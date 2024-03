Μάχες για την πρόκριση στο Champions League με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Δίνεις ώθηση στο στοίχημα σου με το νέο Bet Builder στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Τα 4 πρώτα εισιτήρια που οδηγούν προημιτελική φάση του Champions League «σφραγίζονται» αυτήν την εβδομάδα.

Σήμερα (22:00) γίνονται οι δύο πρώτοι αγώνες ρεβάνς της φάσης των «16». Η Ρεάλ Σοσιεδάδ αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου την Λάτσιο. Στις πρώτες αναμετρήσεις τους κέρδισαν η Παρί Σεν Ζερμέν με 2-0 και η Λάτσιο με 1-0.

Ακολουθούν αύριο (22:00) άλλα δύο παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Κοπεγχάγη και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Λειψία. Στα πρώτα ματς πέτυχαν εκτός έδρας νίκες η Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 και η Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0.

Πρώτοι αγώνες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στους «16» του Conference League

Στα άλλα δύο Κύπελλα Ευρώπης, το Europa League και το Europa Conference League, γίνονται οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16». Την Πέμπτη, στις 19:45, ο Ολυμπιακός παίζει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε super αποδόσεις και bet builder, που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό παίκτη, έχει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για όλα τα παιχνίδια των Κυπέλλων Ευρώπης.

Το Cash Out του Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ ανανεώθηκε και έγινε καλύτερο από ποτέ. Για πρώτη φορά μπορείς να κάνεις Partial ή Auto Cash Out* μέσω του opapstore app όποια στιγμή θέλεις.

Με το ανανεωμένο Bet Builder μπορείς να «χτίσεις» το στοίχημα σου όπως το θες, συνδυάζοντας το Βet Builder σου με άλλα Bet Builder, ακόμα και με άλλες επιλογές από διαφορετικούς αγώνες και ζεις μια μοναδική εμπειρία.

Δίνεις ώθηση στο στοίχημα σου με το νέο Bet Builder* από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ!



Bet Builder ready για τους σημερινούς αγώνες του Champions League



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και Bet Builder ready. Δείτε επιλογές για τα 2 σημερινά ματς του Champions League:



Μπάγερν Μονάχου-Λάτσιο



* Ο Χάρι Κέιν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει & Over 3,5 γκολ.

* Ο Τσίρο Ιμόμπιλε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ισοπαλία.

* Ισοπαλία, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 3,5 γκολ



Ρεάλ Σοσιεδάδ-Παρί Σεν Ζερμέν



* Ο Αντρέ Σίλβα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ρεάλ Σοσιεδάδ να κερδίσει.

* Ο Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ισοπαλία.

* Ισοπαλία, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 3,5 γκολ.

Πάμε Στοίχημα Tipsters: Η κορυφαία κοινότητα παικτών σε περιμένει στο opapstore app

Το Πάμε Στοίχημα είναι πιο πλούσιο από ποτέ με τους Πάμε Στοίχημα Tipsters, την μοναδική κοινότητα για παίκτες στην Ελλάδα. Μπορείς να συνδεθείς με τη νέα ψηφιακή στοιχηματική ομάδα των κορυφαίων Tipsters αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

Μπαίνεις στο opapstore app, ακολουθείς τους κορυφαίους, «αντιγράφεις» τα στοιχήματά τους, ανεβάζεις τα δικά σου και σκαρφαλώνεις στο leaderboard για να κερδίσεις απίθανα δώρα*.

Στην κορυφαία κοινότητα, παίζουν τα πάντα… Δυνατές στοιχηματικές προβλέψεις, αθλητικά νέα & super δώρα*

Τώρα μπορείς να γίνεις ο απόλυτος tipster στο Πάμε Στοίχημα με την κορυφαία ψηφιακή κοινότητα παικτών στην Ελλάδα στα καταστήματα ΟΠΑΠ, αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

