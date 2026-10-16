Συγκλονίζει ο Ζάετς: «Σαν δεύτερος πατέρας μου ο Γιώργος Βαρδινογιάννης»

Ο Βέλιμιρ Ζάετς, μία από τις εμβληματικές μορφές που φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο «Καπετάνιος» ήταν εκείνος που πήρε την απόφαση να φέρει τον Κροάτη στους «πράσινους», συμβάλλοντας στη σύνδεση του ονόματός του με την ιστορία του συλλόγου.

Η ανάρτηση του Βέλιμιρ Ζάετς:

«Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη με γέμισε με λύπη. Ο Γιώργος ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε τη δυνατότητα να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για εμένα, όμως, ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη ζωή μου και ήταν σαν δεύτερος πατέρας για εμένα.

Του οφείλω πολλά, όχι μόνο για την ευκαιρία που μου έδωσε, αλλά για όλα όσα σήμαινε για εμένα. Εκείνος και ο Παναθηναϊκός θα έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.

Θα τον θυμάμαι με αγάπη και με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ορισμένοι άνθρωποι αφήνουν το σημάδι τους στη ζωή σου. Για εμένα, ο Γιώργος ήταν ένας εξ αυτών. Αντίο αγαπημένε μου Γιώργο. Σ' ευχαριστώ για όλα».

https://www.instagram.com/p/DejkXAECrCR/

Με πληροφορίες από onsports.gr

Διαβάστε επίσης