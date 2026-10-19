Μποτιτσέλι: Το μυστήριο του θανάτου της μούσας του λύνεται έπειτα από πέντε και πλέον αιώνες

Snapshot Η Σιμονέτα Βεσπούτσι, μούσα του Μποτιτσέλι, δεν πέθανε από φυματίωση όπως πιστευόταν, αλλά πιθανώς από επιπλοκές όγκου της υπόφυσης.

Επιστήμονες, μελετώντας πίνακες και αρχειακά στοιχεία, εντόπισαν αλλαγές στα χαρακτηριστικά της που υποδηλώνουν όγκο στην υπόφυση.

Η παραγωγή γάλακτος που απεικονίζεται σε πίνακα και τα συμπτώματα της Σιμονέτας (ρινορραγίες, ημικρανίες, παραισθήσεις) στηρίζουν την νέα διάγνωση.

Δύο τραυματικά γεγονότα πριν από τον θάνατό της πιθανώς επιτάχυναν την επιδείνωση του όγκου και την τελική αιμορραγία.

Η νέα μελέτη δημοσιεύεται το 2026 και αναθεωρεί την ιστορική αντίληψη για τα αίτια θανάτου της Σιμονέτας Βεσπούτσι. Snapshot powered by AI

Με το μελαγχολικό της πρόσωπο και τα μακριά, κυματιστά μαλλιά της, έγινε σύμβολο της Αναγέννησης. Η Σιμονέτα Βεσπούτσι, μούσα του Ιταλού Σάντρο Μποτιτσέλι (1445–1510), θεωρείται ότι ενέπνευσε αρκετές από τις γυναικείες μορφές του ζωγράφου. Επί χρόνια, η φυματίωση θεωρούνταν η αιτία του πρόωρου θανάτου της, το 1476, σε ηλικία 23 ετών. Μέχρι που ένας Ιταλός ενδοκρινολόγος, ο Πάολο Ποτσίλι, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Campus Bio-Medico της Ρώμης, στάθηκε σε μια αινιγματική λεπτομέρεια ενός σπάνια εκτιθέμενου πίνακα του καλλιτέχνη.

Όλα αρχίζουν το 2016, στο Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου του Λονδίνου, στην έκθεση «Botticelli Reimagined», «Ο Μποτιτσέλι με νέα ματιά». Εκεί, ο Πάολο Ποτσίλι ανακαλύπτει το «Αλληγορικό πορτρέτο μιας γυναίκας», έργο περίπου του 1490, που παραδοσιακά συνδέεται με τη Σιμονέτα Βεσπούτσι. Ο πίνακας, από ιδιωτική συλλογή, παραπέμπει στο εικονογραφικό θέμα της Maria lactans, δηλαδή της Παναγίας που θηλάζει.

Την προσοχή του ειδικού στις ορμόνες και στον μεταβολισμό τραβά το γάλα που αναβλύζει από το στήθος της νεαρής γυναίκας. Κι αυτό ενώ οι ιστορικοί θεωρούν ότι η Σιμονέτα πιθανότατα δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει. Η γυναίκα από τη Γένοβα δεν απέκτησε παιδιά στα χρόνια του γάμου της, ενώ ο σύζυγός της, Μάρκο Βεσπούτσι, απέκτησε παιδιά στον δεύτερο γάμο του.

Έντονες αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου

«Έδωσα την κάρτα μου σε έναν από τους υπευθύνους της έκθεσης, ώστε να με φέρει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του πίνακα», θυμάται ο Πάολο Ποτσίλι. Περιμένοντας απάντηση, εξετάζει άλλα έργα για τα οποία ενδέχεται να είχε ποζάρει η Σιμονέτα. Οι έντονες μεταβολές σε ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της τον κάνουν να υποψιαστεί όγκο στην υπόφυση. Πρόκειται για τον αδένα που, μεταξύ άλλων, ελέγχει την παραγωγή προλακτίνης, της ορμόνης που ενεργοποιεί την παραγωγή γάλακτος μετά τον τοκετό.

«Λίγους μήνες αργότερα χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ο συλλέκτης». Έχοντας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να μελετήσει τον πίνακα, ο Ιταλός επιστήμονας συγκροτεί ομάδα με δύο ακόμη πανεπιστημιακούς, για να διερευνήσουν την αρχική του υπόθεση.

Η έρευνα συναντά, ωστόσο, ένα σοβαρό εμπόδιο. Η Σιμονέτα Βεσπούτσι είχε ταφεί στην εκκλησία Ονισάντι της Φλωρεντίας, η οποία πλημμύρισε από τον Άρνο κατά την καταστροφική πλημμύρα του 1966. Οι επιστήμονες θα πρέπει επομένως να προχωρήσουν χωρίς τα πολύτιμα στοιχεία που θα μπορούσε να περιέχει ο τάφος της, ιδίως οστά και ίχνη οργανικής ύλης. Απομένουν οι πίνακες και τα αρχεία του Κουατροτσέντο, του ιταλικού 15ου αιώνα, για να επιχειρήσουν να λύσουν το μυστήριο του θανάτου της.

Ανέκδοτα αρχειακά στοιχεία

Με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου αναγνώρισης προσώπου, η ομάδα του καθηγητή Ποτσίλι καταρτίζει κατάλογο πέντε πινάκων που, σύμφωνα με την ανάλυσή της, απεικονίζουν σχεδόν με βεβαιότητα τη Σιμονέτα. Ανάμεσά τους βρίσκεται η «Γέννηση της Αφροδίτης», περίπου του 1485, ένα από τα αριστουργήματα της Πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία.

Τα πρόσωπα, ζωγραφισμένα από διαφορετικές γωνίες πριν από περισσότερους από πέντε αιώνες, ανασυντίθενται σε τρισδιάστατα μοντέλα. Αποτυπώνουν το πέρασμα του χρόνου —και της ασθένειας στα χαρακτηριστικά της «ασύγκριτης», όπως την αποκαλούσαν τότε, τιμώντας την ομορφιά της.

«Οι μεταβολές στα χαρακτηριστικά της Σιμονέτας αντιστοιχούσαν σε εκείνες που παρατηρούνται σε γνωστές κλινικές περιπτώσεις όγκων της υπόφυσης», αναφέρει ο Πάολο Ποτσίλι. Με βάση αυτά τα πρώτα ευρήματα, οι ερευνητές διατυπώνουν μια υπόθεση που αμφισβητεί την ιστορική διάγνωση της φυματίωσης.

Νέα, ανέκδοτα αρχειακά στοιχεία εμπλουτίζουν την έρευνα, την οποία ο Ποτσίλι συνεχίζει με τρεις ακόμη επιστήμονες. Η νέα μελέτη τους δημοσιεύεται τον Ιούνιο του 2026 στη βρετανική επιστημονική επιθεώρηση Endocrinology, Diabetes & Metabolism.

Οι τελευταίες ημέρες της νεαρής γυναίκας περιγράφονται λεπτομερώς στις σημειώσεις των δύο γιατρών που έστειλαν στο προσκέφαλό της η οικογένεια Βεσπούτσι και οι Μέδικοι, με τους οποίους διατηρούσε στενές σχέσεις. Περιγράφονται επίσης στην αλληλογραφία ανάμεσα στον πεθερό της και στον Λαυρέντιο τον Μεγαλοπρεπή, ηγέτη της Φλωρεντινής Δημοκρατίας.

Καθηλωμένη στο κρεβάτι, υπέφερε από ρινορραγίες και ρινικές εκκρίσεις, που συνοδεύονταν από ημικρανίες. Βρισκόταν σε σύγχυση, είχε παραισθήσεις, εμετούς και εξάρσεις πυρετού, ενώ ζητούσε να παραμένει στο σκοτάδι.

Δύο τραυματικά περιστατικά

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες για τις τελευταίες ημέρες της, οι ερευνητές καταλήγουν ότι η πιθανότερη αιτία θανάτου ήταν πράγματι μια επιπλοκή όγκου της υπόφυσης. Ο αρχικά καλοήθης όγκος εκτιμάται ότι προκάλεσε σταδιακές αλλαγές στη γνάθο, στην περιοχή πάνω από τα μάτια και στους μαλακούς ιστούς, καθώς και μη φυσιολογική παραγωγή γάλακτος.

Ακόμη και ο ελαφρύς στραβισμός που διακρίνεται στη «Γέννηση της Αφροδίτης» θα μπορούσε να οφείλεται σε πίεση του οπτικού νεύρου από τον όγκο. Η ανάπτυξή του ενδέχεται τελικά να επιταχύνθηκε απότομα, καταστρέφοντας το αγγειακό δίκτυο του αδένα και προκαλώντας τη μοιραία αιμορραγία.

Διασταυρώνοντας χρονικά και ποιήματα της εποχής, τα οποία έφερε στο φως η Τζοβάνα Στράνο, συγγραφέας δύο βιογραφιών της Σιμονέτας Βεσπούτσι, οι ερευνητές εντοπίζουν δύο τραυματικά περιστατικά που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αιφνίδια αύξηση του όγκου.

Το πρώτο είναι η επίθεση που δέχθηκε η νεαρή γυναίκα από τον δούκα της Καλαβρίας, Αλφόνσο Β΄ της Αραγωνίας, ένα βράδυ που είχε βγει μόνη της για να δροσιστεί στις όχθες του Άρνου. Το δεύτερο είναι ένας έντονος χορός σε χοροεσπερίδα, στη διάρκεια του οποίου κατέρρευσε ωχρή, με τη μύτη της να αιμορραγεί ακατάσχετα.

Τα περιστατικά συνέβησαν λίγο πριν από τον θάνατό της. «Αυτοί οι τραυματισμοί θα μπορούσαν να είχαν επιδεινώσει απότομα την κατάσταση της Σιμονέτας», εκτιμά ο Πάολο Ποτσίλι.

Ενώ αργοπέθαινε, της χορηγήθηκε θεραπεία κατά της φυματίωσης, χωρίς αποτέλεσμα. Η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή την άνοιξη του 1476. Ο Μποτιτσέλι, όμως, συνέχισε να τη ζωγραφίζει για χρόνια μετά τον θάνατό της.

Χωρίς να το γνωρίζει, ο καλλιτέχνης έδινε στη σύγχρονη επιστήμη τα κλειδιά για να επανεξετάσει μια ενδεχομένως λανθασμένη διάγνωση. Και, πεντακόσια πενήντα χρόνια αργότερα, να αποδώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ιστορία της μούσας του με το αθάνατο πρόσωπο.

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