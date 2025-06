Jesus and Mary Chain: «Τι νόημα έχει αυτό που κάνεις αν δεν θέλεις να γίνεις ροκ σταρ;»

Από το «Just like honey» έως το «Happy when it rains» και από το «Blues from a gun» μέχρι το «Sometimes always» και το πιο πρόσφατο «jamcod», οι Jesus and Mary Chain έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στις σελίδες της indie μουσικής επηρεάζοντας με τον χαρακτηριστικό τους ήχο αμέτρητους καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

Οι Σκωτσέζοι αδελφοί Τζιμ και Γουίλιαμ Ριντ γιορτάζουν τα 40α γενέθλια της σπουδαίας μπάντας τους με δύο εμφανίσεις στην Αθήνα και ο τραγουδιστής τους, Τζιμ Ριντ μιλάει στο newsbomb.gr για αυτή την υπέροχη διαδρομή που δεν ήταν ποτέ ρόδινη και ανέφελη.

Υπάρχουν πράγματα για τα οποία μετανιώνετε στην καριέρα των Jesus and Mary Chain;

Κοιτάζοντας πίσω, πολλοί από αυτούς τους καυγάδες που είχαμε με τον αδελφό μου ήταν αχρείαστοι και οφείλονταν στα ναρκωτικά και το αλκοόλ που καταναλώναμε. Θα μπορούσαμε να τους είχαμε αποφύγει. Ένα άλλο γεγονός που έχω μετανιώσει είναι ότι υπογράψαμε συμβόλαιο με τη Warner, ήταν το μεγαλύτερο λάθος στην καριέρα μας. Ήταν περισσότερο ποινή φυλάκισης παρά εργασιακή σχέση. Δεν έκαναν καμία προσπάθεια να κατανοήσουν την μπάντα.

Μήπως για κάποια προσβλητικά σχόλια που κάνατε για άλλους καλλιτέχνες;

Όταν ξεκινήσαμε με τους Jesus and Mary Chain, κάναμε πολλά πράγματα με στόχο να προκαλέσουμε και σε αυτό το πλαίσιο είπα πολλά άσχημα πράγματα για πολλούς ανθρώπους. Μερικοί το άξιζαν αλλά όλα αυτά προέρχονταν από τη δική μας ανασφάλεια. Εκείνα τα χρόνια, το 1984-1985, όλοι παπαγάλιζαν το ίδιο σενάριο και το μισούσαμε αυτό. Δεν μας άρεσε η μουσική που ακουγόταν τότε και θέλαμε να πούμε και να κάνουμε κάτι για αυτό.

Στόχος μας ήταν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους στη μουσική, η ποπ τότε είχε ξεφύγει και είχε καταληφθεί από μια σειρά από καλλιτέχνες και συγκροτήματα με τα οποία δεν είχαμε καμία σχέση. Τα συγκροτήματα που μας άρεσαν είχαν εκδιωχθεί στο περιθώριο, όπως οι Echo and the Bunnymen, οι Birthday Party, οι Cocteau Twins κ.α. και στο ραδιόφωνο δεν υπήρχε κανένα από αυτά. Στη δεκαετία του ’70 άνοιγες το ραδιόφωνο και άκουγες τους Sex Pistols και στη δεκαετία του ’80 το άνοιγες και άκουγες Duran Duran και αναριωτόσουν τι έγινε.

Έχετε πει ότι ξεκινήσατε το συγκρότημα με στόχο να γίνετε ροκ σταρ

Τι νόημα έχει αυτό που κάνεις αν δεν θέλεις να γίνεις ροκ σταρ; Όταν ήμασταν παιδιά βλέπαμε τον Μαρκ Μπόλαν στο Top of the Pops και περίεργες σκέψεις πέρναγαν από το μυαλό μας που δεν τις είχαμε ποτέ έως τότε. Σε έκανε να θέλεις να γίνεις σαν αυτόν και να έχεις τα κορίτσια να σε κοιτάνε σαν θεό. Μετά ήρθε ο Ντέιβιντ Μπόουι και αργότερα το πανκ και σκεφτόμουν ότι αυτό ακριβώς ήθελα να κάνω στη ζωή μου.

Τι νόημα έχει να παίζεις σε ένα δωμάτιο με 20 άτομα; Αυτό λέγεται μουσική αυτοικανοποίηση. Εμείς αγαπούσαμε πολύ αυτό που κάναμε και δεν βλέπαμε γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε μπροστά σε 10.000-15.000 κόσμο. Όλοι νόμιζαν ότι κάναμε πλάκα όταν τα λέγαμε αυτά αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Θέλαμε να παίξουμε στο Γουέμπλεϊ. Ήμασταν αφελείς που θέλαμε να ακουστεί το «Psychocandy» εκεί.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του να είσαι ροκ σταρ;

Το 1987 φτάσαμε όσο πιο κοντά γινόταν στο να γίνουμε ποπ σταρ. Τα τραγούδια μας παίζονταν στο MTV και είχαμε επιτυχίες στα charts. Μας αναγνώριζαν στο δρόμο. Όμως εκεί συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα δεν μου άρεσε όλο αυτό. Είμαι συνεσταλμένος άνθρωπος και απολαμβάνω την ιδιωτικότητά μου, οπότε ήταν πολύ άβολο να με δείχνουν στο δρόμο και να με ακολουθούν στο σπίτι μου για να δουν που μένω. Μου αρέσει να μου ανεβάζουν το εγώ μου αλλά όταν το επιθυμώ θέλω να μπορώ να αποσυνδέομαι. Οι περιοδείες είναι το απόλυτο μασάζ του εγώ σου. Παίζεις για τους θαυμαστές σου, υπάρχει κόσμος διαρκώς γύρω σου, άλλοι έρχονται να σε δουν μετά τις συναυλίες και σου λένε υπέροχα πράγματα αλλά όταν τελειώνει η περιοδεία θέλω να μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ χωρίς να με κοιτάζουν έντονα. Αυτό συμβαίνει τώρα και μου αρέσει.

Τι σας έχουν πει οι κόρες σας για την καριέρα σας με τους Jesus and Mary Chain;

Όταν ήταν μικρές οι κόρες μου δεν καταλάβαιναν ακόμα τι ήταν αυτό που έκανα. Τα δέκα τελευταία χρόνια το κατανοούν αλλά δεν ακούνε την μουσική που φτιάχνουμε ως Jesus and Mary Chain. Προτιμούν την drum ‘n’ bass. Κάποτε ένιωθαν άβολα αλλά τώρα πλέον είναι υπερήφανες για εμένα και το συγκρότημα. Με αναγνωρίζουν οι φίλοι τους. Και φυσικά ξέρουν τα πάντα για εμένα και το παρελθόν μου. Προσπαθώ να τις πείσω να μην γίνονται πολύ χάλια όταν πίνουν αλκοόλ ή καταναλώνουν διάφορες ουσίες.

Πόσο έχει αλλάξει το τοπίο συναυλιακά σε σχέση με τις δεκαετίες του ’80 ή του ’90;

Το 1990 για παράδειγμα οι περιοδείες ήταν πολύ ανθυγιεινές. Ανεβαίναμε στη σκηνή τελείως χάλια από όσα καταναλώναμε και αυτό ήταν πραγματικά ένα θέαμα για τον κόσμο που έρχονταν να μας δουν και αναρωτιόντουσαν πως τα καταφέρναμε έτσι όπως ήμασταν. Μερικές φορές όμως λειτουργούσε όλο αυτό και πιστεύω ότι πολλές μπάντες ξεκίνησαν αφού είδαν τους Jesus and Mary Chain στη σκηνή γιατί ήταν κάτι ακραίο. Τώρα πλέον οι συναυλίες είναι πιο σταθερά θεάματα και έχουν περισσότερη σχέση με τη μουσική παρά με οτιδήποτε άλλο. Πλέον, οι δικές μας συναυλίες είναι πιο φυσιολογικές και σταθερές. Αν σας αρέσουν τα τραγούδια μας, τώρα είναι καλή περίοδος για να μας δείτε ζωντανά και να τα απολαύσετε. Στη δεκαετία του ’90 μπορεί να μας βλέπατε μια βραδιά και να ήταν εξαιρετικά και να μας βλέπατε μια άλλη και να ήταν σκέτη καταστροφή. Δεν ήξερες πως θα εξελιχθεί η κάθε συναυλία τότε. Νιώθω σαν τον Φόρεστ Γκαμπ που το λέω αυτό αλλά έτσι ήταν.

Είχατε πει πρόσφατα ότι το rock ‘n’ roll έχει πεθάνει

Το rock ‘n’ roll έχει πεθάνει εδώ και δεκαετίες. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι οι τελευταίοι σπασμοί του πτώματος στο νεκροτομείο. Τίποτα καινούριο δεν έχει συμβεί στο rock ‘n’ roll εδώ και δεκαετίες. Οι Nirvana ήταν σπουδαίο συγκρότημα αλλά ο ήχος τους δεν ήταν κάτι που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Ούτε που θυμάμαι πότε άκουσα τελευταία φορά μια ροκ μπάντα και να είπα ότι αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ ξανά. Το rock ‘n’ roll δεν έχει επαναφεύρει τον εαυτό του. Καμιά φορά η κόρη μου, μου παίζει drum ‘n’ bass στο αυτοκίνητο και παρόλο που είναι μια μουσική που δεν την καταλαβαίνω και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι αυτό είναι το πανκ της εποχής μας. Είναι κάτι το καινούριο, ενώ η ροκ έχει κουράσει και έχει να ανανεωθεί πολλές δεκαετίες. Το ροκ έχει πεθάνει. Τα πάντα επαναλαμβάνονται.

Όμως ο Lemmy των Motorhead είχε πει ότι αν η φόρμουλα σε εξυπηρετεί, ακολούθησέ τη.

Προτιμώ να είσαι σαν τον Ντέιβιντ Μπόουι, να προσπαθείς να επανευφεύρεις τον εαυτό σου με κάθε δίσκο. Δεν λέω ότι είμαστε εξίσου καλοί αλλά κι εμείς προσπαθήσαμε σε κάθε δίσκο να είμαστε διαφορετικοί από τους προηγούμενους. Το τελευταίο μας, το «Glasgow eyes» είναι διαφορετικό σε σχέση με τα παλαιότερα και έτσι έπρεπε να είναι.

Πως σχολιάζετε τη κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα;

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ένας σατανικός καριόλης και το ίδιο και η Χαμάς. Θα έπρεπε να αφήσουν τους δύο λαούς να λύσουν τις διαφορές τους με άλλους τρόπους από το να ρίχνει βόμβες ο ένας στον άλλο και να την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι.

Info

Jesus and Mary Chain

24-25/6

Gazarte Ground Stage (Βουτάδων 34, Γκάζι)

Τιμές εισιτηρίων: 35 (προπώληση) και 38 ευρώ (ταμείο)

Προπώληση: more.com