχών ως ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής επιλογής. «Με πόρους του ΤΑΑ υλοποιήσαμε το πρώτο ειδικό πρόγραμμα προβολής τους. Επίσης ολοκληρώθηκαν έργα αναβάθμισης σε τέσσερα χιονοδρομικά κέντρα», ανέφερε η υπουργός. Κι όμως, ο σχεδιασμός επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους τομείς. Μέσω της νέας πρωτοβουλίας TAG GREECE (Tradition, Agritourism and Gastronomy), δημιουργείται ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο που συνδέει την πρωτογενή παραγωγή με τη φιλοξενία, προβάλλοντας εκτενώς τον οινοτουρισμό και τον αγροτουρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν πρόσφατα σημαντικές επενδύσεις σε διάφορες μορφές τουρισμού. Στον θαλάσσιο τουρισμό υλοποιήθηκαν 21 επενδυτικά σχέδια σε τουριστικούς λιμένες οκτώ Περιφερειών, ενώ στον καταδυτικό τουρισμό παραδόθηκαν 15 σχέδια στις ίδιες Περιφέρειες. Για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην ταξιδιωτική εμπειρία, έχουν ήδη ολοκληρωθεί 83 σχέδια υποδομών προσβασιμότητας σε περισσότερες από 200 παραλίες της επικράτειας.

Στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης, το πλήρως επανασχεδιασμένο VisitGreece.gr λειτουργεί από τον περασμένο Ιούλιο αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την προβολή νέων προορισμών. Μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί 19 Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού σε Δήμους και Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Για τη χάραξη πολιτικών βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης μαζί με 13 Περιφερειακά Παρατηρητήρια. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό θέτει πλέον σαφείς κανόνες για πιο ισορροπημένη ανάπτυξη, προσφέροντας ασφάλεια στις νέες επενδύσεις.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε επίσης ειδική μνεία στις ελληνικές εισηγήσεις για την πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό, συγχαίροντας τον Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα για την καθοριστική συμβολή του στην αναβάθμιση της θέσης του τουρισμού στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Στην τελετή έδωσαν το παρών ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας–Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά και ο πρόεδρος της ΔΕΘ–HELEXPO Α.Ε. Χρήστος Τσεντεμεΐδης. Μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων, η υπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, συνομιλώντας με εκθέτες και επαγγελματίες της αγοράς.

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