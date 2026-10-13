«The Encyclopedia of Movie Cats»: Οι γάτες της μεγάλης οθόνης αποκτούν τη δική τους εγκυκλοπαίδεια

Snapshot Το βιβλίο «The Encyclopedia of Movie Cats» καταγράφει πάνω από 1.000 γάτες που έχουν εμφανιστεί σε ταινίες, από γνωστές έως ανώνυμες παρουσίες.

Περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 κινηματογραφικά στιγμιότυπα και παρουσιάζει τη γάτα ως ξεχωριστό κινηματογραφικό «καστ».

Η έκδοση εξετάζει επίσης τον ρόλο της γάτας στη μυθολογία και λαογραφία, όπως τους συμβολισμούς της στην αρχαία Αίγυπτο και τις συνδέσεις με μάγισσες.

Περιλαμβάνονται πραγματικές γάτες-«ηθοποιοί» με σημαντική φιλμογραφία που έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα σε ταινίες.

Το βιβλίο στοχεύει σε συστηματική καταγραφή της σχέσης ανάμεσα στις γάτες και την ιστορία του κινηματογράφου, όχι απλώς σε ένα λεύκωμα με εικόνες. Snapshot powered by AI

Πρωταγωνίστριες, πιστοί σύντροφοι, συνεργοί, κληρονόμοι περιουσιών, επιβάτες διαστημοπλοίων ή απλώς μια φευγαλέα παρουσία στο βάθος ενός πλάνου. Οι γάτες έχουν αναλάβει σχεδόν κάθε πιθανό ρόλο στην ιστορία του κινηματογράφου και τώρα αποκτούν τη δική τους εγκυκλοπαίδεια.

Το «The Encyclopedia of Movie Cats», της Μάντελεϊν Μόρλεϊ και των εκδόσεων A24, συγκεντρώνει περισσότερες από 1.000 γάτες που έχουν εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη, επιχειρώντας να τις αντιμετωπίσει ως ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό «καστ».

Η καταγραφή γίνεται αλφαβητικά και δεν περιορίζεται μόνο στις διάσημες περιπτώσεις. Δίπλα σε χαρακτήρες όπως ο Puss in Boots (Γάτος Σπιρουνάτος) και ο Mr. Bigglesworth από τις ταινίες «Austin Powers», βρίσκουν θέση και ανώνυμες γάτες που εμφανίζονται για λίγες μόνο στιγμές, χωρίς ποτέ να αποκτούν όνομα ή ουσιαστικό ρόλο στην πλοκή.

Και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν την έκδοση να ξεχωρίζει: η προσπάθεια να καταγραφεί όχι μόνο το προφανές, αλλά ολόκληρη η παρουσία της γάτας στον κινηματογράφο.

Στις σελίδες του βιβλίου συναντά κανείς αιλουροειδή που έχουν λειτουργήσει ως σύντροφοι ή ανταγωνιστές των ηρώων, ως συνεργοί σε εγκλήματα, αλλά και γάτες που έχουν ταξιδέψει στο Διάστημα, έχουν φορέσει ανθρώπινα ρούχα ή ακόμη έχουν βρεθεί να κληρονομούν περιουσίες.

Η έκδοση συνοδεύεται από περισσότερα από 1.900 κινηματογραφικά στιγμιότυπα, ενώ δεν μένει μόνο στη μυθοπλασία. Εξετάζει επίσης τη θέση της γάτας στη μυθολογία και τη λαογραφία, από τους αγγελιοφόρους της αιγυπτιακής θεάς Μπαστέτ έως τα πνεύματα-συντρόφους που συνδέθηκαν με τις μάγισσες.

Ιδιαίτερο χώρο καταλαμβάνουν και πραγματικές γάτες-«ηθοποιοί», οι οποίες απέκτησαν τη δική τους αξιοσημείωτη φιλμογραφία μέσα από επανειλημμένες εμφανίσεις σε ταινίες.

Όπως σημειώνεται στην παρουσίαση του βιβλίου, το «The Encyclopedia of Movie Cats» δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς ένα λεύκωμα με όμορφες εικόνες, αλλά μια συστηματική καταγραφή της ιδιαίτερης σχέσης ανάμεσα στις γάτες και την ιστορία του κινηματογράφου.

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