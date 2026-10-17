Σαββατοκύριακο με Γιώργο Χρυσοστόμου, δωρεάν είσοδο στο ΕΜΣΤ, σινεμά και Chicago Blues

Snapshot Η παράσταση «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου αναβιώνει την Ελλάδα του παλιού κινηματογράφου μέσω των χαρακτήρων της κλασικής ταινίας της Φίνος Φιλμ.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσφέρει τρεις ημέρες δωρεάν εισόδου για να γιορτάσει τη βράβευσή του ως καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο τέχνης για το 2026.

Η μαύρη κωμωδία «Θυσία» του Ρομέν Γαβράς σατιρίζει την υποκρισία της οικονομικής ελίτ και την κλιματική κρίση μέσα από μια ιστορία που κορυφώνεται σε μια τελετουργική θυσία στη Σαντορίνη.

Ο John Primer, θρύλος του Chicago Blues, εμφανίζεται στο Half Note Jazz Club στην Αθήνα για τέσσερις βραδιές, συνοδευόμενος από τον αρμονικίστα Giles Robson και τη Robbin Kapsalis.

Η σύγχρονη κωμωδία «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» παρουσιάζεται στο Θέατρο Ιλίσια, συνδυάζοντας commedia dell’arte και βρετανικό χιούμορ με σκηνοθεσία Θάνου Τοκάκη. Snapshot powered by AI

«Τζένη Τζένη»: Ο Νίκος Καραθάνος επιστρέφει στη μυθολογία του ελληνικού σινεμά

Με αφετηρία την κλασική ταινία «Τζένη Τζένη» της Φίνος Φιλμ, ο Νίκος Καραθάνος δημιουργεί μια παράσταση που κοιτάζει με νοσταλγία την Ελλάδα του παλιού κινηματογράφου. Μια Ελλάδα φωτός, καλοκαιριού, ανεμελιάς και ομορφιάς, που σήμερα μοιάζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Με έναν θίασο που αποτελείται από τις «σκιές» και τα φαντάσματα των ηρώων της ταινίας, η παράσταση στήνει ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για μια εποχή που πέρασε, αλλά εξακολουθεί να ζει μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Οι ηθοποιοί αναζητούν τις μορφές που συνόδευσαν τα κυριακάτικα τραπέζια και τις αναμνήσεις των παιδικών τους χρόνων, σε μια διαδρομή ανάμεσα στη νοσταλγία, τον θρήνο και τη γιορτή της κινηματογραφικής αθανασίας.

Στιγμιότυπο από την πρόβα τζενεράλε της παράστασης «Τζένη-Τζένη» Elina Giounanli/nophoto.gr

Στη σκηνή συναντώνται, μεταξύ άλλων, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Νίκος Καραθάνος, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο Χρήστος Λούλης, η Χάρις Αλεξίου, ο Κώστας Μπερικόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Ιωάννα Μαυρέα.

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη. Το πρωτότυπο κείμενο υπογράφουν οι Κώστας Πρετεντέρης και Ασημάκης Γιαλαμάς, ενώ η σκηνοθεσία και η σύλληψη ανήκουν στον Νίκο Καραθάνο.

Πού: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Πότε: Σάββατο στις 17:30 και στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Μια κωμωδία με ασταμάτητες παρεξηγήσεις

Το Θέατρο Ιλίσια φιλοξενεί το έργο του Richard Bean «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» (One Man, Two Guvnors), σε σκηνοθεσία Θάνου Τοκάκη. Μια σύγχρονη κωμωδία που συνδυάζει την παράδοση της commedia dell’arte με το βρετανικό χιούμορ και τον φρενήρη ρυθμό των κωμικών ανατροπών.

Ο Φράνσις χρειάζεται επειγόντως δουλειά, αλλά και φαγητό. Όταν εμφανίζεται η ευκαιρία να εργαστεί για δύο αφεντικά ταυτόχρονα, αποφασίζει να αναλάβει και τις δύο δουλειές, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Η απόφασή του, ωστόσο, τον μπλέκει σε μια αλυσίδα από μυστικά, κρυφούς έρωτες, εγκληματικές ιστορίες και παρεξηγήσεις που απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

https://www.instagram.com/reel/Dec2W2aIsOu/

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου ερμηνεύει τον Φράνσις, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο της Ρέιτσελ και του Ρόσκο. Η σκηνοθεσία αξιοποιεί τη σωματικότητα, τη διάδραση με το κοινό και τις διαρκείς μεταμορφώσεις των ηθοποιών, δημιουργώντας μια σκηνική συνθήκη όπου το χάος γίνεται πηγή γέλιου.

Το έργο αποτελεί διασκευή του κλασικού «Υπηρέτη δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, που γράφτηκε το 1743. Η βρετανική παραγωγή γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο και στο Broadway, απέσπασε σημαντικές διακρίσεις και χάρισε στον James Corden το βραβείο Tony Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Πού: Θέατρο Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα

Πότε: Σάββατο στις 18:00

Μουσεία και εικαστικά

Το ΕΜΣΤ γιορτάζει τη διάκρισή του με τρεις ημέρες δωρεάν εισόδου

Τρεις ημέρες δωρεάν εισόδου για το κοινό προσφέρει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με αφορμή τη βράβευσή του ως το καλύτερο ευρωπαϊκό Μουσείο Τέχνης για το 2026 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων (European Museum Academy).

Την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες είχαν και θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν δωρεάν στο πρόγραμμα του μουσείου και να γνωρίσουν τις εκθέσεις του. Παράλληλα, το μουσείο προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί του αυτή τη σημαντική αναγνώριση, η οποία τιμά τόσο τη δραστηριότητά του όσο και την παρουσία της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα.

Το ΕΜΣΤ προσεγγίζει την τέχνη ως πεδίο διαλόγου για τα πιο επίκαιρα ζητήματα της κοινωνίας, από τη μνήμη, την αγάπη και τη μετανάστευση έως τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, την ισότητα, τη σχέση ανθρώπου και φύσης και τη βιωσιμότητα. Με διεθνή προσανατολισμό και σταθερή αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα, επιδιώκει να δίνει χώρο σε διαφορετικές φωνές και αφηγήσεις, αντιμετωπίζοντας την τέχνη και τον πολιτισμό ως δικαίωμα όλων.

Η βράβευση αποτελεί αφορμή για μια επίσκεψη στο μουσείο και μια γνωριμία με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις που φιλοξενεί.

Σινεμά

«Θυσία»: Ο Ρομέν Γαβράς σατιρίζει την υποκρισία της ελίτ

Η κλιματική κρίση, η υποκρισία της οικονομικής ελίτ και η βιομηχανία της διασημότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της «Θυσίας», της μαύρης κωμωδίας του Ρομέν Γαβρά, η οποία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη σάτιρα, το παράλογο και το δράμα.

Η ιστορία ξεκινά σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, όπου δισεκατομμυριούχοι επιχειρούν να εμφανιστούν ως σωτήρες του πλανήτη, την ώρα που ένας χολιγουντιανός σταρ προετοιμάζει την επιστροφή του έπειτα από ένα δημόσιο σκάνδαλο. Την ίδια στιγμή, μια ομάδα ακτιβιστών εισβάλλει στον χώρο, αποφασισμένη να αποκαλύψει την υποκρισία πίσω από τις μεγαλόστομες περιβαλλοντικές διακηρύξεις.

Η κατάσταση οδηγείται σε μαζική απαγωγή, με το χάος να μεταδίδεται ζωντανά και την ιστορία να παίρνει μια ακραία τροπή, με τελικό προορισμό το ηφαίστειο της Σαντορίνης και μια τελετουργική θυσία.

Στο καστ συμμετέχουν ο Βενσάν Κασέλ, ο Κρις Έβανς, η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Τζον Μάλκοβιτς. Ο Κασέλ υποδύεται έναν πάμπλουτο επιχειρηματία που αντιμετωπίζει με κυνισμό τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες των γύρω του, ενώ ο χαρακτήρας του Έβανς παλεύει να ξεφύγει από την κατασκευασμένη δημόσια εικόνα του. Η Τέιλορ-Τζόι ενσαρκώνει μια ακτιβίστρια με ακλόνητη αποφασιστικότητα, αλλά και προσωπικές αντιφάσεις.

«Έτσι ξαφνικά»: Μια ιστορία για την ανθρώπινη φροντίδα και τις απρόσμενες συναντήσεις

Η Μαρί-Λου Φοντέν, διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της.

Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια Γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, θα αλλάξει τη ζωή της.

Σκηνοθεσία: Ryusuke Hamaguchi

Μουσική

Ο John Primer επιστρέφει στο Half Note Jazz Club με αυθεντικό Chicago Blues

Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Chicago Blues, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής John Primer, επιστρέφει στο Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 16 έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, για τέσσερις βραδιές αφιερωμένες στον αυθεντικό ήχο των blues.

Με τρεις υποψηφιότητες για Grammy, πολυετή πορεία δίπλα σε εμβληματικές μορφές του είδους και ένταξη στο Blues Hall of Fame, ο Primer θεωρείται ένας από τους ζωντανούς θρύλους της αμερικανικής blues παράδοσης. Στην καριέρα του έχει συνεργαστεί με τον Muddy Waters, τον Willie Dixon και τον Magic Slim, ενώ έχει συμμετάσχει και σε ηχογραφήσεις με τους Rolling Stones.

https://www.instagram.com/p/Dddr1psDkvi/

Στην Αθήνα θα εμφανιστεί μαζί με τον Βρετανό αρμονικίστα Giles Robson, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους μουσικούς της φυσαρμόνικας στην ευρωπαϊκή blues σκηνή. Η παρουσία της τραγουδίστριας Robbin Kapsalis θα ενισχύσει το σχήμα από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και μετά, προσθέτοντας ακόμη μία φωνή στον ήχο της παράδοσης του Σικάγου.

Ο John Primer γεννήθηκε στο Camden του Μισισιπή και μετακόμισε στο Σικάγο σε ηλικία 18 ετών. Η πορεία του τον οδήγησε από τις συνεργασίες με σημαντικούς μουσικούς της σκηνής μέχρι τη δημιουργία της δικής του Real Deal Blues Band, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Με 26 προσωπικούς δίσκους και δεκάδες χρόνια παρουσίας στη σκηνή, συνεχίζει να μεταφέρει τον ήχο των blues στις νεότερες γενιές.

Πού: Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17

Πότε: Σάββατο στις 22:00 - Κυριακή στις 21:30

Η Robbin Kapsalis συμμετέχει από το Σάββατο

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