Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Είμαι καλά και αναρρώνω σπίτι μου»

Snapshot Ο Βασλης Παπακωνσταντίνου ανέφερε μέσω Facebook ότι αναρρώνει στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του.

Ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά του και ηρεμία κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Η υγεία του είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω επίμονης πνευμονίας που οδήγησε στην ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών του.

Είχε νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική και φέρεται να πήρε εξιτήριο την Κυριακή.

Ο τραγουδιστής δε δίνει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, αλλά υπόσχεται επιστροφή στις σκηνές σύντομα. Snapshot powered by AI

Με μία ανάρτηση στο Facebook απάντησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τις ευχές του, ενώ ζήτησε να γίνει σεβαστή η ανάγκη του για ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου.

Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου.

Τα λέμε σύντομα από κοντά, Βασίλης».

Ο τραγουδιστής τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική, από την οποία φέρεται να πήρε εξιτήριο την Κυριακή.

Με τη νέα του ανάρτηση, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ενημερώνει ότι βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει κοντά στην οικογένειά του, χωρίς να αναφέρεται ευθέως στις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει για τη νοσηλεία του. Παράλληλα, το μήνυμά του εστιάζει στην ανάγκη να διατηρήσει την ηρεμία του και να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του.

Το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση της υγείας του είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, με σχετικά δημοσιεύματα και πληροφορίες να προκαλούν ενδιαφέρον και συζητήσεις. Ο ίδιος, ωστόσο, επιλέγει να μην επεκταθεί σε λεπτομέρειες και να ευχαριστήσει όσους τού έστειλαν τις ευχές τους.

Η περιπέτεια με την υγεία του είχε γίνει γνωστή ήδη από τις 20 Αυγούστου, όταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε μέσω Facebook την ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών του, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε επίμονη πνευμονία.

«Δυστυχώς μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, είχε στείλει ένα μήνυμα στους ανθρώπους που τον ακολουθούν και τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη σκηνή.

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης», ανέφερε στην ίδια ανάρτηση.

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