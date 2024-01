Η αντίδραση του Λεμπρόν Τζέιμς για τον Γιούργκεν Κλοπ

Ως άνθρωπος του αθλητισμού αλλά και μέτοχος της Λίβερπουλ, ο Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε το δικό του μήνυμα για την ανακοίνωση φυγής του Γιούργκεν Κλοπ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το δικό του ευχαριστώ θέλησε να πει ο Λεμπρόν Τζέιμς στον Γιούργκεν Κλοπ. Ο «βασιλιάς» με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του Γερμανού απ’ τον πάγκο της Λίβερπουλ, καθώς στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει όπως αποφάσισε.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ως άνθρωπος του αθλητισμού αλλά και μέτοχος της Λίβερπουλ, ανέφερε τα εξής:

«Σε ευχαριστώ για όλα και για ακόμα περισσότερα. Είσαι ένας απίστευτος προπονητής και δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Το πιο σημαντικό; You ‘ll never walk alone. Θα λείψεις στους κόκκινους».