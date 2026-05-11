Γάτες ή σκύλοι; Γιατί στην Ανατολική Ασία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται... γατόφιλοι

Ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Ασίας έχουν ένα ιστορικό «μανίας» με τις γάτες, η οποία με την σειρά της συνέβαλε στην τρέχουσα «έκρηξη» της δημοτικότητας των αγαπημένων αιλουροειδών

Είναι ένα διαχρονικό ερώτημα: προτιμάτε τις γάτες ή τα σκυλιά;

Στην Ανατολική Ασία, φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι... γατόφιλοι.

Στην Ταϊβάν, σύμφωνα με κυβερνητική έρευνα, οι γάτες ξεπέρασαν σε αριθμό τους σκύλους για πρώτη φορά το 2025. Ο πληθυσμός των γατών έχει αυξηθεί ραγδαία, από 1,3 εκατομμύρια το 2023 σε 1,7 εκατομμύρια πέρυσι – μια αύξηση σχεδόν 33%.

Το ίδιο συνέβη και στην Κίνα το 2021. Η Ιαπωνία ήταν ίσως η πρώτη χώρα που ξεκίνησε αυτή την «τάση», με τις γάτες να ξεπερνούν τους σκύλους, ήδη από πριν από μια δεκαετία. Ακόμη και σε μέρη όπου οι σκύλοι εξακολουθούν να είναι πιο συνηθισμένοι, όπως η Νότια Κορέα ή το Χονγκ Κονγκ, οι γάτες φαίνεται να κερδίζουν όλο και περισσότερη δημοτικότητα.

Όλα αυτά τα μέρη έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: άνθρωποι που ζουν σε μικρά διαμερίσματα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, συχνά μοναχικοί, και με απαιτητικές δουλειές που τους αφήνουν ελάχιστο χρόνο για ένα κατοικίδιο που απαιτεί συχνή συντροφιά.

«Το να έχεις γάτα είναι πιο βολικό όταν ζεις σε μια πόλη, καθώς είναι λιγότερα χρονοβόρα ζώα συντροφιάς. Και ας το παραδεχτούμε, πολλοί άνθρωποι φοβούνται πολύ τα σκυλιά για να τα έχουν μέσα στο σπίτι τους», είπε η Έλεν Τσούνγκ, κάτοικος του Χονγκ Κονγκ, μιλώντας στο CNN ένα απόγευμα σε ένα καφέ για γάτες γεμάτο επισκέπτες.

Και, πρόσθεσε, «νομίζω ότι οι γάτες είναι απλά πιο χαριτωμένες».

Αν και η γλυκύτητα ενός ζώου μπορεί κάποιες φορές να είναι αρκετή, οι συγκεκριμένες περιοχές μαστίζονται από την μείωση των ποσοστών γεννήσεων – παρά τις έντονες προσπάθειες των κυβερνήσεων να αντιστρέψουν την τάση.

«Οι άνθρωποι επιλέγουν να μην κάνουν παιδιά πλέον και προτιμούν να έχουν ένα κατοικίδιο», δήλωσε ο Πολ Γουόνγκ, κλινικός ψυχολόγος που εργάζεται με ζώα θεραπείας και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ (HKU).

Οι προκλήσεις της ζωής στην πόλη «πιθανότατα οδηγούν τους ανθρώπους να προτιμούν τις γάτες αντί για τα σκυλιά», πρόσθεσε.

Αντιμετωπίζοντας τη μοναξιά

Ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Ασίας έχουν ένα ιστορικό «μανίας» με τις γάτες, η οποία με την σειρά της συνέβαλε στην τρέχουσα «έκρηξη» της δημοτικότητας των αγαπημένων αιλουροειδών.

Για παράδειγμα, η Ιαπωνία είναι η πατρίδα της «Hello Kitty», της μικρής γάτας κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε το 1974 και δημιούργησε μια «αυτοκρατορία» αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η χώρα διαθέτει επίσης αρκετά νησιά στα οποία κατοικούν αγριόγατες, τα οποία έχουν γίνει δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί.

Ωστόσο, οι γάτες έχουν περάσει δύσκολες στιγμές σε άλλα μέρη. Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι στη Νότια Κορέα πίστευαν ότι οι γάτες είναι συνώνυμες με την κακοτυχία ή τα κακά πνεύματα.

Ωστόσο, αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει σιγά-σιγά. Οι γάτες ως κατοικίδια συντροφιάς στη Νότια Κορέα έχουν αυξηθεί απότομα από την πανδημία του Covid-19 – ίσως επειδή είναι πιο εύκολο να ζουν με ευημερία σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με μια έκθεση του 2025 της KB Financial Group.

Η Γκονγκ Σου-χιουν, κτηνίατρος στο κέντρο υιοθεσίας γατών Ballyeomaru στο Χουασόνγκ, μια πόλη στη βορειοδυτική Νότια Κορέα, δήλωσε στο CNN ότι «αισθάνεται ότι το ενδιαφέρον για τις γάτες αυξάνεται». Περισσότεροι άνθρωποι έρχονται και υιοθετούν γάτες ή εργάζονται εθελοντικά στο κέντρο μας, είπε.

Η διαφορά μάλλον οφείλεται σε μια αλλαγή νοοτροπίας, σύμφωνα με την οποία τα ζώα πλέον θεωρούνται κατοικίδια συντροφιάς αντί για διακοσμητικά, εξήγησε ο Γουόνγκ. Για παράδειγμα, παλαιότερα οι σκύλοι χρησιμοποιούνταν κυρίως για ασφάλεια, ενώ οι γάτες χρησιμοποιούνταν για την καταπολέμηση των παρασίτων. Τώρα, χρησιμοποιούνται για την «αντιμετώπιση της μοναξιάς», πρόσθεσε.

Η ζωή στην πόλη φέρνει τις δικές της προκλήσεις

Την ίδια στιγμή, πολλά μέρη στην Ανατολική Ασία έχουν δει τεράστιες αλλαγές στις δημογραφικές και κοινωνικές τους τάσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Σε όλη την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, οι νέοι εγκατέλειψαν μαζικά τα σπίτια τους στην ύπαιθρο για να βρουν δουλειά στις μεγάλες πόλεις, αφήνοντας συχνά πίσω τους ερημωμένα χωριά που κατοικούνται από έναν μικρό αριθμό ηλικιωμένων.

Όμως, η ζωή στην πόλη φέρνει τις δικές της προκλήσεις. Πολλοί νέοι της Ανατολικής Ασίας αντιμετωπίζουν υπερ-ανταγωνιστικές αγορές εργασίας, ευμετάβλητους μισθούς, υψηλό κόστος διαβίωσης και εξαντλητικά ωράρια εργασίας.

Η υπερβολική εργασιακή κουλτούρα της Κίνας έγινε τόσο μεγάλο πρόβλημα που καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας το 2021. Στην Ιαπωνία, υπάρχει το φαινόμενο του «θανάτου από υπερκόπωση», όπου η κυβέρνηση έχει επιβάλει νομικά όρια στις υπερωρίες.

«Αυτές οι συνθήκες κάνουν τις γάτες μια πιο πρακτική επιλογή, ειδικά για τη νεότερη γενιά», δήλωσε ο Τζο Νγκάι, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Shue Yan του Χονγκ Κονγκ. «Καθώς οι γάτες προσαρμόζονται καλά σε εσωτερικούς χώρους και δεν χρειάζονται καθημερινές βόλτες, προσφέροντας μια μορφή συντροφιάς που ταιριάζει πιο εύκολα στους περιορισμούς της αστικής ζωής στο Χονγκ Κονγκ».

Και αυτό φαίνεται και στην αγορά.

Μια έκθεση του 2024 της διεθνούς τράπεζας επενδύσεων Goldman Sachs διαπίστωσε ότι η τροφή για κατοικίδια είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους καταναλωτικούς τομείς στην Κίνα, με την αξία του κλάδου να αναμένεται να εκτοξευθεί στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νότια Κορέα, όπου το 2023 πωλήθηκαν περισσότερα καροτσάκια για κατοικίδια από καροτσάκια για μωρά για πρώτη φορά.

Αυτό μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτη είδηση για τις κυβερνήσεις που επιθυμούν περισσότερα μωρά. Ωστόσο, αντί για παιδιά, ένα γατάκι μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη παρηγοριά στους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

